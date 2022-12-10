'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích

Sao quốc tế 10/12/2022 18:41

Dương Lệ Bình là nghệ sĩ múa nức tiếng tại đất nước tỷ dân. Ở tuổi ngoài 60, mỹ nhân "Anh hùng xạ điêu" vẫn trẻ trung, rạng rỡ bất chấp thời gian.

Theo Yangcheng Wanbao, từ tháng 11 đến nay, Dương Lệ Bình cùng đoàn nghệ sĩ lưu diễn vở Khổng tước, mỗi đêm đều kín khán giả. Khi đến Thượng Hải, do lượng khách đặt vé lớn, phía Dương Lệ Bình phải tăng suất diễn trong tháng 12 song vẫn trong tình trạng khan vé.

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 1

Nghệ sĩ làm người xem vừa say mê vừa cảm động vì sự dẻo dai, uyển chuyển ở tuổi lục tuần. Trên Douyin, khán giả viết: "Dương Lệ Bình quả là tiên nữ hạ phàm", "Bà lớn tuổi như vậy mà còn có thể xoay 360 độ", "Xem bà diễn trên sân khấu còn đẹp hơn trong video", "64 tuổi vẫn có thể làm người khác choáng ngợp"...

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 2

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được mệnh danh là “Khổng tước làng múa”. Cô từng gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công huyền thoại. Trang QQ đánh giá cô là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc. 

Năm 2011, Dương Lệ Bình được truyền thông ưu ái là một trong “ngũ đại mỹ nhân Trung Hoa”, khi cô xuất hiện trên ấn phẩm New York Times cùng Hoa hậu Trương Tử Lâm, Châu Tấn, Phạm Băng Băng và Chương Tử Di.

Bên cạnh những cống hiến không ngừng nghỉ cho làng múa Trung Hoa, Dương Lệ Bình còn tham gia diễn xuất. 

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 3
Nhân vật Mai Siêu Phong gây ấn tượng với khán giả đam mê phim kiếm hiệp

Vũ công sinh năm 1958 ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu bản 2003. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, song tạo hình ma mị và khí chất của người đẹp họ Dương đã giúp hình tượng Mai Siêu Phong mà cô đảm nhận trở thành kinh điển.

Dương Lệ Bình gây chú ý không chỉ bởi tài năng hay nhan sắc kiều diễm thời trẻ, mà ngay cả khi bước sang tuổi 64, "Khổng tước làng múa" dường như không có dấu hiệu của tuổi già. Cô giữ được vóc dáng như gái đôi mươi, thần thái luôn rạng rỡ, trẻ trung khó tin.

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 4

Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Dương Lệ Bình chính là tránh xa các loại thực phẩm chứa đường bột. Hơn hai mươi năm qua, "công chúa Khổng Tước" không ăn một hạt cơm nào. Dương Lệ Bình tiết lộ, cô tập múa mỗi ngày và đảm bảo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ gìn hình thể. Nhờ duy trì những thói quen tốt mà Dương Lệ Bình giữ được cân nặng không bao giờ vượt quá 46kg trong suốt nhiều năm.

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 5

Ở tuổi xế chiều, mỹ nhân Anh hùng xạ điêu nắm trong tay khối tài sản lớn, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng. Năm 2020, theo truyền thông Trung Quốc, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu USD với nguồn thu từ cổ phần công ty do cô giữ chức Chủ tịch, cát-xê quảng cáo, biểu diễn,...

Người đẹp là chủ của căn biệt thự được ví như "cõi tiên" tại quê nhà ở Vân Nam. Nghệ sĩ 64 tuổi thường múa, thưởng trà, vẽ tranh trong khu nhà của mình. 

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 6
'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 7
'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 8

Khu vườn của Dương Tử Bình luôn ngập sắc hoa. Cô thường hái thả xuống kênh, cắm trong nhà. Trên Chinadaily, Dương Lệ Bình từng tâm sự phiêu dạt mấy chục năm vì nghệ thuật, năm 2000, cô tìm về cội nguồn, xây nhà trên quê hương. Cô tâm sự mỗi lần xa nhà công tác đều quyến luyến, không nỡ xa khung cảnh quen thuộc.

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 9
'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 10
'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích - Ảnh 11

Trải qua hai đời chồng, Dương Lệ Bình từng nói mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Cô quyết định không sinh con để cống hiến trọn đời cho sự nghiệp làm vũ công.

 

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi - vừa livestream bêu riếu con dâu cũ vừa tận dụng cơ hội bán hàng. Ước tính bà đã bỏ túi hàng trăm triệu NDT kể từ ngày scandal của con trai nổ ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Lệ Bình chim công làng múa Trung Quốc Anh hùng xạ điêu sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa

Chung Hân Đồng 'lột xác' ngoạn mục nhờ giảm cân thành công, trở lại đẳng cấp đại mỹ nhân năm xưa

Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Nghi vấn bạn trai 'cắm sừng' Hoa hậu Hong Kong, bí mật đưa gái xinh đi trượt ván

Nghi vấn bạn trai 'cắm sừng' Hoa hậu Hong Kong, bí mật đưa gái xinh đi trượt ván

Vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận đưa con trai đi du lịch, nhan sắc tuổi 51 của 'Tiểu Long Nữ' gây sốt

Vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận đưa con trai đi du lịch, nhan sắc tuổi 51 của 'Tiểu Long Nữ' gây sốt

'Trai hư showbiz' Vương Đại Lục chính thức xác nhận hẹn hò mỹ nhân một đời chồng

'Trai hư showbiz' Vương Đại Lục chính thức xác nhận hẹn hò mỹ nhân một đời chồng

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 11 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 11 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu