'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích

Nghệ sĩ làm người xem vừa say mê vừa cảm động vì sự dẻo dai, uyển chuyển ở tuổi lục tuần. Trên Douyin, khán giả viết: "Dương Lệ Bình quả là tiên nữ hạ phàm", "Bà lớn tuổi như vậy mà còn có thể xoay 360 độ", "Xem bà diễn trên sân khấu còn đẹp hơn trong video", "64 tuổi vẫn có thể làm người khác choáng ngợp"...

Theo Yangcheng Wanbao, từ tháng 11 đến nay, Dương Lệ Bình cùng đoàn nghệ sĩ lưu diễn vở Khổng tước, mỗi đêm đều kín khán giả. Khi đến Thượng Hải, do lượng khách đặt vé lớn, phía Dương Lệ Bình phải tăng suất diễn trong tháng 12 song vẫn trong tình trạng khan vé.

Năm 2011, Dương Lệ Bình được truyền thông ưu ái là một trong “ngũ đại mỹ nhân Trung Hoa”, khi cô xuất hiện trên ấn phẩm New York Times cùng Hoa hậu Trương Tử Lâm, Châu Tấn, Phạm Băng Băng và Chương Tử Di.

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được mệnh danh là “Khổng tước làng múa”. Cô từng gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công huyền thoại. Trang QQ đánh giá cô là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc.

Bên cạnh những cống hiến không ngừng nghỉ cho làng múa Trung Hoa, Dương Lệ Bình còn tham gia diễn xuất.

Nhân vật Mai Siêu Phong gây ấn tượng với khán giả đam mê phim kiếm hiệp

Vũ công sinh năm 1958 ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu bản 2003. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, song tạo hình ma mị và khí chất của người đẹp họ Dương đã giúp hình tượng Mai Siêu Phong mà cô đảm nhận trở thành kinh điển.

Dương Lệ Bình gây chú ý không chỉ bởi tài năng hay nhan sắc kiều diễm thời trẻ, mà ngay cả khi bước sang tuổi 64, "Khổng tước làng múa" dường như không có dấu hiệu của tuổi già. Cô giữ được vóc dáng như gái đôi mươi, thần thái luôn rạng rỡ, trẻ trung khó tin.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Dương Lệ Bình chính là tránh xa các loại thực phẩm chứa đường bột. Hơn hai mươi năm qua, "công chúa Khổng Tước" không ăn một hạt cơm nào. Dương Lệ Bình tiết lộ, cô tập múa mỗi ngày và đảm bảo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ gìn hình thể. Nhờ duy trì những thói quen tốt mà Dương Lệ Bình giữ được cân nặng không bao giờ vượt quá 46kg trong suốt nhiều năm.

Ở tuổi xế chiều, mỹ nhân Anh hùng xạ điêu nắm trong tay khối tài sản lớn, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng. Năm 2020, theo truyền thông Trung Quốc, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu USD với nguồn thu từ cổ phần công ty do cô giữ chức Chủ tịch, cát-xê quảng cáo, biểu diễn,...

Người đẹp là chủ của căn biệt thự được ví như "cõi tiên" tại quê nhà ở Vân Nam. Nghệ sĩ 64 tuổi thường múa, thưởng trà, vẽ tranh trong khu nhà của mình.

Khu vườn của Dương Tử Bình luôn ngập sắc hoa. Cô thường hái thả xuống kênh, cắm trong nhà. Trên Chinadaily, Dương Lệ Bình từng tâm sự phiêu dạt mấy chục năm vì nghệ thuật, năm 2000, cô tìm về cội nguồn, xây nhà trên quê hương. Cô tâm sự mỗi lần xa nhà công tác đều quyến luyến, không nỡ xa khung cảnh quen thuộc.

Trải qua hai đời chồng, Dương Lệ Bình từng nói mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Cô quyết định không sinh con để cống hiến trọn đời cho sự nghiệp làm vũ công.