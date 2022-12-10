Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Sao quốc tế 10/12/2022 09:08

Bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi - vừa livestream bêu riếu con dâu cũ vừa tận dụng cơ hội bán hàng. Ước tính bà đã bỏ túi hàng trăm triệu NDT kể từ ngày scandal của con trai nổ ra.

Mới đây, truyền thông cho biết Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi - đã trở thành "hắc mã" trong lĩnh vực livestream bán hàng. Tài khoản của doanh nhân họ Trương đạt 5 triệu người theo dõi sau 2 tuần.

Từ ngày 23/11 đến ngày 8/12, Trương Lan livestream tổng cộng 58 lần, với doanh thu ước tính từ 100 triệu đến 250 triệu NDT (khoảng 850 tỷ đồng).

Chỉ riêng trong ngày 3/12, có đến 14,8 triệu người theo dõi livestream của nữ doanh nhân, rất nhiều cư dân mạng đến đây không phải để mua hàng mà là để nghe Trương Lan công kích con dâu cũ Từ Hy Viên

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Mẹ Uông Tiểu Phi lợi dụng ồn ào ly hôn của con trai với Từ Hy Viên để kiếm tiền. Ảnh: Internet

Theo Sina, bà Trương Lan không muốn kết thúc mâu thuẫn với con dâu cũ do đang ăn nên làm ra trên sóng livestream. Nhờ vừa bán hàng, vừa vạch trần bí mật của gia đình Từ Hy Viên, bà Trương Lan kiếm được bộn tiền. 

Trong phòng phát sóng trực tiếp, bà "diễn" còn giỏi hơn cả con dâu cũ trên sóng truyền hình. Không chỉ cao giọng mắng mỏ cả nhà nàng dâu cũ, bà cố gắng giải thích toàn bộ câu chuyện bằng khiếu ăn nói trời phú. Bà bắt chước giọng Từ Hy Viên, giả bộ cách hành động của DJ Koo - chồng mới của Từ Hy Viên. Tất cả những việc này thu hút khán giả, khiến kênh của bà thịnh hành chóng vánh trên Douyin.

Trong phòng phát sóng, bà Trương Lan vừa khẩu chiến, vừa bán hàng. Bà bán bất cứ cái gì liên quan đến câu chuyện của con trai mình, từ đệm đến mì tôm. Ước tính, khoảng 500 chiếc đệm, giá 1.200 NDT mỗi chiếc, được bán ra hết veo trong vài giờ. Thậm chí, mì chua cay con trai bà kinh doanh cũng được bà đưa vào bán và đắt như tôm tươi.

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội - Ảnh 2
Bà Trương Lan thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với những câu chuyện xoay quanh con dâu cũ nổi tiếng. Ảnh: Internet

Mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên livestream tố cáo con dâu cũ ngoại tình, cùng em gái dùng chất cấm, ức hiếp Uông Tiểu Phi không thương tiếc. Bà Trương Lan cho rằng con dâu cũ quá quắt, sỉ nhục và coi thường bà, cấm đoán các cháu đến thăm bà, con về thăm bố, còn thông qua luật sư gây ra nhiều sức ép, đe dọa Uông Tiểu Phi. 

Theo 163, bà Trương Lan sinh năm 1958 trong một gia đình nghèo khó. Năm 1993, khi bà 32 tuổi, con trai lớp ba, bà và chồng ly hôn. Trương Lan ra nước ngoài lập nghiệp, thậm chí làm đến 4 công việc một ngày để kiếm tiền. Vài năm sau đó, cô về Trung Quốc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với nhà hàng đầu tiên tại Bắc Kinh.

Năm 2000, bà mở công ty quản lý dịch vụ ăn uống Tiếu Giang Nam, sau đó phát triển chuỗi cửa hàng ăn của mình lên đến 50 cửa hàng ở Thượng Hải, Thiên Tân, Thành Đô, Thâm Quyến... Năm 2010, thời điểm Uông Tiểu Phi, con trai bà, gặp Từ Hy Viên, bà có tên trong danh sách những người giàu có Trung Quốc với tài sản được định giá 2,5 tỷ NDT. Vào thời điểm này, doanh thu hàng năm của Tiếu Giang Nam lên đến 1,1 tỷ NDT...

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi DJ Koo Trương Lan mẹ chồng cũ Từ Hy Viên

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