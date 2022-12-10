Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

Trên mạng, nhà chồng cũ của Từ Hy Viên tố Koo Jun Yup là "kẻ ăn bám", hoàn toàn không thể tự chủ tài chính mà phải sống dựa vào vợ và khoản tiền trợ cấp hàng tháng của Uông Tiểu Phi.

Đại chiến 2 gia đình Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn chưa kết thúc, các màn "bóc phốt" nhau vẫn liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội khiến công chúng ngán ngẩm. Và người tiếp theo bị cuốn vào cuộc chiến này là chồng mới của Từ Hy Viên Koo Jun Yup (hay còn gọi là DJ Koo ).

Thậm chí trước đó, Koo Jun Yup từng chia sẻ chỉ mang sang Đài Loan 16.000 USD. Chi phí cách ly y tế của anh do Từ Hy Viên trả. Điều này cộng với lời gièm pha từ mẹ con Uông Tiểu Phi rằng anh không có đủ tài chính nên phải sống dựa vào khoản trợ cấp hậu ly hôn của Từ Hy viên khiến DJ Koo bị tiếng ăn bám vợ. Anh là cái bóng trong gia đình khi kinh tế lệ thuộc vào người đẹp xứ Đài.

Cùng với đó, hiện Koo Jun Yup đang sống trong căn biệt thự của Từ Hy Viên, nhưng đó là tài sản do chồng cũ mua. Thậm chí việc nữ diễn viên mua đồ cưới bằng thẻ của chồng cũ, hay việc giữ nguyên nội thất trong nhà… khiến cái danh "ăn bám" càng được công chúng tin tưởng.

Theo QQ, gia nhập showbiz từ năm 1996, Koo Jun Yup tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Thu nhập của anh đến từ nghệ thuật và kinh doanh. ETtoday cho biết nam ca sĩ Hàn Quốc kiếm hơn 4,8 triệu USD sau 7 tháng cưới Từ Hy Viên. Cuộc hôn nhân với người đẹp xứ Đài giúp tên tuổi Koo Jun Yup hot trở lại và hưởng lợi lớn. Riêng thị trường Đài Loan, cát-xê cho một buổi biểu diễn thương mại của anh là 100.000-200.000 USD.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Koo Jun Yup còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Anh xây dựng thương hiệu thời trang, mở chuỗi nhà hàng thịt nướng ở Hàn Quốc và tự mình quản lý trong nhiều năm, thu lợi nhuận đáng kể. Không chỉ vậy, việc bán sản phẩm nghệ thuật trên thị trường giao dịch NFT cũng giúp chồng Từ Hy Viên bỏ túi khoản tiền không nhỏ.

Theo Setn, Koo Jun Yup và mẹ sống ở khu Hannam-dong, nơi có tầm nhìn ra sông Hàn và có an ninh cao. Anh là hàng xóm của nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu như Lee Young Ae, Song Hye Kyo. SCMP từng đưa tin bất động sản rộng hơn 300 m2 của nam ca sĩ có giá 3 tỷ won (2,2 triệu USD).

Một số nguồn tin cho biết Koo Jun Yup có cha là doanh nhân giàu có nhưng sớm qua đời. DJ Hàn Quốc thừa kế khối gia sản lớn. Tuy nhiên, Koo Jun Yup và mẹ sống giản dị, kín tiếng và không phô trương tài sản. Nam ca sĩ đang tìm mua nhà cho Từ Hy Viên. Anh muốn cùng vợ và 2 con riêng chuyển khỏi dinh thự được Uông Tiểu Phi sang nhượng sau ly hôn để không chịu thêm điều tiếng.

Koo Jun Yup có một mẹ già đã 75 tuổi và công việc của anh chủ yếu tại Hàn Quốc. Trước mắt, anh chỉ có thể ở lại Đài Loan vài tháng cùng vợ rồi phải trở lại Hàn Quốc làm việc. Mẹ của nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn có cháu bế trong khi Từ Hy Viên không có ý định sinh thêm con.

So với chồng mới cưới, danh tiếng và tài sản của Từ Hy Viên có phần nhỉnh hơn. Cô từng là nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài và là vợ cũ của doanh nhân giàu có, Uông Tiểu Phi, con trai độc nhất của nữ doanh nhân giàu có tại Trung Quốc.