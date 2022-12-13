Bị paparazzi theo dõi, 'ông hoàng Cbiz' Châu Kiệt Luân 'bắt tại trận' và tỏ thái độ bất ngờ

Theo tay săn ảnh này tiết lộ, sau khi phát hiện ra việc bị chụp lén, Châu Kiệt Luân không hề tức giận. "Ông hoàng Cbiz" nói lớn với tay săn ảnh rằng: "Về sau không cần lén lút chụp ảnh, vào chọn vài món yêu thích, tôi trả tiền hết".

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một paparazzi lén bám theo chụp ảnh Châu Kiệt Luân và bà xã Côn Lăng , khi họ đi mua sắm tại một cửa hàng sang trọng.

Hơn 20 năm ca hát, Châu Kiệt Luân (Jay Chou) luôn giữ vững sự nổi tiếng của mình bất chấp làn sóng các ngôi sao trẻ ra đời. “Ông hoàng Cbiz” luôn nằm trong top những nghệ sĩ bán album nhiều nhất cũng như cháy sạch vé mọi tour diễn.

Thái độ của giọng ca Sứ Thanh Hoa khiến không chỉ tay săn ảnh mà cộng đồng mạng đều bất ngờ. Nhiều bình luận trên mạng khen ngợi độ giàu có và chịu chi của Châu Kiệt Luân.

Theo Forbes, Châu Kiệt Luân là ngôi sao giàu có số một showbiz Đài Loan, cũng như nằm trong top 10 nghệ sĩ giàu nhất làng giải trí Hoa ngữ. Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ vẫn có thể kiếm được khoảng 40 triệu USD mỗi năm nhờ đi tour, đầu tư vào các lĩnh vực từ thời trang, ẩm thực, thể thao điện tử.

Sở hữu khối tài sản kếch xù, Châu Kiệt Luân cũng rất mạnh tay và yêu chiều bà xã Côn Lăng. Hôn lễ của hai ngôi sao diễn ra tại nhà thờ Selby Abbey, North Yorkshire ở Anh với khung cảnh đẹp như cổ tích.

Để bà xã làm nữ chính trong bộ phim Rung chuyển trời đất, Jay Chou mạnh tay đầu tư hơn 14 triệu USD cho phim. Anh cũng từng gây shock khi tỏ tình với vợ bằng việc thuê một chiếc máy bay viết lên bầu trời Sydney dòng chữ “Never Surrender” (Không bao giờ đầu hàng).

Năm 2015, Châu Kiệt Luân chi 25 triệu USD để sở hữu một căn hộ rộng 268 mét vuông ở quận Đại An (Đài Bắc). Căn hộ sang trọng nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà tại Đài Loan, nhìn thẳng ra tòa nhà Taipei 101 và bao quát cả thành phố.

Mới đây nhất, truyền thông cũng cho biết nam ca sĩ đã mua một căn biệt thự sang trọng với giá thị trường hơn 6,4 triệu USD ở quê vợ cho tiện đi lại.

Giống như nhiều ngôi sao khác, Châu Kiệt Luân có sở thích sưu tập siêu xe. Anh sở hữu hơn 20 chiếc xe phiên bản giới hạn như Ferrari, xe Lamborghini LP700, siêu xe Pagani Huayra, Mercedes-Benz SLR McLaren 722, Mercedes 230, Cadillac SRX,… giá trị khoảng 16 triệu USD.

Châu Kiệt Luân sinh ngày 18/1/1979, được biết đến với nghệ danh Jay Chou, là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, đạo diễn người Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 2000, Châu Kiệt Luân đã phát hành album đầu tay của mình, mang tên Jay (2000), dưới sự quản lý của công ty thu âm Alfa Music. Kể từ đó âm nhạc của anh đã được công nhận trên toàn châu Á.

Anh đã bán hơn 30 triệu album và giành được nhiều giải thưởng cho các tác phẩm âm nhạc của mình. Jay cũng viết bài hát cho các nghệ sĩ khác trong khi sản xuất album của mình. Anh đã tổ chức sáu tour lưu diễn thế giới, biểu diễn ở các thành phố khắp thế giới với hơn 10 triệu người.