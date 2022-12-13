Vụ cá cược 85 tỷ đồng trong quá khứ giữa Lưu Đức Hoa và bà trùm showbiz Hong Kong

Sao quốc tế 13/12/2022 14:21

Kết quả Lưu Đức Hoa là người thua cuộc, thế nhưng anh không đủ tiền để làm theo điều kiện mà "bà trùm" đưa ra.

Mới đây, trang Sohu vừa bất ngờ đưa tin về "bà trùm" Trần Lam khi người phụ nữ này chia sẻ câu chuyện hậu trường về mối quan hệ với Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa thời quá khứ. Theo đó, Trần Lam và Lưu Đức Hoa từng có vụ cá cược với số tiền lên đến 28 triệu HKD (85 tỷ đồng).

Cụ thể, năm đó, Lưu Đức Hoa lọt vào đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Tượng. Nhưng, ông không có niềm tin mình có thể nhận được giải thưởng này. Vì vậy, Trần Lam đã đề nghị cả hai có vụ cá cược. Nếu Lưu Đức Hoa thắng giải, ông phải mua ngọc phỉ thúy trị giá 28 triệu HKD (85 tỷ đồng) cho mình. Ngược lại, nếu vợ trùm Hướng Hoa Cường thua sẽ phải làm theo bất kỳ yêu cầu nào của Lưu Đức Hoa.

Kết quả là Lưu Đức Hoa giành giải đúng với dự đoán của Trần Lam. Trên sân khấu, Thiên vương Hong Kong đã nói lời cảm ơn với bà trùm showbiz Hong Kong.

Vụ cá cược 85 tỷ đồng trong quá khứ giữa Lưu Đức Hoa và bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 1
Thiên vương Hong Kong không tin mình được giải thưởng, ngược lại với bà Trần Lam. Ảnh: Internet

Với chiến thắng trên, Lưu Đức Hoa thua cược. Do là ngôi sao mới nổi trong showbiz, Lưu Đức Hoa không có đủ tiền để mua ngọc phỉ thúy cho Trần Lam, còn vợ Hướng Hoa Cường cũng không làm khó tài tử.

Vì vậy, bà chỉ yêu cầu Lưu Đức Hoa mua cho mình một đôi hoa tai giả trị giá 200 NDT (677 trăm nghìn đồng) trong một cửa hàng trang sức ở gần phim trường. Sau khi nổi tiếng, Lưu Đức Hoa có mua tặng lại cho bà một chiếc đồng hồ đắt tiền xem như quà tri ân.

Về phía bà Trần Lam, sở dĩ bà cá cược với Lưu Đức Hoa chỉ vì muốn động viên nam nghệ sĩ. Đây là cách bà dùng để tạo niềm tin cho ông. Hiểu được tình cảm mà vợ chồng Hướng Hoa Cường và Trần Lam dành cho mình nên đến giờ Lưu Đức Hoa vẫn giữ quan hệ rất tốt với 2 người.

Vụ cá cược 85 tỷ đồng trong quá khứ giữa Lưu Đức Hoa và bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 2
Lưu Đức Hoa chịu ơn vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường. Ảnh: Internet

Sau này, Lưu Đức Hoa từng nhờ vả vợ chồng "ông trùm" bảo kê để thoát khỏi thế giới ngầm. Vì Hướng Hoa Cường không chỉ là doanh nhân mà còn là con trai của "bố già" Hướng Tiền - người sáng lập băng đảng Tân Nghĩa An, quyền lực của ông có thể giúp Lưu Đức Hoa thoát nạn. Đó là lý do mà Thiên vương Hong Kong rất vị nể 2 vợ chồng.

Vụ cá cược 85 tỷ đồng trong quá khứ giữa Lưu Đức Hoa và bà trùm showbiz Hong Kong - Ảnh 3

Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường nắm trong tay quyền lực, "nói có người nghe, đe có người sợ". Ảnh: Internet

 

Bà Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 1959, tại Đài Loan. Sau khi kết hôn với ông Hướng Hoa Cường, hai vợ chồng đầu tư vào phim ảnh, trở thành ông bà trùm của giới giải trí Hong Kong. Bà Trần Lam là người có cá tính mạnh, dám nói dám làm. Bà không ít lần chỉ trích Châu Tinh Trì là kẻ vô ơn, chê Trương Bá Chi nói dối như cuội, cách cư xử không đúng mực.

 

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Từ khóa:   Lưu Đức Hoa Trần Lam Hướng Hoa Cường showbiz Hong Kong sao Hoa ngữ

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