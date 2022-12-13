Cựu thiên thần nội y Hề Mộng Dao mang thai lần 3 với con trai vua sòng bạc Macao?

Sao quốc tế 13/12/2022 10:41

Làm dâu nhà tỷ phú, Hề Mộng Dao áp lực chuyện sinh nở khi mẹ chồng của cô muốn gia đình đông con cháu.

Mới đây, Hề Mộng Dao bị bắt gặp xuất hiện tại trung tâm mua sắm cùng gia đình nhà chồng, nhưng vòng hai của cô nhô cao bất thường làm dấy lên nghi vấn mang thai lần 3.

Cựu thiên thần nội y Hề Mộng Dao mang thai lần 3 với con trai vua sòng bạc Macao? - Ảnh 1
Cựu thiên thần nội y Hề Mộng Dao mang thai lần 3 với con trai vua sòng bạc Macao? - Ảnh 2
Hề Mộng Dao lộ bụng to lùm lùm nghi mang bầu lần 3. Ảnh: Internet

Trong hình ảnh mới, siêu mẫu mặc một chiếc áo đen đơn giản cùng quần legging khoe chân thon dài, bên ngoài là áo khoác có mũ cùng màu. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là vòng hai của cô nhô cao làm nổi lên nghi ngờ đang mang bầu lần 3 cùng hôn phu Hà Du Quân.

Mẹ chồng Hề Mộng Dao cũng từng gây chú ý khi nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi nữ siêu mẫu sinh con đầu lòng: "Tôi hy vọng con dâu tôi có thể sinh được 6 người con, ba trai, ba gái". Chính vì vậy, một số cư dân mạng cho rằng Hề Mộng Dao mới sinh con thứ hai vào cuối năm ngoái, nếu hiện đang mang thai lần thứ 3, cô thực sự trở thành "máy đẻ cho nhà giàu".

Cựu thiên thần nội y Hề Mộng Dao mang thai lần 3 với con trai vua sòng bạc Macao? - Ảnh 3
Hề Mộng Dao cùng chồng và mẹ chồng chụp hình tại một sự kiện. Ảnh: Weibo

Mới đây, truyền thông đưa tin Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macao (Trung Quốc). Gần đây, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng người mẫu Victoria's Secret - đã đưa con dâu đến thị sát và kiểm tra công việc. Hề Mộng Dao gặp gỡ, trò chuyện với nhân viên cấp cao của khách sạn.

Theo HK01, Hề Mộng Dao đang trong giai đoạn theo mẹ chồng học hỏi kinh doanh. Cô sẽ chính thức tiếp quản công việc của gia đình ngay khi "đủ lông đủ cánh".

Sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, mẹ con Lương An Kỳ là một trong những người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ HKD của cố doanh nhân. Lương An Kỳ là người vợ thứ 4 của Hà Hồng Sân, được đánh giá giỏi giang và có một đế chế kinh doanh riêng. Do tuổi tác đã cao, bà đang dần chuyển quyền quản lý công việc cho các con để lui về hậu trường nghỉ ngơi.

Theo HK01, sau khi gả vào nhà hào môn, Hề Mộng Dao có cuộc sống nhung lụa. Cô từng khoe giá của bộ đồ ngủ mình mặc là hơn 560 USD, được mẹ chồng tặng nhà sang hơn 1,9 tỷ HKD khi hạ sinh cháu trai nối dõi. Con gái một tuổi của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu mini của Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Cựu thiên thần nội y Hề Mộng Dao mang thai lần 3 với con trai vua sòng bạc Macao? - Ảnh 4
Hề Mộng Dao hơn chồng 6 tuổi. Ảnh: Weibo

Hề Mộng Dao vốn là một người mẫu Trung Quốc thành danh tại nước ngoài. Người đẹp sinh năm 1989 xuất thân trong một gia đình bình thường tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Cô từng tham dự một cuộc thi tìm người mẫu của Thượng Hải rồi góp mặt ở một cuộc thi người mẫu cấp quốc tế. Hề Mộng Dao dừng chân ở vị trí thứ 15 rồi trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Cựu thiên thần nội y Hề Mộng Dao mang thai lần 3 với con trai vua sòng bạc Macao? - Ảnh 5

Siêu mẫu gốc Thượng Hải đã sải bước trên hàng loạt sàn diễn thời trang danh giá nhất thế giới và xuất hiện trong dàn thiên thần quyến rũ của Victoria's Secret. Cô cũng là cái tên châu Á được nhiều nhãn hiệu ưu ái, tin dùng.

Năm 2019, Hề Mộng Dao thông báo kết hôn với thiếu gia kém tuổi Hà Du Quân, con trai của cưng của vua sòng bạc Hà Hồng Sân và cũng dần từ bỏ công việc trình diễn thời trang.

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