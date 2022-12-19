Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' bị 'ghét cay đắng' vì dựa hơi Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch

Sao quốc tế 19/12/2022 10:22

Triệu Anh Tử gây bức xúc khi ghép tên 4 minh tinh Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa, Cổ Lực Na Trát thành tên của mình.

Triệu Anh Tử là sao nữ Cbiz có ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên, cô lại chưa đạt được thành tựu xuất sắc trong nghiệp diễn.

Tại thời điểm bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ hợp tác cùng Đậu Kiêu, Triệu Anh Tử đã bị cư dân mạng xứ Trung "giơ biển chê" khi có màn ứng xử kém duyên. Khi ấy, Đậu Kiêu đăng bài về bộ phim và Triệu Anh Tử nhảy vào bình luận: "Anh không nhớ em sao? Anh không tag em nữa. Đau lòng quá". Điều đáng nói, Đậu Kiêu là "hoa đã có chủ" chứ không phải một anh chàng độc thân để Triệu Anh Tử có thể đùa như vậy.

Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' bị 'ghét cay đắng' vì dựa hơi Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch - Ảnh 1

Mới đây, trong show Lớp Học Siêu Việt Vô Hạn, Triệu Anh Tử tiếp tục khiến cư dân mạng ngán ngẩm khi thể hiện sự tự tin thái quá, bộc lộ EQ âm điểm. Theo đó, Triệu Anh Tử khoe nickname "Địch Mịch Mạnh Tra" là do netizen đặt cho mình, ám chỉ cô có nhan sắc là sự kết hợp của 4 người đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa và Cổ Lực Na Trát.

"4 người họ là hình  mẫu vẻ đẹp trong làng giải trí, khi thấy có cộng đồng mạng bình luận như vậy về mình, tôi thấy thú vị nên dùng luôn. Tôi nghĩ đó là một lời khen ngợi dành cho mình", Triệu Anh Tử nói. Còn về diễn xuất, Triệu Anh Tử nói không so sánh với 4 người họ, chỉ tự so với bản thân mình.

Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' bị 'ghét cay đắng' vì dựa hơi Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch - Ảnh 2

Tuy nhiên, ban giám khảo gồm các diễn viên kỳ cựu như Ngô Trấn Vũ, Huệ Anh Hồng, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng không hài lòng với cách giới thiệu như vậy. Họ cho rằng Triệu Anh Tử đang dựa vào danh tiếng của đồng nghiệp để gây chú ý. Ảnh hậu Huệ Anh Hồng nói thẳng: "Có phải em đang muốn dựa hơi bốn vị đó để nâng cao thanh thế không?".

Nhưng Triệu Anh Tử đáp lại: "Nhưng khả năng diễn xuất của em không giống các cô ấy". Theo Sina, Triệu Anh Tử ám chỉ cô có khả năng diễn xuất hơn 4 người đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa và Cổ Lực Na Trát. Bởi các nữ diễn viên trên đều có tranh cãi về khả năng thể hiện trên màn ảnh.

Màn giới thiệu của Triệu Anh Tử nhận ra nhiều chỉ trích của khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của các diễn viên trên. Công chúng cho rằng Triệu Anh Tử luôn là người thích gây chuyện thị phi để được chú ý. Trang Sina bình luận trong giới giải trí nhiều cạnh tranh, hiếm có trường hợp nào trực tiếp nhắc tới các ngôi sao đang nổi tiếng để so sánh với mình, giống như Triệu Anh Tử.

Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' bị 'ghét cay đắng' vì dựa hơi Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch - Ảnh 3

Triệu Anh Tử tên thật là Triệu Dĩnh Nhi, sinh năm 1990, cao 1,7 m, tốt nghiệp Học viện Hý Kịch Trung Ương. Đến 2007, Triệu Anh Tử được chú ý khi xuất hiện trong MV Phượng cầu hoàng của Ngô Khắc Quần. Năm 2009, Triệu Hàn Anh Tử tham gia cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Trung Quốc lần thứ 2 và đoạt giải phụ Nữ hoàng ảnh. Năm 2010, Triệu Hàn Anh Tử tiếp tục tìm kiếm cơ hội thông qua nhiều cuộc thi tài năng khác nhau. Đặc biệt, trong bất cứ cuộc thi nào, cô cũng xếp hạng cao.

Năm 2011, cô đảm nhận vai diễn đầu tay Tạ Minh Minh trong Khiến cho cà phê có chút ngọt ngào. Từ 2012 đến 2018, Triệu Anh Tử nhận trên dưới 30 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Có thể kể đến những tác phẩm như Bởi vì tình yêu, Thần điêu đại hiệp (2014), Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyện, Vì sao đông ấm vì sao hạ mát… Cô còn tham gia các dự án Trường An Nặc, Lưu ly, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Tân tuyệt đại song kiêu (2020), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019).

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Từ khóa:   Triệu Anh Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Cổ Lực Na Trát sao Hoa ngữ

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