Hoa hậu bị 'gạ gẫm' đi khách hơn 1 tỷ đồng bị rò rỉ video nhạy cảm, sau 7 năm mới được thanh minh

Bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Viên Gia Mẫn là Trai bao (The Gigolo King). Trong phim cô có tới 6 cảnh vô cùng táo bạo. Khi chưa lên sóng, một clip trích đoạn nhạy cảm của Hoa hậu Ảnh bị tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Viên Gia Mẫn (Candy Yuen Ka Man) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng xứ Cảng thơm. Cô từng giành được giải Hoa hậu Ảnh khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Với thân hình nóng bỏng, Viên Gia Mẫn thường được giao những vai khoe thân trên màn ảnh. Trong một bài phỏng vấn, người đẹp từng tiết lộ, cô bị gạ gẫm “đi khách” với giá 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Mới đây, đạo diễn Âu Trác Văn vừa có cuộc trả lời độc quyền trên mặt báo sau thành công của phim Hành lang chính nghĩa mà ông tham gia vai nhỏ. Lúc này, vị đạo diễn nổi tiếng đã nhắc về quá khứ khi ông làm phim 18+ mang tên Trai bao 2015 và Hoa hậu Viên Gia Mẫn là nữ chính.

Thời điểm Trai bao ra mắt và gây xôn xao giới làm phim Hong Kong cũng là lúc Viên Gia Mẫn vướng tin đồn làm gái bao. Trước scandal này, nữ diễn viên cho biết, kẻ nào tung tin đồn nhảm sẽ bị treo cổ.

Đạo diễn Âu Trác Văn. Ảnh: Internet

Được biết, đạo diễn Âu Trác Văn đã nói về sơ suất khiến một đoạn phim nóng của Viên Gia Mẫn trong phim bị rò rỉ. Sau khi đoạn phim bị lộ, một số người tố cáo đoàn phim đã cố tình gây ra sự cố này để thu hút khán giả ra rạp xem Trai bao. "Không phải chúng tôi để rò rỉ clip nóng ra bên ngoài", đạo diễn Âu khẳng định.

Âu Trác Văn vừa bất ngờ có cuộc chia sẻ với phóng viên báo chí về phim Trai bao.

Theo nam đạo diễn, thời điểm đó ông không nghĩ rằng đoạn video ngắn lại có ảnh hưởng lớn đến thế. Ông chia sẻ: "Lúc đầu, tôi nghĩ đoạn clip phim bị rò rỉ không quá quan trọng, nhưng sự thật thì nó đã ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé và tâm lý, tinh thần của diễn viên nữ (Viên Gia Mẫn). Doanh thu của Trai bao đã sụt giảm đáng kể vì đoạn clip đó".

Đến giờ sau 7 năm, Âu Trác Văn vẫn không biết ai là kẻ tung ra đoạn clip của Viên Gia Mẫn trong phim. Ông cũng khẳng định trách nhiệm của chuyện này không biết thuộc về ai. "Tôi không biết đội ngũ có tiếp tục theo đuổi việc này hay không nhưng ê-kíp sản xuất phim đã không truy cứu vụ việc này. Đó là lý do cho tới nay vẫn không có ai chịu trách nhiệm cho vụ việc. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại có đoạn clip nhạy cảm đó".

Trước đó, Viên Gia Mẫn cũng thú nhận việc một số đoạn clip có cảnh nóng của cô chưa qua hậu kỳ xử lý đã bị rò ri, lan truyền trên mạng. Scandal lộ clip nóng ảnh hưởng rất nhiều tới nữ diễn viên.

"Ban đêm thì tôi mất ngủ, ban ngày thì thần kinh căng thẳng, nuốt không trôi đồ ăn. Ra ngoài phố thì sợ run người vì lo lắng bị người khác nhận ra", Viên Gia Mẫn trải lòng.

Viên Gia Mẫn trong phim "Trai bao". Ảnh: Internet

Theo HK01, ban đầu có tin đồn Viên Gia Mẫn chỉ nhận được cát-xê 200.000 HKD (khoảng 591 triệu VND) cho Trai bao. Tuy nhiên, đạo diễn Vương Tinh ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Thông tin khác lại cho rằng, cô đào nóng bỏng nhận được mức cát-xê "khủng" lên tới 1 triệu HKD (khoảng 3 tỷ VND). Trước những tin đồn về tiền cát-xê, Viên Gia Mẫn không lên tiếng giải thích.