Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung

Sao quốc tế 18/12/2022 15:30

Nổi tiếng là mỹ nhân không tuổi của showbiz Hoa ngữ, Triệu Nhã Chi vẫn khiến dân tình sửng sốt trước sắc vóc ở tuổi U70.

Mới đây, nữ minh tinh Triệu Nhã Chi xuất hiện trong khuôn khổ Liên hoan phim đảo Hải Nam, Trung Quốc. Bà chọn đầm đuôi cá, phối bông tai đồng điệu màu sắc. Trên trang cá nhân, Triệu Nhã Chi cho biết mọi trải nghiệm ở liên hoan phim đều vui vẻ, trừ lạnh. Khi trả lời phỏng vấn trên thảm đỏ, giọng diễn viên hơi run vì mặc không đủ ấm.

Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung - Ảnh 1

Những hình ảnh của Triệu Nhã Chi thu hút hàng chục nghìn bình luận trên các mạng xã hội. Nhiều người nhận xét diễn viên trang nhã. Các khán giả viết: "Ông nội tôi thích Triệu Nhã Chi, bố tôi thích Triệu Nhã Chi, không ngờ đến tôi cũng thích bà", "Gương mặt bà in dấu thời gian nhưng rất thích phong thái của bà", "Vẻ thanh lịch của bà không biến mất qua thời gian"...

Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung - Ảnh 2

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 tại Hong Kong trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên được bố mẹ giáo dục nghiêm khắc với mong muốn con gái sau này sẽ mạnh mẽ, tự lập. Năm 19 tuổi, Triệu Nhã Chi đã nộp đơn đăng ký cuộc thi Hoa hậu Hong Kong được tổ chức lần đầu tiên. Dù chỉ dừng chân ở top 4 chung cuộc, nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng ứng xử thông minh của cô đã gây ấn tượng mạnh với khán giả lẫn truyền thông.

Theo quy định, BTC cuộc thi Hoa hậu chỉ chọn 3 người, gồm Hoa hậu và 2 Á hậu vào danh sách lăng xê. Tuy nhiên, lãnh đạo đài TVB khi ấy nhận thấy tiềm năng của Nhã Chi đã phá lệ chủ động ngỏ lời mời đóng phim.

Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung - Ảnh 3

Trải qua một quãng thời gian làm công việc tiếp viên hàng không, nữ diễn viên quyết định bỏ ngang và đồng ý với lời mời này. Khởi đầu từ vai phụ, thứ chính rồi đến nữ chính, diễn viên họ Triệu có sự nghiệp thăng tiến theo thời gian. Giai đoạn thập niên 1970, cô cùng với 3 diễn viên: Uông Minh Thuyên, Lý Tư Kỳ và Huỳnh Thục Nghi tạo thành Tứ Hoa đán đời đầu của Hong Kong, giúp nhà đài TVB phát triển mạnh mẽ chỉ sau vài năm thành lập.

Sở hữu dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng, Nhã Chi phù hợp khi đóng các phim cổ trang. Trong sự nghiệp của mình, cô tạo nên nhiều vai diễn kinh điển trong các tác phẩm như: Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (1978), Tô Dung Dung trong Sở Lưu Hương (1979), Phùng Trình Trình trong Bến Thượng Hải (1980), Bạch Tố Trinh trong Tân bạch nương tử truyền kỳ (1992)...

Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung - Ảnh 4
Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung - Ảnh 5

Minh tinh một thời được ngưỡng mộ bởi sắc vóc tươi trẻ, phong cách thời trang ấn tượng. Bà có stylist riêng chăm lo về khoản trang phục với hy vọng xuất hiện chỉn chu. Các bộ ảnh thời trang được nữ diễn viên đăng tải trên mạng xã hội nhận phản hồi tích cực từ công chúng. Nhiều người nhận xét phong thái của bà khác xa với độ tuổi gần 70.

Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất để giữ gìn nhan sắc là phải xuất phát từ nội tâm bình thản. Mỗi ngày, bà tập luyện nghiêm túc với các bài tập thể thao, bơi lội. "Không có người phụ nữ nào không già đi. Ở mỗi giai đoạn người phụ nữ có một ngoại hình khác nhau, tôi chỉ thể hiện mặt tốt nhất của mỗi giai đoạn mà thôi", bà nói. 

Ngấp nghé tuổi 70, nữ minh tinh 'Bến Thượng Hải' khiến dân tình phát sốt trước dung mạo trẻ trung - Ảnh 6

Triệu Nhã Chi từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, có hai người con riêng. Năm 1985, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Hoàng Cẩm Sâm. 36 năm bên nhau, vợ chồng bà vẫn mặn nồng. Ông xã bà trong mấy năm qua cũng làm ăn phát đạt. Từ một diễn viên kém tên tuổi, ông chuyển sang đầu tư bất động sản, kinh doanh và hiện nắm quyền quản lý một công ty giải trí lớn.

 

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