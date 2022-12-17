Trịnh Sảng hiện sống ra sao sau 2 năm bị cấm cửa khỏi showbiz Trung Quốc?

Bức ảnh Trịnh Sảng chụp cùng hai con được ghi tại một bãi đậu xe. Diễn viên nắm tay hai con, gương mặt rạng rỡ. Hai con được cô che mặt. Đây là lần hiếm hoi Trịnh Sảng đăng ảnh cùng các con. Hai bé - một trai một gái - đứng ngang eo mẹ.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Trịnh Sảng đăng ảnh chụp cùng hai con trên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận của khán giả.

Trịnh Sảng đã sống ở Mỹ gần 2 năm sau khi vướng scandal đời tư nghiêm trọng và bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc. Cô thay đổi cách sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Không còn vướng bận công việc, Trịnh Sảng dành thời gian cho việc đọc sách, học ngôn ngữ, chăm sóc thú cưng, nấu ăn và trải nghiệm văn hóa địa phương. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những giây phút đời thường vui vẻ của mình.

Theo Sohu, Trịnh Sảng hiện ở Mỹ. Bố mẹ cô cũng đã sang Mỹ một thời gian để tiện chăm sóc con gái. Theo kết quả phiên xử tại Mỹ, Trịnh Sảng không có quyền nuôi con, chỉ được thăm trẻ một tuần hai lần. Một số nguồn tin cho hay quan hệ giữa cô và bố hai đứa trẻ - Trương Hằng - hiện không còn căng thẳng. Họ thống nhất cùng nhau nuôi dưỡng tốt hai con. Cô được Trương Hằng tạo điều kiện thường xuyên gặp gỡ, đưa hai con đi chơi để vun đắp tình cảm.

Cựu thần tượng chia sẻ muốn hoàn thiện cuộc sống, chăm sóc tốt cho bản thân và các con trước khi tiến hành dự định tương lai như tìm kiếm công việc mới.

Diễn viên "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" có cuộc sống mới tại xứ sở cờ hoa. Ảnh: Internet

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng đóng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới, Thanh xuân đấu, Vườn sao băng... Tháng 1/2021, cô lộ chuyện từng cùng người tình Trương Hằng sang Mỹ thuê hai phụ nữ mang thai hộ. Phía Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng đòi đem con cho người khác. Sau đó, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc tuyên bố "không cho Trịnh Sảng cơ hội phát ngôn, lộ diện".

Tháng 3/2021, Trịnh Sảng sang Mỹ theo đuổi vụ kiện giành quyền nuôi con với Trương Hằng, tòa quyết định Trương Hằng thắng. Từ đó, nữ diễn viên sống ở Mỹ. Tháng 4/2021, Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng yêu cầu diễn viên nộp phạt tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD). Trương Hằng bị phạt hơn 32 triệu nhân dân tệ (hơn 5 triệu USD) vì từng giúp Trịnh Sảng trốn thuế.

Trương Hằng và Trịnh Sảng. Ảnh: Internet

Từ khi bị định tội, tất cả tài khoản mạng xã hội của Trịnh Sảng ở Trung Quốc bị xóa sổ, nữ diễn viên chuyển sang dùng Instagram. Cô từng an ủi fan: "Mọi người đừng buồn. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ theo đuổi những điều tốt đẹp. Tôi sẽ luôn ở đây để tạo ra những điều mới". Diễn viên còn viết: "Muốn có cầu vồng, chắc chắn phải đối diện gió mưa".