Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70

Sao quốc tế 16/12/2022 09:30

Hậu ly hôn đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên có cuộc sống thượng lưu nhờ vào tiền cấp dưỡng khổng lồ từ chồng già.

Mới đây, tờ HK01 đăng tải cuộc sống sang chảnh của Á hậu Hà Diễm Quyên (Katherine Ho) sau 4 năm ly hôn chồng già gây chú ý. Theo HK01, Á hậu 9X nhận được 300 triệu HKD (gần 914 tỷ VND) tiền cấp dưỡng từ chồng cũ doanh nhân giàu có. Nhờ đó, cô thoải mái đi du lịch, mua hàng hiệu, hưởng thụ cuộc sống như người trong giới thượng lưu mà không bận tâm việc có phim để đóng hay không.

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 1
Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 2
Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 3

Đầu tháng 12 mới đây, người đẹp sinh năm 1991 thu hút ống kính truyền thông khi tham gia một sự kiện với trang phục gợi cảm. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy Hà Diễm Quyên xuất hiện tại một sự kiện của làng giải trí. Nhiều năm qua, nữ diễn viên không tham gia đóng phim mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống xa hoa, sang chảnh.

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 4

Hà Diễm Quyên sinh năm 1991, từng học Luật tại Đại học Hong Kong. Tuy vậy, sau khi giành ngôi vị Á hậu Hong Kong năm 2014, cô bỏ học và bước chân vào làng giải trí.

Nhờ bàn đạp là danh hiệu của cuộc thi sắc đẹp tiếng tăm, Hà Diễm Quyên được đài TVB ký hợp đồng. Người đẹp này từng góp mặt trong một số bộ phim của TVB nhưng không gây được ấn tượng. Suốt nhiều năm, cô chỉ được giao những vai diễn phụ, làm nền trong các phim như: Thiên mệnh, Cung tâm kế 2...

Sự nghiệp mờ nhạt nhưng Hà Diễm Quyên lại thường xuyên được báo chí Hong Kong nhắc tới bởi những cuộc tình ồn ào với các đại gia giàu có.

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 5

Năm 2018, mỹ nhân Hà gây xôn xao khi kết hôn với tỷ phú sòng bạc Ngô Chí Thành. Đại gia họ Ngô là cánh tay phải đắc lực của ông trùm sòng bài Macau - Hà Hồng Sân, nắm trong tay khối tài sản lên đến 3 tỷ HKD (khoảng 9 nghìn tỷ đồng).

Theo tiết lộ, Hà Diễm Quyên và Ngô Chí Thành quen biết nhau trong một lần tham gia sự kiện tại casino. Khi đó, vị đại gia U70 nhanh chóng bị người đẹp "hớp hồn". Không lâu sau, cả hai bắt đầu mối quan hệ tình ái bất chấp khoảng cách 40 tuổi.

Sau 3 năm bí mật hẹn hò, Hà Diễm Quyên được đại gia cưới làm "chính thất". Từ khi lấy chồng giàu, cuộc sống của nàng Á hậu "một bước lên tiên". Cô được ở nhà đẹp, đi xe sang, tham dự nhiều bữa tiệc xa hoa với tầng lớp thượng lưu và đi du lịch tới nhiều nước trên thế giới...

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 6

Ngoài ra, Hà Diễm Quyên còn được đại gia họ Ngô tặng một căn hộ trị giá 18 triệu HKD (khoảng 53 tỷ đồng). Sau đó, dưới danh nghĩa của mình, mẹ Hà Diễm Quyên bất ngờ mua một căn biệt thự trị giá 40 triệu HKD (khoảng 120 tỷ đồng). Khoản tiền này được cho là do Ngô Chí Thành tài trợ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Hà Diễm Quyên không nhận được nhiều thiện cảm từ dư luận. Cô bị nghi ngờ chấp nhận cưới đại gia đáng tuổi bố chỉ vì tham lam khối tài sản khổng lồ của ông. Và quả thật, chỉ 8 tháng sau đó, Á hậu họ Hà tuyên bố ly hôn tỷ phú U70.

Nguyên nhân được cho là vì Hà Diễm Quyên mong mỏi có con trong khi chồng cũ không đồng ý. Nhưng nhiều nguồn tin lại tiết lộ rằng, người đẹp này quyết định bỏ chồng già vì đã tìm được một "mỏ vàng" khác lớn hơn. Người đẹp sinh năm 1991 bắt đầu hò hẹn với doanh nhân Trần Diệu Chương không lâu sau khi ly hôn. 

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70 - Ảnh 7

Cô bị bắt gặp đi du lịch cùng doanh nhân họ Trần hơn gần 30 tuổi vào năm 2019 nhưng cũng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ với doanh nhân này không lâu sau đó. Trần Diệu Chương là con trai của tỷ phú Hồng Kông Trần Thụ Cừ, sở hữu khối tài sản lên đến 10 tỷ đô la Hồng Kông.

 

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