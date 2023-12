Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ

Lý Minh Thuận là người gốc Hoa sinh ra tại Malaysia. Thuở thiếu niên, anh yêu thích bóng bầu dục và từng dự định theo đuổi sự nghiệp thể thao. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lý Minh Thuận vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí. Năm 18 tuổi (1989), anh sang Singapore tìm kiếm vận may. Tài tử mưu sinh bằng các nghề như bồi bàn, khuân vác, bán hàng.

Năm 1995, Lý Minh Thuận được một người bạn giới thiệu công việc người mẫu. Anh tham gia cuộc thi Tài hoa tân tú chỉ với lý do kiếm giải thưởng, giải quyết khó khăn tài chính. Song, Lý Minh Thuận đạt giải Á quân và chính thức bước vào giới giải trí. Năm 1997, dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, anh vẫn giành giải Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Star Awards của Singapore với tác phẩm The Price Of Peace.

Bước đệm này giúp Lý Minh Thuận được giao vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (1998) đóng cùng Phạm Văn Phương. Từ bộ phim này, cặp đôi nảy sinh tình cảm, sau đó kết hôn, trở thành cặp "tiên đồng ngọc nữ" trong lòng công chúng. Cũng nhờ thành công của phim. Lý Minh Thuận vươn lên thành ngôi sao hạng A của Singapore.

Ở tuổi 51, Lý Minh Thuận vẫn nỗ lực giữ danh tiếng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ hoạt động ở quê nhà Singapore, anh còn được mời tham gia các dự án phim tại Hong Kong, Đài Loan. Những năm gần đây, nam diễn viên lấn sân làm đạo diễn.