Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ

Sao quốc tế 15/12/2022 13:52

Lý Minh Thuận được bắt gặp tại Đà Nẵng, nam tài tử vui vẻ chụp hình với người hâm mộ.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nam diễn viên Lý Minh Thuận ở Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó giới truyền thông không hề biết đến chuyến viếng thăm này cho đến khi hình ảnh người hâm mộ check-in cùng nam diễn viên phim Thần Điêu đại hiệp được lan truyền, mọi người mới biết sự xuất hiện của anh tại đất nước hình chữ S.

"Chào mừng 'Quá nhi' tới thành phố đáng sống, tối có rảnh xin mời huynh đài bát bánh canh rồi ra cầu Rồng hóng gió nha", "Ngày xưa thích phiên bản Thần Điêu của Lý Minh Thuận với Phạm Văn Phương nhất", "Ông chú vẫn phong độ lắm nha", "Dẫn Điêu huynh sang bay trên bầu trời Việt Nam!", "Trời ơi Lý Minh Thuận của tôi"... là những bình luận của người hâm mộ. 

Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ - Ảnh 1
Lý Minh Thuận chụp ảnh với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Internet

Trong ảnh, nam diễn viên ăn mặc giản dị, vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ luyện tập thể hình. Tuy nhiên anh bị nhận xét già hơn tuổi khi râu và tóc đều hoa râm, làn da có nhiều nếp nhăn.

Lý Minh Thuận là gương mặt quên thuộc của khán giả xem phim truyền hình châu Á. Anh từng vào các vai Dương Quá, Hậu Nghệ, Hứa Tiên ghi dấu ấn sâu đậm. Từ 1998, hầu như năm nào anh cũng có mặt ở vị trí số 1, số 2 trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất Singapore. Tài tử được xếp vào danh sách có thu nhập cao nhất quốc đảo sư tử, trở thành nhân vật có tiếng trong giới giải trí.

Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ - Ảnh 2

Lý Minh Thuận là người gốc Hoa sinh ra tại Malaysia. Thuở thiếu niên, anh yêu thích bóng bầu dục và từng dự định theo đuổi sự nghiệp thể thao. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lý Minh Thuận vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí. Năm 18 tuổi (1989), anh sang Singapore tìm kiếm vận may. Tài tử mưu sinh bằng các nghề như bồi bàn, khuân vác, bán hàng.

Năm 1995, Lý Minh Thuận được một người bạn giới thiệu công việc người mẫu. Anh tham gia cuộc thi Tài hoa tân tú chỉ với lý do kiếm giải thưởng, giải quyết khó khăn tài chính. Song, Lý Minh Thuận đạt giải Á quân và chính thức bước vào giới giải trí. Năm 1997, dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, anh vẫn giành giải Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Star Awards của Singapore với tác phẩm The Price Of Peace.

Bước đệm này giúp Lý Minh Thuận được giao vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (1998) đóng cùng Phạm Văn Phương. Từ bộ phim này, cặp đôi nảy sinh tình cảm, sau đó kết hôn, trở thành cặp "tiên đồng ngọc nữ" trong lòng công chúng. Cũng nhờ thành công của phim. Lý Minh Thuận vươn lên thành ngôi sao hạng A của Singapore.

Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ - Ảnh 3

Ở tuổi 51, Lý Minh Thuận vẫn nỗ lực giữ danh tiếng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ hoạt động ở quê nhà Singapore, anh còn được mời tham gia các dự án phim tại Hong Kong, Đài Loan. Những năm gần đây, nam diễn viên lấn sân làm đạo diễn.

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh bị tổn thương nghiêm trọng và phải dùng vật liệu kim loại để khôi phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Minh Thuận Lý Minh Thuận đến Việt Nam Thần Điêu Đại Hiệp Phạm Văn Phương Dương Quá

TIN LIÊN QUAN

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong

Hôn nhân 7 năm hạnh phúc của 'chú lùn TVB' và vợ hoa hậu

Hôn nhân 7 năm hạnh phúc của 'chú lùn TVB' và vợ hoa hậu

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời

Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 46 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 57 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 46 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi