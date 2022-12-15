Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ

Lý Minh Thuận được bắt gặp tại Đà Nẵng, nam tài tử vui vẻ chụp hình với người hâm mộ.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nam diễn viên Lý Minh Thuận ở Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó giới truyền thông không hề biết đến chuyến viếng thăm này cho đến khi hình ảnh người hâm mộ check-in cùng nam diễn viên phim Thần Điêu đại hiệp được lan truyền, mọi người mới biết sự xuất hiện của anh tại đất nước hình chữ S. "Chào mừng 'Quá nhi' tới thành phố đáng sống, tối có rảnh xin mời huynh đài bát bánh canh rồi ra cầu Rồng hóng gió nha", "Ngày xưa thích phiên bản Thần Điêu của Lý Minh Thuận với Phạm Văn Phương nhất", "Ông chú vẫn phong độ lắm nha", "Dẫn Điêu huynh sang bay trên bầu trời Việt Nam!", "Trời ơi Lý Minh Thuận của tôi"... là những bình luận của người hâm mộ.

Lý Minh Thuận chụp ảnh với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Internet Trong ảnh, nam diễn viên ăn mặc giản dị, vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ luyện tập thể hình. Tuy nhiên anh bị nhận xét già hơn tuổi khi râu và tóc đều hoa râm, làn da có nhiều nếp nhăn. Lý Minh Thuận là gương mặt quên thuộc của khán giả xem phim truyền hình châu Á. Anh từng vào các vai Dương Quá, Hậu Nghệ, Hứa Tiên ghi dấu ấn sâu đậm. Từ 1998, hầu như năm nào anh cũng có mặt ở vị trí số 1, số 2 trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất Singapore. Tài tử được xếp vào danh sách có thu nhập cao nhất quốc đảo sư tử, trở thành nhân vật có tiếng trong giới giải trí.

Lý Minh Thuận là người gốc Hoa sinh ra tại Malaysia. Thuở thiếu niên, anh yêu thích bóng bầu dục và từng dự định theo đuổi sự nghiệp thể thao. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lý Minh Thuận vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí. Năm 18 tuổi (1989), anh sang Singapore tìm kiếm vận may. Tài tử mưu sinh bằng các nghề như bồi bàn, khuân vác, bán hàng. Năm 1995, Lý Minh Thuận được một người bạn giới thiệu công việc người mẫu. Anh tham gia cuộc thi Tài hoa tân tú chỉ với lý do kiếm giải thưởng, giải quyết khó khăn tài chính. Song, Lý Minh Thuận đạt giải Á quân và chính thức bước vào giới giải trí. Năm 1997, dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, anh vẫn giành giải Nam chính xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Star Awards của Singapore với tác phẩm The Price Of Peace. Bước đệm này giúp Lý Minh Thuận được giao vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (1998) đóng cùng Phạm Văn Phương. Từ bộ phim này, cặp đôi nảy sinh tình cảm, sau đó kết hôn, trở thành cặp "tiên đồng ngọc nữ" trong lòng công chúng. Cũng nhờ thành công của phim. Lý Minh Thuận vươn lên thành ngôi sao hạng A của Singapore. Ở tuổi 51, Lý Minh Thuận vẫn nỗ lực giữ danh tiếng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không chỉ hoạt động ở quê nhà Singapore, anh còn được mời tham gia các dự án phim tại Hong Kong, Đài Loan. Những năm gần đây, nam diễn viên lấn sân làm đạo diễn.

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