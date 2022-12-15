'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong

Sao quốc tế 15/12/2022 12:00

"Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện" do Chân Tử Đan đóng chính ra mắt trailer nhưng không nhận được đánh giá tích cực từ khán giả.

Ngày 14/12, bộ phim Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện đã tung trailer đầu tiên thu hút sự chú ý của khán giả. Đoạn video dài gần 2 phút mở màn với câu nói: “Uống xong chén rượu đoạn tình này, mỗ có giết người cũng chẳng coi là vong ân, mà người có giết mỗ cũng không phải là phụ nghĩa”.

Đây là khung cảnh diễn ra ở Tụ Hiền Trang, nơi Kiều Phong (Chân Tử Đan đóng) bị đồng đạo võ lâm xem là gian tặc Khiết Đan, muốn diệt trừ. Trước khi quyết đấu sinh tử, Kiều Phong gọi người mang rượu ra, rồi đối mặt với quần hùng uống từng bát lớn. Sau đó, trận chiến chính thức diễn ra.

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong - Ảnh 1
'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong - Ảnh 2
'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong - Ảnh 3
Tạo hình của Chân Tử Đan trong "Thiên Long Bát Bộ" gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: Internet

Trên Weibo, dân mạng nhận xét trailer hấp dẫn, các động tác võ thuật mang tính chân thật, ít dùng kỹ xảo. Tuy nhiên, màu phim, tạo hình và cả diễn xuất của Chân Tử Đan đều không được đánh giá cao. Nhiều bình luận cho rằng, Kiều bang chủ phiên bản này quá già, trang phục khi xuề xòa khi màu mè, không có khí khái anh hùng. Biểu cảm của ngôi sao võ thuật không lột tả được sự đau khổ trong nội tâm của một đại hiệp chính phái, khi phải ra tay đối phó với những huynh đệ từng chung vai sát cánh thời gian dài.

Bên cạnh đó, trong tiểu thuyết gốc của cố nhà văn Kim Dung, Kiều Phong “tắm máu” Tụ Hiền Trang bằng chưởng pháp, không hề dùng kiếm. Thế nhưng có thể thấy, phim đặc tả cận cảnh nhiều khoảnh khắc chàng bang chủ Cái Bang rút kiếm xông pha.

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong - Ảnh 4

Trước đó, Chân Tử Đan chia sẻ Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện là dự án khiến anh có nhiều áp lực khi thực hiện. Từng có nhiều bản Thiên Long Bát Bộ được thể hiện thành công trên màn ảnh, yêu cầu đoàn phim phải tìm điểm đột phá mới.

Chân Tử Đan cũng cho biết thời gian quay phim và sản xuất hậu kỳ ngắn, có ngày nam diễn viên phải thức tới 20 tiếng, quản lý công việc của 9 nhóm hậu trường.

Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện được bấm máy ở phim trường Hoành Điếm, ngoại cảnh ở Sơn Tây, Cảnh Hồ và kinh phí sản xuất 200 triệu HKD (25,4 triệu USD). Trong đó, ngôi sao Diệp Vấn góp vốn 100 triệu HKD (12,7 triệu USD).

Bên cạnh Chân Tử Đan, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trần Ngọc Kỳ vai A Châu, Lưu Nhã Sắt vai A Tử, Vương Quân Hinh vai Khang Mẫn.

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong - Ảnh 5
'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong - Ảnh 6
Trần Ngọc Kỳ vào vai A Châu. Ảnh: Internet 

Dự án còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng như Huệ Anh Hồng diễn Diệp Nhị Nương, Viên Tường Nhân đảm nhiệm vai Vô Danh Thần Tăng (Nhà sư trông coi Tàng Kinh Các), Đỗ Ngọc Minh đóng Đoàn Diên Khánh, Ngô Việt thể hiện vai Mộ Dung Phục... hứa hẹn có nhiều màn đối đầu mãn nhãn.

 

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