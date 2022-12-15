Hôn nhân 7 năm hạnh phúc của 'chú lùn TVB' và vợ hoa hậu

'Chú lùn TVB' Vương Tổ Lam và vợ - Hoa hậu Lý Á Nam mặn nồng, trân trọng hôn nhân sau 7 năm cưới. Nam diễn viên thậm chí lập di chúc trao lại toàn bộ tài sản cho người vợ xinh đẹp.

Ngày 14/12, Vương Tổ Lâm và Hoa hậu Lý Á Nam kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Nam diễn viên bày tỏ tình yêu trường tồn, không thay đổi dành cho bà xã. "Bảy năm vẫn thế, nguyên tâm trường tồn", Vương Tổ Lam viết. Tháng 11/2010, Vương Tổ Lam và Lý Á Nam công khai tình cảm với công chúng sau 1 năm hẹn hò. Ngoại hình đối nghịch của cặp sao gây ra không ít điều tiếng. Trong khi nam diễn viên chỉ cao có 1,63 m còn vợ anh cao 1,75 m. Dù vậy, họ vẫn yêu nhau bất chấp mọi định kiến. Năm 2015, cặp sao tổ chức hôn lễ.

Hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi thừa nhận không thiếu những tranh cãi, mâu thuẫn. Tuy nhiên, trách nhiệm gia đình khiến họ gạt bỏ cái tôi để thấu hiểu nhau. Vương Tổ Lam cũng nổi tiếng tâm lý, khéo chiều chuộng vợ. Mỗi chuyến công tác, anh đều tranh thủ đi shopping mua những thứ bà xã thích. Trong khi đó, Lý Á Nam cũng được nhận xét là giỏi nữ công gia chánh. Từ khi kết hôn, cô cũng quyết định giải nghệ để làm hậu phương vững chắc cho chồng Dù bận rộn công việc, Vương Tổ Lam cho biết luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu. Khi rảnh rỗi, anh thường dành trọn vẹn thời gian để ở nhà phụ vợ chăm con. Trên mạng xã hội, Vương Tổ Lam cũng thường xuyên chia sẻ ảnh sinh hoạt gia đình. Khoảnh khắc hai cô công chúa nhỏ chơi đùa, làm nũng được fan khen đáng yêu. Mỗi bài đăng của "chú lùn TVB" thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Tháng 9/2022, trong một show truyền hình, tài tử TVB chia sẻ với nữ diễn viên Trần Tùng Linh rằng anh đã lập di chúc, để lại tất cả tài sản cho vợ Lý Á Nam. Diễn viên hài cho biết sợ bản thân gặp bất trắc, không thể lo liệu chu toàn cho vợ con. Vì để Lý Á Nam không cần bôn ba tìm nguồn thu nhập, 2 con gái được sống sung túc kể cả khi anh gặp chuyện không may, Vương Tổ Lam quyết định giao tài sản cho vợ quản lý và nắm giữ. Theo On, Vương Tổ Lam hiện nắm trong tay khối tài sản khoảng 14,4 triệu USD. Anh sở hữu hơn 3 bất động sản đắt giá ở Hong Kong, trong đó có 2 căn từng xuất hiện trên sóng truyền hình khi nam diễn viên quay show thực tế tại nhà. Căn hộ cao tầng đầu tiên được Vương Tổ Lam mua vào năm 2015, có diện tích 312 m2, với giá trị 114 triệu HKD (khoảng 18 triệu USD). Đây cũng là nơi gia đình nam diễn viên sinh sống nhiều năm qua. Năm 2016, Vương Tổ Lam mua biệt thự sân vườn với giá 37 triệu HKD (4,7 triệu USD). Ngoài ra, tài tử Hong Kong còn mua tặng mẹ căn nhà rộng 70 m2, trị giá 1,1 triệu USD. Vương Tổ Lam là gương mặt quen thuộc của TVB qua nhiều bộ phim, show truyền hình. Anh được yêu thích bởi phong cách hài hước. Tài tử đóng Cẩm tú lương duyên, Ba điều ước của quỷ, Vương bài đối vương bài, Đại náo Thiên Trúc, Thực vi nô... Tổ Lam từng tham gia show thực tế Running Man của Trung Quốc. Lý Á Nam kém chồng bốn tuổi, là Hoa hậu gốc Hoa quốc tế 2005 (cuộc thi do TVB tổ chức). Cô từng đóng Pháp chứng tiên phong 3, Cự luân, Tuế nguyệt phong vân...

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