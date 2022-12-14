'Nguyệt Ca Hành' ấn định ngày lên sóng, liệu có giúp Trương Bân Bân vực dậy danh tiếng sau chuỗi ngày 'flop'?

Phim do iQIYI phối hợp cùng Công ty TNHH Văn hóa và Sáng tạo Hàng Châu Ý Đức sản xuất; khai máy ngày 28/09/2020 tại Hoành Điếm; với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực: Trương Bân Bân trong vai Lục Ly/Lạc Ca, Từ Lộ vai Liễu Sao, Vương Hữu Thạc vai Ha Na, Trịnh Hợp Huệ Tử vai Lạc Ninh, Vương Dĩ Luân vai A Phù Quân, Mã Nguyệt vai Bạch Phụng...

Theo thông tin chính thức, bộ phim cổ trang, tiên hiệp, tình cảm Nguyệt Ca Hành với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Từ Lộ và Trương Bân Bân sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 15/12 tới trên nền tảng iQIYI và WeTV.

Trong phim, Liễu Tiêu, thiếu nữ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ đã gặp gỡ một người thần bí, cô ấy đã dùng ba ngày vui chơi để chuyển vận của tương lai. Sau đó bản thân có được một sức mạnh to lớn và cũng không thể tự mình chế ngự chúng nên đành phải lẫn trốn vào Vũ Vương Hầu Phủ.

Nguyệt Ca Hành khắc hoạ một câu chuyện về tình yêu giữa hai nhân vật Liễu Tiêu (do Từ Lộ đóng) và Lục Ly (do Trương Bân Bân đóng), cũng như tình bằng hữu giữa các đồng môn ở Vũ Vương Hầu phủ.

Tại đây Liễu Tiêu gặp được người nhập môn cùng Lục Ly (do Trương Bân Bân đóng). Bất ngờ rằng anh chàng Lục Ly đó lại có dung mạo giống người thần bí năm xưa. Tại Hầu Phủ cả hai giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trải qua nhiều thăng trầm, nguy hiểm và đã tạo nên câu chuyện riêng của mình. Hai người từ là tình đồng môn đã dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Tưởng chừng cả hai sẽ có một mối tình êm đềm, hạnh phúc, bất ngờ danh tính thực sự của Lục Ly lại được tiết lộ. Hoá ra không phải Lục Ly gặp Liễu Tiêu là tình cờ mà là vì sức mạnh to lớn, thần bí đang ẩn chứa trong cơ thể cô, anh tiếp cận và bảo vệ cô là vì có mục đích khác.

Tuy mục đích ban đầu là thế, nhưng càng tiếp xúc, ở gần Liễu Tiêu thì tình cảm mà anh đối với cô lại càng là thật lòng. Vì vậy nên anh luôn cố gắng để bày tỏ tấm chân tình này cho cô hiểu. Trong lúc ấy, một cuộc khủng hoảng lại ập đến, có thể sẽ gây nguy hiểm đến cho Liễu Tiêu. Vì để bảo vệ nàng, Lục Ly đã lựa chọn ra đi và biến mất trước mặt cô.

Được biết, Nguyệt Ca Hành là dự án phim ảnh thứ 2 của Trương Bân Bân (sau Khu rừng nhỏ của 2 người) đổ bộ màn ảnh cuối năm nay. Mặc dù đầu quân cho công ty lớn, kinh nghiệm dày dặn trong nghề, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng diễn xuất không có chỗ chê song mấy năm nay, sự nghiệp của nam diễn viên lại liên tục xuống dốc, không có lấy một bộ phim "bạo", để khán giả phải nhớ tới. Nguyệt Ca Hành được xem là lá bài cá cược, quyết định thành quả 1 năm của Trương Bân Bân, liệu anh chàng có thoát khỏi "kiếp flop" với vai diễn Lục Ly/Lạc Ca?