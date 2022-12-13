Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn

Sao quốc tế 13/12/2022 19:01

Bước chân vào showbiz, Trương Tịnh Nghi được Châu Tấn và Trần Khôn hết lòng nâng đỡ. Hiện cô đang là gương mặt có sức hút tại làng giải trí Hoa ngữ.

Với thành công vượt ngoài mong đợi của Chiếc bật lửa và báy công chúa (tên mới: Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em), bên cạnh nam chính Trần Phi Vũ, nữ chính “Chu Vận” Trương Tịnh Nghi cũng được chú ý hơn bao giờ hết.

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 1

Trương Tịnh Nghi thuộc thế hệ diễn viên 9X của Trung Quốc. Cô sinh năm 1999 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Nữ diễn viên 23 tuổi thuộc sự quản lý của công ty Đông Thân Vị Lai do hai ngôi sao hạng A của Hoa ngữ - Châu TấnTrần Khôn thành lập từ năm 2018. 

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 2
Ngôi sao trẻ có mối quan hệ thân thiết với Trần Khôn, Châu Tấn và cả Thư Kỳ. Ảnh: Internet

 

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 3
Cô được Châu Tấn hết lòng nâng đỡ. Ảnh: Internet

Trương Tịnh Nghi không chỉ nhận Trần Khôn làm cha đỡ đầu mà còn gọi Châu Tấn thân thiết là dì Tấn. Qua những tấm ảnh có thể thấy, nữ diễn viên luôn nhận được sự ưu ái của mọi người.

Gần đây, khi biên kịch Vu Chính công kích Trương Tịnh Nghi trên trang cá nhân, Trần Khôn cũng lên tiếng bênh vực, ủng hộ cô con gái nuôi. 

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 4

Tịnh Nghi từng thi đỗ Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) hệ diễn xuất vào năm 2017. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng được đánh giá là thí sinh có gương mặt đẹp nhất học viện điện ảnh Bắc Kinh năm 2017 với số điểm thi tuyển khá cao. 

Ngôi sao trẻ được chính Châu Tấn dìu dắt, chỉ bảo và đặt niềm hi vọng. Tháng 12/2018, nữ diễn viên trẻ tham gia diễn xuất lần đầu trong phim Bầu trời của thiếu niên Phong Khuyển. Nhân vật Lý An Nhiên đánh dấu bước đầu gia nhập giới giải trí Hoa ngữ của Trương Tịnh Nghi.

Gương mặt cân đối, khả năng diễn xuất khá tốt bằng ánh mắt và biểu cảm phong phú trên nét mặt là lợi thế của nữ diễn viên 23 tuổi. Với sự hậu thuẫn của "đàn chị" Châu Tấn cùng nỗ lực tự thân, Trương Tịnh Nghi sớm gia nhập đường đua tiểu hoa đán của thế hệ nghệ sĩ trẻ như Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Triệu Lộ Tư.

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 5

Sau Bầu trời của thiếu niên Phong Khuyển, Trương Tịnh Nghi tiếp tục đảm nhận vai diễn chính trong bộ phim điện ảnh Anh muốn chúng ta ở bên nhau. Bộ phim có nội dung xoay quanh về đề tài tình yêu đan xen những đau thương mất mát. Tác phẩm này cũng dựa trên 1 câu chuyện có thật do một chàng trai kể lại.

Vẻ đẹp khuynh thành với góc cạnh tinh xảo, nhưng lại không mất đi vẻ ngây thơ và trong sáng của Trương Tịnh Nghi chính là lý do mà đạo diễn giao cho cô vai diễn này.

Đồng thời diễn xuất của Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá rất cao. Khi mà cô đã thành công lấy đi biết bao nước mắt của người xem. Cũng chính bộ phim này mà cô được mệnh danh là "Mối tình đầu có gương mặt đẹp nhất".

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 6

Sau thành công ngoài mong đợi với Anh muốn chúng ta ở bên nhau, cơ hội hoạt động trong làng giải trí đến với Trương Tịnh Nghi nhiều hơn. Cô được mời tham gia chương trình nghệ thuật Hướng về cuộc sống mùa 4 của đài Hồ Nam (Trung Quốc) cùng Châu Tấn. Năm 2021, Trương Tịnh Nghi tiếp tục tham gia các dự án lớn như 1921, Tất cả về mẹ tôi, Nhất Kiến Khuynh Tâm… 

Năm 2022 tiếp tục là một năm ngọt ngào với ngôi sao trẻ khi vai diễn Chu Vận trong Chiếc bật lửa và váy công chúa giúp cô đến gần khán giả hơn. Trong tác phẩm này, cô vào vai Chu Vận - một tiểu thư con nhà quyền quý, học giỏi, ngoan hiền. Nàng "công chúa trong lồng son" rơi vào lưới tình với anh chàng thủ khoa Lý (Trần Phi Vũ đóng) cao ngạo, lạnh lùng. Cả hai cùng viết nên một chuyện tình đẹp nhưng không kém phần trắc trở do sự ngăn cấm từ phía gia đình.

Tiết lộ cách xưng hô đặc biệt của mỹ nhân 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' với Châu Tấn, Trần Khôn - Ảnh 7

Nhân vật Chu Vận của Trương Tịnh Nghi gây sốt trên các diễn đàn bởi độ phù hợp với nguyên tác. Nhiều người nhận xét nhân vật của Trương Tịnh Nghi như bước ra từ sách. Dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất tiểu thư và cảm giác thanh xuân. Sự đẹp đôi và phản ứng hóa học hoàn hảo của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng góp phần vào sự thành công của tác phẩm.

 

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Từ khóa:   Trương Tịnh Nghi Châu Tấn Trần Khôn Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao Hoa ngữ

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