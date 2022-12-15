Trước đó, Lâm Chí Dĩnh cho biết cánh tay phải của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Sau phẫu thuật, anh bị đau nhức triền miên, không thể cầm nắm hay nhấc các đồ vật nhẹ như lược, máy sấy tóc. Nam diễn viên mất một thời gian dài tập vật lý trị liệu mới phục hồi chức năng vận động của cánh tay.

Mới đây trên Instagram, Lâm Chí Dĩnh lần đầu tiên công khai chấn thương sau vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7. Anh đăng ảnh chụp X-quang cánh tay sau khi được phẫu thuật. Theo tài tử Thiên long bát bộ, anh được đóng 10 chiếc đinh và một tấm hợp kim titan lên toàn bộ xương để tái tạo cấu trúc và khôi phục cánh tay phải.

Trước đó, anh cho biết tay yếu đến mức không cầm được lược chải tóc.

Ngoài bức ảnh này, Lâm Chí Dĩnh còn đăng bức ảnh đang tập gym, anh viết: "Dốc sức để phục hồi chức năng", cho thấy nỗ lực tập luyện, lấy lại sức khỏe .

Sau tai nạn, tài tử Lâm Chí Dĩnh hiện ở nhà nghỉ ngơi, tập luyện để sớm hồi phục sức khỏe. Anh thi thoảng cùng vợ con đi dạo. Cuộc sống của anh kín tiếng. Lâm Chí Dĩnh không đề cập đến việc có trở lại đường đua hay không.

Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn kinh hoàng vào tháng 7/2022. ẢNh: Internet

Sáng 22/7, Lâm Chí Dĩnh lái xe ôtô, chở con trai Jenson (7 tuổi) đến một giải đua xe. Đến khu vực Đào Viên (Đài Bắc), xe tông vào cột báo giao thông, dải phân cách, sau đó bốc cháy. Khoảng 6 công nhân cùng người qua đường kéo Lâm Chí Dĩnh giải cứu anh và con trai, trước khi đám cháy lan rộng. Trong khi đó, con trai của nghệ sĩ bị thương nhẹ. Hai cha con nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Nam diễn viên bị gãy xương trên mặt và một số phần cơ thể, chấn thương não. Anh trải qua 3 đợt phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương vùng mặt.

Lâm Chí Dĩnh giảm từ hơn 60kg, còn hơn 50kg sau thời gian nằm viện. Trong thời gian này, có nhiều tin đồn thất thiệt về sức khoẻ của nam diễn viên như: nguy kịch, không thể ăn uống... Anh phủ nhận các thông tin này.

Cục Giao thông Vận tải Đào Viên đã điều tra chi tiết vụ tai nạn xe hơi của Lâm Chí Dĩnh. Một số nguồn tin cho hay, cảnh sát Đào Viên yêu cầu tài tử nộp số tiền bồi thường dự kiến là 100.000 đài tệ (khoảng hơn 75 triệu đồng).

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, anh là nam ca sĩ - diễn viên đình đám tại Đài Loan và sở hữu lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Ngôi sao 48 tuổi được yêu thích qua nhiều bộ phim: Bá vương học đường, Tuyệt Đại Song Kiều, Thiên long bát bộ bản 2003 (vai Đoàn Dự), Sợi dây chuyền định mệnh, Bay cùng em… Năm 2010, nghệ sĩ kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi và lần lượt đón 3 quý tử: Kimi (13 tuổi) và cặp song sinh Jenson - Kyson (7 tuổi).

Không chỉ là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, Lâm Chí Dĩnh còn là tay đua xe chuyên nghiệp. Theo Straits Times, ngôi sao 7X đã tham gia cuộc đua xe đầu tiên vào năm 1997 và thành lập đội đua đầu tiên của mình hồi 2006. Đặc biệt, anh cũng đặt tên hai con trai Kimi - Jenson theo tên của hai tay đua “khét tiếng” là Kimi Raikkonen và Jenson Button. Không những thế, ông bố nổi tiếng còn truyền tình yêu này cho các con trai bằng cách dạy chúng về các loại xe, đưa bọn trẻ đến trường đua…