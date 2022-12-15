'Nam thần lăng nhăng số 1 TVB' Huỳnh Tông Trạch giao phó tình yêu cho số phận

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không sốt ruột chuyện lấy vợ, sinh con. Tài tử Hồng Kông dành nhiều thời gian cho đam mê diễn xuất và nhận được sự chú ý khi vừa đóng chính Bằng chứng thép 5 của TVB .

Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng là tài tử phong lưu bậc nhất showbiz Hong Kong. Anh từng có mối tình sâu đậm với diễn viên Hồ Hạnh Nhi , nhưng cặp đôi đã chia tay sau 8 năm yêu nhau do không phù hợp về lối sống. Hiện tại, trong khi bạn gái cũ đã yên bề gia thất, nam diễn viên vẫn chưa lập gia đình và thường xuyên vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều người đẹp.

Thay vì quan tâm đến chuyện lập gia đình, Huỳnh Tông Trạch lại tìm thấy niềm vui bên những người bạn thân thiết như Ngô Trác Hy, Lâm Phong. Họ được biết đến với tình bạn lâu năm trong showbiz nhờ cùng tham gia nhiều dự án của TVB.

Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên chia sẻ: “Thành thật mà nói, hiện tại tôi không có ý định xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Có lẽ vì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân nên tôi không có mong ước về một gia đình lý tưởng. Tôi không đặt ra các quy tắc hay khung thời gian nhất định về việc kết hôn hay sinh con. Tôi sẽ phó mặc điều đó cho số phận”.

“Chúng tôi có thể nuôi dưỡng tình bạn lâu dài nhờ bắt đầu sự nghiệp tại TVB vào cùng một thời điểm, làm việc với nhau tại nhà đài này trong nhiều năm. Điều đó giúp chúng tôi dễ dàng gặp nhau, trở nên thân thiết ngoài đời thực kể cả khi không gặp nhau thường xuyên. Mỗi khi chạm mặt nhau, chúng tôi sẽ lao đến với nhau mà không hề gượng gạo, xa cách. Lúc nào tôi và Ngô Trác Hy gặp nhau, chúng tôi đều rất ồn ào”, nam diễn viên kể.

Suốt những năm qua, tin đồn về thói trăng hoa cùng danh sách người yêu tin đồn của Huỳnh Tông Trạch đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, trước tin đồn hẹn hò tình mới, nam diễn viên đã đứng ra phủ nhận và cho biết, hiện tại anh vẫn chỉ đang tập trung vào công việc.

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất của Huỳnh Tông Trạch đó chính là chuyện tình 8 năm với nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi. Cặp đôi bắt đầu mối nhân duyên từ khi cả hai cùng đóng chung phim Mẹ Chồng Khó Tính năm 2005.

Vào thời điểm đó, Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng là chàng lãng tử đào hoa của màn ảnh, còn Hồ Hạnh Nhi lại vừa chia tay người yêu. Không ai biết cụ thể rằng cả hai bắt đầu có tình cảm với đối phương từ lúc nào, bởi Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch chưa bao giờ công bố về mối tình của mình trước báo chí, truyền thông.

Nhưng với bản tính trăng hoa và ham chơi, trong suốt 8 năm yêu nhau, đã không ít lần, Huỳnh Tông Trạch dính tin đồn yêu đương với bạn diễn, hoặc những người đẹp khác trong làng giải trí. Đến năm 2012, cả 2 xác nhận chia tay trong sự bàng hoàng của người hâm mộ.

Nguyên nhân chia tay sau đó đã bị truyền thông “khui” ra là do Huỳnh Tông Trạch ngoại tình sau lưng Hồ Hạnh Nhi. Người thứ 3 đó không ai khác - là nữ ngôi sao nóng bỏng Liễu Nham. Thậm chí, trong suốt 8 năm yêu nhau, Huỳnh Tông Trạch đã ngoại tình đến 6 lần. Đến khi không chịu đựng được thói trăng hoa của Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi quyết định buông tay mặc cho anh cầu xin, níu kéo.