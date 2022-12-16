Mỹ nhân 'Hoàn Châu Cách Cách' Mã Y Lợi mặc đồ ngủ dạo phố cùng tình mới, tìm được chân ái hậu ly hôn Văn Chương?

Nàng "Hạ Tử Vy" ăn mặc xuề xòa khó hiểu khi xuất hiện trên phố, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đã tìm được tình yêu mới.

Mới đây, một số cư dân mạng chụp được ảnh Mã Y Lợi và một người đàn ông khoảng 50 tuổi xuất hiện trên phố. Hai người dắt chó đi mua hoa cùng nhau dấy lên nghi vấn họ đang hẹn hò. Theo nguồn tin chia sẻ, Mã Y Lợi và người đàn ông tóc muối tiêu có mối quan hệ rất thân thiết khi họ có những cử chỉ thân mật trên phố. Trong ảnh, Mã Y Lợi mặc xuề xòa khó hiểu với trang phục như đồ ngủ. Trong khi người đàn ông bên cạnh cô đeo kính, mặc lịch sự.

Cả hai cùng dắt chó đi dạo và người đàn ông còn mua hoa tặng cho Mã Y Lợi. Loạt ảnh thân thiết của cả hai đã nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Mã Y Lời đang hẹn hò với người mới sau khi ly hôn chồng cũ Văn Chương. Mã Y Lợi hiện đã ở tuổi 46, trong khi người đàn ông kia khoảng ngoài 50. Trước đó, Mã Y Lợi dính tin đồn hẹn hò với Cao Vỹ Quang, đàn em kém cô tới 7 tuổi. Sau đó, quản lý của Mã Y Lợi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn nhưng bức ảnh chụp chung thân mật có cả 2 người đã phần nào khẳng định phỏng đoán của fan là đúng.

Vào tháng 6/2022, truyền thông Hong Kong đưa tin Mã Y Lợi đang âm thầm qua lại với nam diễn viên kém cô 18 tuổi - Ngô Hạo Thần. Nguồn tin cho hay người đẹp Hoàn Châu cách cách đang ở trong trạng thái bất an sau khi tin hẹn hò bị lộ. Cô liên tục lên mạng đọc những thông tin có liên quan đến mình và bạn trai trẻ tuổi. Tuy nhiên, phía người đẹp họ Mã không lên tiếng về tin đồn này. Mã Y Lợi và chồng cũ Văn Chương. Ảnh: Internet Tháng 7/2019, Mã Y Lợi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với tài tử Văn Chương. Thời gian còn chung sống với Mã Y Lợi, Văn Chương lộ ảnh ngoại tình. Năm 2014, anh bị paparazzi chụp lại khoảnh khắc ôm hôn nữ diễn viên Diêu Địch trên phố. Theo truyền thông, hai người lén lút hẹn hò khi Mã Y Lợi mang bầu con thứ hai. Sau đó, Văn Chương xin lỗi vợ, cầu xin cô cho cơ hội làm lại. Nữ diễn viên tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, việc bị chồng phản bội là vết thương lòng khó quên đối với Mã Y Lợi. Sau thời gian níu kéo, cô và Văn Chương quyết định kết thúc cuộc hôn nhân nhiều nước mắt. Mã Y Lợi sinh năm 1976, là Ảnh hậu nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Cô được công chúng biết đến vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách 3, Phong hòa nhật lệ, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Quan hệ kiểu Trung Quốc, Nửa đời trước của tôi. Năm 2019, cô là một thành viên trong ban giám khảo giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan.

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