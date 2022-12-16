Lý Á Bằng đã bị cô lập trong phòng ngủ của mình, giảm liên lạc với gia đình. Ba bữa ăn do người vợ xinh đẹp, kém anh 19 tuổi, phục vụ tận tình.

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục lan rộng, mới đây nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đã đăng đàn Weibo và làm video ngắn để báo người hâm mộ biết rằng họ đã bị dương tính. Một trong những nghệ sĩ đó là Lý Á Bằng, tin anh dính Covid-19 đã trở thành chủ đề nóng trong ngày 15/12. Lý Á Bằng dính Covid-19. Ảnh: Internet Lý Á Bằng đã bị cô lập trong phòng ngủ của mình, giảm liên lạc với gia đình. Ba bữa ăn do người vợ xinh đẹp, kém anh 19 tuổi, phục vụ tận tình.

Lý Á Bằng, sinh năm 1971, nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh hùng xạ điêu và Tiếu ngạo giang hồ. So với các đồng nghiệp từng vào vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ, ngoại hình Lý Á Bằng bị đánh giá kém sắc hơn. Tuy nhiên, với tài năng diễn xuất và cách thể hiện nhân vật, nam diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, anh tuyên bố kết hôn với ca sĩ Vương Phi và rời bỏ làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, sau nhiều năm lăn lộn thương trường, do làm ăn thua lỗ, anh mất dần tài sản và rơi vào cảnh nợ nần. Lý Á Bằng bị nhận xét là ngôi sao không biết làm ăn và "nợ như chúa chổm". Anh có không dưới 5 lần kinh doanh phá sản. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn bám trụ với nghề và sống chật vật ở tuổi trung niên.

Lý Á Bằng và người vợ hiện tại. Ảnh: Internet Hồi tháng 3/2022, anh tái hôn với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, hai vợ chồng đón con gái không lâu sau đó. Lý Á Bằng tiết lộ gần đây anh mua một ngôi nhà ở nông thôn. Nam diễn viên đang sửa sang, dự định năm sau sẽ đưa vợ và con gái về đây sinh sống. Anh quyết định chuyển khỏi thành phố vì muốn thực sự cảm nhận cuộc sống dân dã thôn quê để cải thiện chất lượng nội dung và hình ảnh trong video. Lý Á Bằng cho biết đã bàn bạc và nhận được sự đồng tình từ Hải Hà Kim Hỷ. Ngày 7/12, nam diễn viên đã đưa vợ con đến tham quan nơi ở tương lai. Ngôi sao Anh hùng xạ điêu hiện không còn mặn mà với chuyện đầu tư - kinh doanh sau nhiều lần thất bại dẫn đến nợ nần chồng chất. Anh đang tập trung sản xuất video ngắn giới thiệu ẩm thực, văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng xã hội. Gần đây, Lý Á Bằng lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", anh từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết sống tích cực và hài lòng với những gì đang có.

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