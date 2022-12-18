Theo Vương Kiệt, dây thanh quản của ông hiện đã phục hồi được một chút, có thể hát trở lại sau nhiều năm điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền.

Ngày 17/12, truyền thông Hong Kong đưa tin nam ca sĩ Vương Kiệt tung bản thu âm, hát lại ca khúc cũ One Game, One Dream trên trang cá nhân. Đây là lần khoe giọng hiếm hoi của "Hoàng tử ballad Trung Quốc" sau vụ bị đầu độc đến mất giọng hát.

Năm anh lên 3 tuổi, cả gia đình chuyển tới Hong Kong định cư. Ít lâu sau, cha mẹ Vương Kiệt ly hôn, bỏ lại anh tại một trường Giáo hội ở Hong Kong. Sớm thiếu vắng tình yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ, năm 17 tuổi Vương Kiệt kết hôn với cô gái có cùng hoàn cảnh và cặp đôi có với nhau một bé gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân kéo dài không lâu vì cả hai đều còn quá trẻ.

Vương Kiệt sinh năm 1962 tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha anh là một diễn viên khá nổi tiếng trong những năm 60-70 của thế kỷ trước.

Không lâu sau, Vương Kiệt cùng con gái trở về Đài Loan. Chịu cảnh gà trống nuôi con nên anh phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống từ bảo vệ, tài xế, nhân viên vệ sinh đến cả diễn viên đóng thế các cảnh hành động nguy hiểm. Chỉ cần có tiền nuôi con thì việc gì Vương Kiệt cũng làm.

Trong một lần đi hát cùng đoàn phim, Vương Kiệt có cơ duyên quen biết nhạc sĩ Lý Thọ Toàn. Tháng 12/1987, Vương Kiệt ra mắt album đầu tay mang tên Một cuộc chơi một giấc mơ và được khán giả Đài Loan đón nhận nồng nhiệt với hơn 500.000 đĩa được bán ra-con số ấn tượng vào thời điểm đó.

Thành công nối tiếp thành công, loạt album Ngôi sao cô đơn, Chỉ cần em yêu anh, Tại vì yêu, mơ một đời,... tiếp tục đưa tên tuổi Vương Kiệt vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á. Nhiều bài hát của anh được các đài nổi tiếng như TVB mua lại để sử dụng làm nhạc phim.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Vương Kiệt còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong các tác phẩm nổi tiếng như Tiểu lý phi đao, Chí tôn vô thượng… Vào những năm 1990, anh là một trong những minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hong Kong bên cạnh những cái tên đình đám như Lý Khắc Cần, Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân.

Năm 1993, Vương Kiệt có cuộc hôn nhân thứ hai với người mẫu xinh đẹp Mặc Ỷ Văn và có thêm một cậu con trai. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng sớm kết thúc vì cả hai đều quá bận rộn với công việc.

Thế nhưng, trong lúc đang đứng ở đỉnh cao của danh tiếng, Vương Kiệt bất ngờ biến mất khỏi giới giải trí, không rõ lý do. Nhiều năm sau, trả lời phỏng vấn, anh khiến dư luận bàng hoàng khi chia sẻ: “Tôi bị người ta hãm hại ở Hong Kong. Tôi bị hạ độc vào rượu, khả năng là chất có chứa thủy ngân. Sau vụ đó, yết hầu và thanh quản của tôi gần như hỏng hẳn, rất khó hát. Tinh thần và thể chất cũng bị kiệt quệ, từ người nặng 70 kg, tôi chỉ còn vỏn vẹn 40 kg”.

Ngay sau khi Vương Kiệt tiết lộ chuyện bị hạ độc, truyền thông Trung Quốc đã đưa ra nhiều phỏng đoán. Có thông tin cho rằng Vương Kiệt gây hấn với giới giang hồ nên bị hạ thủ, cũng có tin tức cho biết nam ca sĩ bị đối thủ Trương Học Hữu chơi xấu để giành vị trí Thiên vương Hong Kong. Ngay cả Tạ Đình Phong cũng bị kéo vào vụ việc do từng gây khó dễ cho Vương Kiệt.

Trước những đồn đoán của dư luận, Vương Kiệt khẳng định biết kẻ hãm mình, nhưng không muốn báo cảnh sát. "Nếu bị bắt, sự nghiệp của hắn ta sẽ tan tành mây khói. Nhưng tôi cảm thấy việc đó là không cần thiết, chi bằng để tên đó cả đời sống trong nỗi dằn vặt và hổ thẹn", giọng ca Nước mắt anh hùng nói với Sina.

Nhiều năm qua đi, hiện tại Vương Kiệt đã lặng lẽ giã từ showbiz, nhưng hung thủ vụ án năm xưa vẫn là một dấu hỏi lớn đối với truyền thông và người hâm mộ.

Vương Kiệt hiện sống ở Canada. Nam nghệ sĩ không thường cập nhật cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Theo người quản lý, tài tử Tiểu lý phi đao trải qua hai năm dịch bệnh khó khăn.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Vương Kiệt dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Thú vui của ông là làm vườn, chăm sóc thú cưng và lái xe lên núi ngắm cảnh để tìm cảm hứng sáng tác. Giọng ca Biệt liễu phong tử cho biết vẫn duy trì đam mê âm nhạc nhưng không có ý định quay lại showbiz.