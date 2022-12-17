Ngày 16/12, HK01 đưa tin Trần Tuệ Lâm gặp tai nạn giao thông vào 11h30 phút. Ôtô chở nữ diễn viên và con trai va chạm với chiếc xe khác chạy ngược chiều ngay khi vừa ra khỏi cổng biệt thự.

Trần Tuệ Lâm sinh năm 1972, là diva hàng đầu xứ Cảng thơm trong thập niên 1990-2000. Năm 1996, cô phát hành album tiếng Quan Thoại đầu tiên I Don't Think So và đã bán ra được hơn 150.000 bản. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa khi cho ra mắt hàng loạt album như Wind Flower Snow, Insight...

Chia sẻ với On, quản lý Trần Tuệ Lâm cho biết nữ diễn viên và con trai không bị chấn thương nghiêm trọng, không cần nhập viện nhưng vẫn phải điều trị ngoại trú. Họ bị trầy xước, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Tài xế của Trần Tuệ Lâm bị va đập mạnh vùng ngực vào vô lăng nên cần theo dõi thêm.

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, Trần Tuệ Lâm còn được nhiều người biết đến khi xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt, cha cô là ông Trần Tông Vỹ, được mệnh danh “vua đá quý” của xứ Cảng Thơm, nắm giữ khối tài sản lên đến 80 tỷ NDT (khoảng 285 nghìn tỷ đồng).

Chú ruột cô là Trần Huệ Mẫn – “ông trùm” của bang hội lừng danh và có máu mặt trong giới giang hồ ở Hong Kong. Có thể nói với gia thế như vậy, không ai trong làng giải trí dám “động” đến Trần Tuệ Lâm.

Kể từ lúc bước chân vào showbiz, ai cũng thấy con đường sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm như được trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi của cô đều rất dễ dàng và chưa từng vướng phải "quy tắc ngầm" của Cbiz.

Vào khoảng thập niên 90 khi Trần Tuệ Lâm nổi lên là thần tượng thế hệ mới, xã hội đen vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn đến showbiz Hong Kong, ngay cả Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Châu Tinh Trì cũng phải nơm nớp lo sợ. Thế nhưng Trần Tuệ Lâm lại là một trường hợp khác biệt, cô không hề bị xã hội đen "hỏi thăm".

Ngoài ra, chồng của Trần Tuệ Lâm là Lưu Kiến Hạo được biết đến với tài kinh doanh đáng nể. Anh cũng là đại gia giàu có của Hong Kong, gia thế không hề thua kém Trần Tuệ Lâm.

Mặc dù xuất thân danh giá và có sự nghiệp rất thành công nhưng Trần Tuệ Lâm vẫn luôn tự nhủ phải nỗ lực không ngừng. Ngôi sao 50 tuổi là một người kín tiếng, cô không dùng quyền lực để khiến bản thân thăng tiến nhanh hơn trong showbiz và cũng không dùng nó để chèn ép bất kỳ ai mà cô không thích.

Nữ diễn viên đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã và 2 con trai. Ảnh: Internet

Hiện tại, dù không tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí nhưng con cái và gia đình đã chiếm hết thời gian của Diva Hồng Kông. Cô chỉ xuất hiện trong một số sự kiện và tham gia các công tác từ thiện, xã hội.