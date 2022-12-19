'Siêu vòng 1' bỏ du học về Hong Kong đóng phim gợi cảm, được ví là 'bản sao của nữ hoàng gợi cảm Diệp Tử My'

Thôi Bích Già (Anita Chui) được báo chí Hong Kong đặt cho biệt danh là Diệp Tử My phiên bản thứ hai nhờ thân hình nóng bỏng và vòng một ngoại cỡ. Diệp Tử My đi lên và nổi tiếng nhờ dòng phim 18+, người đẹp họ Thôi cũng đóng một vài bộ phim tương tự song tên tuổi cô vẫn chưa được nhiều người biết đến như đàn chị.

Diễn bạo là thế song những bộ phim cô tham gia đều không để lại ấn tượng với khán giả. Điều mà người ta nhớ đến cô là nữ diễn viên có gương mặt đẹp, thân hình nóng bỏng với biệt danh "Diệp Tử My phiên bản 2".

Đóng phim từ năm 2012 tới nay, mỹ nữ sinh năm 1988 từng tham gia nhiều bộ phim có cảnh nóng như PG Love, Lan Quế Phường 2 hay Delete My Love. Diễn bạo lại cộng thêm vẻ ngoài nóng bỏng, thân hình quyến rũ đầy "ma mị", cô đã khiến tất cả phải sững sờ.

Thôi Bích Già sinh ra trong gia đình trung lưu ở Hong Kong. Khi đang theo học bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Anh quốc, cô đã bỏ ngang về Hong Kong gia nhập showbiz từ năm 2012.

Hiện Thôi Bích Già vẫn hoạt động trong làng giải trí. Trên mạng xã hội, Bích Già thường xuyên đăng tải những bức ảnh gợi cảm. Trong số đó có những bộ ảnh áo tắm cực bắt mắt, đường cong cơ thể hoàn hảo và khiêu khích khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Còn nhắc tới Diệp Tử My (tên thật Diệp Tô Quần), người ta sẽ lập tức nhớ tới danh hiệu “siêu vòng 1 xứ Cảng Thơm”. Cô là nữ hoàng phim 18 đình đám thập niên những năm 90 ở Hong Kong. Sở hữu vòng 1 với số đo "khủng", Diệp Tử My nhanh chóng nổi tiếng. Biết rõ đây là lợi thế "kiếm cơm", cô đào 6X chi 6 tỷ đồng mua bảo hiểm vòng một. Nữ thần phim 18 là người đẹp đầu tiên ở Hong Kong dám chi một số tiền lớn mua bảo hiểm thân thể.

Diệp Tử My.

Các tác phẩm nổi bật của Diệp Tử My trong giai đoạn này có thể kể tới Nhục Bồ Đoàn Chi Thâu Tình Bảo Giám. Cô cũng hợp tác với vua phim hài Châu Tinh Trì trong nhiều bộ phim như Thánh Tình, Anh Em Trừ Yêu hay Truyền Nhân Của Rồng.

Giữa lúc sự nghiệp đỉnh cao, Diệp Tử My rơi vào lưới tình với một bác sĩ nổi tiếng Hồng Kông tên Lữ Tích Chiêu. Không chỉ ngừng đóng "phim nóng", cô cũng dần rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm lo cho bạn trai của mình. Lữ Tích Chiêu vốn là bác sĩ quen thuộc với nhiều người nổi tiếng, bản thân ông cũng từng là bác sĩ của Diệp Tử My. Cô và bạn trai quyết định không sinh con vì Lữ Tích Chiêu đã có một người con riêng. Trên thực tế, dù không có hôn thú cũng như con cái, hai người vẫn luôn bên nhau ngọt ngào và khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2018, Lữ Tích Chiêu mất vì bệnh tim trên đường đi công tác sang Mỹ. Phần lớn tài sản của người tình, Diệp Tử My đều nhường lại cho con riêng và vợ trước của Lữ Tích Chiêu. Hành động này của Diệp Tử My khiến nhiều người tấm tắc khen ngợi.