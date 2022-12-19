Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức?

Sao quốc tế 19/12/2022 12:25

"Nữ thần màn ảnh" Quách Bích Đình không dự tiệc sinh nhật của bố chồng - ông trùm showbiz Hong Kong Hướng Hoa Cường. Điều này dấy lên tin đồn quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên và Hướng Tả đã rạn nứt.

Theo truyền thông đưa tin, sinh nhật tuổi 74 của ông Hướng Hoa Cường (hôm 16/12) có sự góp mặt của nhiều người trong showbiz như Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Lưu Gia Linh... Trang này nói bữa tiệc xôm tụ "hơn cả một lễ trao giải".

Dù bữa tiệc có rất đông người dự, người mẫu Quách Bích Đình - con dâu của ông Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam - không xuất hiện. Chỉ có Hướng Tả, con trai họ góp mặt. Anh mặc bảnh bao, gương mặt rất vui vẻ.

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức? - Ảnh 1
Quách Bích Đình vắng mặt trong tiệc sinh nhật của bố chồng. Ảnh: Internet

Việc Quách Bích Đình về Đài Loan cùng hai con và không trở lại Đại lục gây ra nhiều đồn đoán về rạn nứt trong mối quan hệ của vợ chồng cô. Một số tin đồn cho hay hai người ly thân sau scandal của Hướng Tá hồi tháng 7. Mặc dù bà Trần Lam phủ nhận việc con trai ngoại tình, nhiều bằng chứng cho thấy Hướng Tả đã qua đêm với hot girl trong chính căn nhà vợ chồng anh sống, thời điểm vợ anh vừa sinh con thứ 2.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Nam Tương trong bộ phim Tiểu thời đại và trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí. Sau Tiểu thời đại, Quách Bích Đình liên tục góp mặt trong Chúng ta kết hôn đi, Thẩm La trong Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển... 

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức? - Ảnh 2
Quách Bích Đình và Hướng Tả. Ảnh: Internet

Năm 2019, Quách Bích Đình kết hôn với Hướng Tả, con trai trùm mafia Hong Kong Hướng Hoa Cường và Tần Lam. Cặp đôi gặp nhau tại một show truyền hình hò hẹn và bắt đầu hò hẹn. Sau 2 tháng quen nhau, Quách Bích Đình nhận lời cầu hôn của Hướng Tả và bí mật tổ chức hôn lễ tại Ý vào tháng 9/2019.

Trước khi trở thành vợ của Hướng Tả, cô từng có thời gian hò hẹn với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong và dính nghi án hò hẹn với nam ca sĩ Seungri, thành viên nhóm nhạc xứ Hàn - Big Bang khi quay chung một quảng cáo.

Sau đám cưới xa hoa, hôn nhân của cặp đôi nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cuộc sống kể từ ngày bước chân về nhà hào môn làm dâu của Quách Bích Đình được nhận xét là đầy chua xót. Chỉ một tháng sau khi kết hôn, Hướng Tả gây tranh cãi vì bỏ mặc vợ trong một chương trình thực tế.

Trong chương trình Tình yêu của con gái, Hướng Tả đã gắt gỏng khi Quách Bích Đình chỉ nhầm đường, khiến cô hoảng sợ và bật khóc. Thậm chí, anh bỏ mặc vợ tự xách hành lý, lạnh nhạt không trả lời khi được vợ hỏi han. Thái độ của Hướng Tả nhận nhiều sự chỉ trích trên mạng xã hội. Trong thời gian mang thai không có chồng ở bên, Quách Bích Đình thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái tiêu cực trên mạng xã hội. 

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức? - Ảnh 3
Quách Bích Đình bên bố mẹ chồng quyền lực và 2 con. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mẹ chồng Quách Bích Đình - bà Trần Lam còn đưa ra chỉ tiêu nữ diễn viên phải sinh ít nhất 3 con. Sau 3 năm kết hôn, Quách Bích Đình đã là mẹ của 2 đứa trẻ. Không chỉ vậy, mẹ chồng Quách Bích Đình còn được cho là quản lý sát sao con dâu về mọi mặt, từ cách ăn mặc, trang điểm cho đến tóc tai. 

Rộ tin Quách Bích Đình bỏ con trai 'trùm giải trí Hong Kong', chấm dứt chuỗi ngày làm dâu nhà hào môn đầy uất ức? - Ảnh 4

Cuối tháng 7/2022, Hướng Tả vướng nghi vấn ngoại tình sau khi bị tung ảnh đưa một cô gái lạ mặt về nhà qua đêm, và tin nhắn tán tỉnh bạn gái cũ Tiểu Hồ Tịnh trong lúc vợ ở cữ sau sinh.

Vụ ồn ào khiến Hướng Tả bị công kích dữ dội trên mạng xã hội. Nam diễn viên bị phê bình thói trăng hoa khi sau lưng gạ gẫm nhiều cô gái, nhưng vẫn lên truyền thông bày tỏ nỗi nhớ thương và mong muốn được đoàn tụ với vợ con.

Kể từ khi chồng vướng bê bối đời tư đến nay, Quách Bích Đình giữ im lặng. Cô không đưa ra bất kỳ bình luận nào về scandal của chồng, hay có động thái bảo vệ Hướng Tả. Toàn quyền phát ngôn liên quan đến Hướng Tả đều do bà Trần Lam - mẹ chồng nữ diễn viên - phụ trách.

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Từ khóa:   Quách Bích Đình Hướng Tả Hướng Hoa Cường Trần Lam sao Hoa ngữ

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