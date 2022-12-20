Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn

Hai nhân vật chính không đến tòa. Họ cử luật sư đại diện tham gia tranh tụng. Theo truyền thông, người đẹp Bong bóng mùa hè thuê đến 2 luật nổi tiếng, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình để bảo vệ quyền lợi trước chồng cũ.

Về phía Uông Tiểu Phi, anh đã nộp đơn đề nghị tòa án bác bỏ yêu cầu phong tỏa tài sản ở Đài Loan với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn của Từ Hy Viên.

Theo ETtoday, phiên tòa được xử kín. Lượng lớn cơ quan truyền thông đã vây kín tòa án để đưa tin về phiên xử. Ở hiện trường, các luật sư từ chối chia sẻ tin tức liên quan đến vụ kiện để tránh gây rắc rối cho thân chủ.

Tòa án cho biết đang xem xét các thiệt hại kinh tế từ việc Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp cho Từ Hy Viên để đưa ra phán quyết. Vì vậy, tài sản của doanh nhân gốc Bắc Kinh tại quê vợ tạm thời vẫn bị hạn chế sử dụng và sang nhượng cho đến khi vụ kiện kết thúc.

Trước đó, vào ngày 21/11, người đẹp Vườn sao băng gửi đơn lên tòa án ở Đài Loan, tố cáo chồng cũ - doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn. Trong đơn kiện, cô nêu từ tháng 3 đến nay không nhận được trợ cấp từ Uông Tiểu Phi, yêu cầu anh trả khoản tiền 5 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Từ Hy Viên đề nghị tòa án niêm phong tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan.

Cả hai sau đó xảy ra đấu tố, nói xấu nhau trên truyền thông gây náo loạn showbiz Trung Quốc. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ ngoại tình, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc của anh. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự.

Hậu ly hôn tháng 12/2021, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vướng nhiều ồn ào. Trong khi nữ diễn viên tỏ rõ thái độ dứt khoát chồng cũ, Uông Tiểu Phi lại níu kéo, không ít lần bày tỏ tình cảm muốn hàn gắn với cô. Mặt khác, anh lại đăng bài viết tố Từ Hy Viên sử dụng đơn thuốc có chứa "chất cấm" khiến nữ diễn viên lên tiếng phản bác.

Hiện Từ Hy Viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng mới DJ Koo. Việc tái hôn chỉ sau 4 tháng ly dị chồng cũ Uông Tiểu Phi của nữ diễn viên gây tranh cãi. Một số người bình luận chúc mừng, mong cô tìm thấy hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân. Trong khi đó, vài người cho rằng nữ diễn viên nóng vội, cư xử không khôn khéo. Trước đó, cuộc hôn nhân với chồng cũ Uông Tiểu Phi được Hy Viên quyết định chỉ sau 49 ngày yêu với năm lần gặp mặt.