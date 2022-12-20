Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn

Sao quốc tế 20/12/2022 06:30

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đang bước vào giai đoạn kiện tụng hậu ly hôn. Doanh nhân họ Uông yêu cầu tòa án xem xét lại lệnh phong tỏa tài sản của anh ở Đài Loan.

Truyền thông đưa tin phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi diễn ra tại Đài Bắc (Đài Loan).

Hai nhân vật chính không đến tòa. Họ cử luật sư đại diện tham gia tranh tụng. Theo truyền thông, người đẹp Bong bóng mùa hè thuê đến 2 luật nổi tiếng, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình để bảo vệ quyền lợi trước chồng cũ.

Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn - Ảnh 1
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thuở mặn nồng. Ảnh: Internet

Theo ETtoday, phiên tòa được xử kín. Lượng lớn cơ quan truyền thông đã vây kín tòa án để đưa tin về phiên xử. Ở hiện trường, các luật sư từ chối chia sẻ tin tức liên quan đến vụ kiện để tránh gây rắc rối cho thân chủ.

Về phía Uông Tiểu Phi, anh đã nộp đơn đề nghị tòa án bác bỏ yêu cầu phong tỏa tài sản ở Đài Loan với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn của Từ Hy Viên.

Tòa án cho biết đang xem xét các thiệt hại kinh tế từ việc Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp cho Từ Hy Viên để đưa ra phán quyết. Vì vậy, tài sản của doanh nhân gốc Bắc Kinh tại quê vợ tạm thời vẫn bị hạn chế sử dụng và sang nhượng cho đến khi vụ kiện kết thúc.

Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 21/11, người đẹp Vườn sao băng gửi đơn lên tòa án ở Đài Loan, tố cáo chồng cũ - doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn. Trong đơn kiện, cô nêu từ tháng 3 đến nay không nhận được trợ cấp từ Uông Tiểu Phi, yêu cầu anh trả khoản tiền 5 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng). Từ Hy Viên đề nghị tòa án niêm phong tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan.

Cả hai sau đó xảy ra đấu tố, nói xấu nhau trên truyền thông gây náo loạn showbiz Trung Quốc. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ ngoại tình, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc của anh. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự.

Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn - Ảnh 3

Hậu ly hôn tháng 12/2021, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vướng nhiều ồn ào. Trong khi nữ diễn viên tỏ rõ thái độ dứt khoát chồng cũ, Uông Tiểu Phi lại níu kéo, không ít lần bày tỏ tình cảm muốn hàn gắn với cô. Mặt khác, anh lại đăng bài viết tố Từ Hy Viên sử dụng đơn thuốc có chứa "chất cấm" khiến nữ diễn viên lên tiếng phản bác.

Hiện Từ Hy Viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng mới DJ Koo. Việc tái hôn chỉ sau 4 tháng ly dị chồng cũ Uông Tiểu Phi của nữ diễn viên gây tranh cãi. Một số người bình luận chúc mừng, mong cô tìm thấy hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân. Trong khi đó, vài người cho rằng nữ diễn viên nóng vội, cư xử không khôn khéo. Trước đó, cuộc hôn nhân với chồng cũ Uông Tiểu Phi được Hy Viên quyết định chỉ sau 49 ngày yêu với năm lần gặp mặt. 

 

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Không muốn DJ Koo mang tiếng "ăn bám", Từ Hy Viên chấp nhận dọn ra khỏi căn biệt thự cao cấp do chồng cũ Uông Tiểu Phi để lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi DJ Koo chồng cũ Từ Hy Viên sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Mẹ chồng cũ kiếm bộn tiền nhờ nói xấu Từ Hy Viên, nổi như cồn khắp mạng xã hội

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng