Hết thời, 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' chuyển nghề nhiếp ảnh gia, rời bỏ showbiz

Sao quốc tế 20/12/2022 10:06

Nhiều năm qua, Tiêu Ân Tuấn không còn mặn mà với showbiz. "Triển Chiêu" năm nào giờ chỉ còn niềm đam mê với nhiếp ảnh.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin về cuộc sống của nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn. "Triển Chiêu" nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc hiện làm nhiếp ảnh gia. Anh chủ yếu chụp ảnh chân dung phụ nữ. Nam diễn có một ê-kíp hỗ trợ chuyên nghiệp.

Hết thời, 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' chuyển nghề nhiếp ảnh gia, rời bỏ showbiz - Ảnh 1
Tiêu Ân Tuấn chuyển hướng sang làm nhiếp ảnh gia. Ảnh: Internet

Để phù hợp với công việc mới, Tiêu Ân Tuấn cũng thay đổi ngoại hình. Anh trở nên phong trần hơn khi để râu, tóc dài, thường xuyên đeo khăn trùm đầu và ôm máy ảnh rong ruổi khắp nơi. Vì theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, những năm gần đây, nam diễn viên Tiểu Lý phi đao không hoạt động trong showbiz.

Theo Sohu, thù lao từ nghề chụp ảnh giúp Tiêu Ân Tuấn thoải mái duy trì sinh hoạt. Bên cạnh đó, tài sản tích cóp được trong quá trình làm nghệ thuật trước đây cũng giúp anh an tâm nghỉ hưu sớm. Tiêu Ân Tuấn sống giản dị, tiết kiệm.

Hết thời, 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' chuyển nghề nhiếp ảnh gia, rời bỏ showbiz - Ảnh 2
Tiêu Ân Tuấn từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam cổ trang". Ảnh: Internet

Tiêu Ân Tuấn từng là nam thần vạn người mê nổi tiếng xứ Đài. Anh bỏ túi nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng được yêu thích như Tiểu lý phi đao, Thất hiệp ngũ nghĩa, Bao Thanh Thiên, Hoa tàn hoa nở… Tiêu Ân Tuấn được coi là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh sau khi xuất hiện trong Bao Thanh Thiên. Đến giờ khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho chàng Triển Chiêu ngày nào.

Từng là diễn viên nổi tiếng nhưng tiếc rằng khoảng thời gian hoàng kim ấy của Tiêu Ân Tuấn không được kéo dài. Ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện khiến tên tuổi của anh ngày càng giảm sút. Các bộ phim của nam diễn viên cũng không còn được khán giả đón nhận như trước.

Về đời tư, Tiêu Ân Tuấn có 2 cuộc hôn nhân khá ồn ào. Người vợ đầu tiên của nam diễn viên là chuyên gia trang điểm Hoàng Uyển Lâm. Cặp đôi quen nhau từ khi anh mới bắt đầu bước vào làng giải trí. Sau khi nổi tiếng với vai Triển Chiêu, anh nhanh chóng kết hôn cùng cô. 

Tuy nhiên đến năm 2005, Hoàng Uyển Lâm bất ngờ đề nghị ly hôn. Sau nhiều lần Tiêu Ân Tuấn níu kéo vợ nhưng không thành, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi". 

Trong khoảng thời gian suy sụp vì ly hôn, nữ diễn viên Lâm Thiên Ngọc luôn bên cạnh an ủi Tiêu Ân Tuấn. Dần dần, họ từ bạn thân trở thành người yêu. Tuy nhiên, cặp đôi này từng chia ly rồi tái hợp, sau đó mới về chung một nhà. Hạnh phúc vẫn không mỉm cười với Tiêu Ân Tuấn, anh và bà xã chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2020. 

Vài năm qua, không còn chịu sự ràng buộc dưới mác "người nổi tiếng", nam nghệ sĩ cũng vì thế mà thiếu đi sự chăm chút về ngoại hình. Tuổi trung niên, anh từng nhiều lần gây thất vọng với vẻ ngoài già nua.

Hết thời, 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' chuyển nghề nhiếp ảnh gia, rời bỏ showbiz - Ảnh 3
Hết thời, 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' chuyển nghề nhiếp ảnh gia, rời bỏ showbiz - Ảnh 4

Trước sự săm soi quá đà của truyền thông về ngoại hình, Tiêu Ân Tuấn gay gắt đáp trả: "Nếu tôi vẫn giống hồi còn trẻ, chắc sẽ nói tôi là yêu quái, hoặc đi phẫu thuật thẩm mỹ. Quan tâm tôi à? Việc tôi béo, gầy hay già yếu liên quan gì đến mấy người?".

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