'Nữ hoàng chiêu trò' Triệu Anh Tử bị nghi ngờ giả vờ ngã trên thảm đỏ

Anh Tử nói cô không cố tình ngã, sự kiện hôm đó diễn ra vào mùa đông nhưng cô mặc váy hai dây, không đủ ấm. Trước khi lên thảm đỏ, người đẹp đóng phim liên tục trong hơn 40 giờ, dẫn đến kiệt sức. Khi đứng tạo dáng, Triệu Anh Tử nhìn quanh tìm chỗ dựa nhưng xung quanh trống không, cô mất thăng bằng nên đổ sập xuống nền.

Hôm 18/12, trong show thực tế trên Zhejiang TV, Triệu Anh Tử cho biết việc bị ngã ở sự kiện xảy ra khá lâu nhưng đến nay, các bức ảnh vẫn bị nhiều người đàm tiếu, trêu chọc. Một bộ phận khán giả thích dùng khoảnh khắc này của cô khi muốn giễu cợt người khác.

Triệu Anh Tử là sao nữ Cbiz có ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên, cô lại chưa đạt được thành tựu xuất sắc trong nghiệp diễn.

Diễn viên tiết lộ theo yêu cầu của thương hiệu tài trợ cho sự kiện, cô không được phép mặc áo khoác khi lên thảm đỏ. Diễn viên 32 tuổi rút ra bài học, kinh nghiệm sau sự việc, tránh để bản thân kiệt sức vì công việc.

Tại thời điểm bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ hợp tác cùng Đậu Kiêu, Triệu Anh Tử đã bị cư dân mạng xứ Trung "giơ biển chê" khi có màn ứng xử kém duyên. Khi ấy, Đậu Kiêu đăng bài về bộ phim và Triệu Anh Tử nhảy vào bình luận: "Anh không nhớ em sao? Anh không tag em nữa. Đau lòng quá". Điều đáng nói, Đậu Kiêu là "hoa đã có chủ" chứ không phải một anh chàng độc thân để Triệu Anh Tử có thể đùa như vậy.

Mới đây, trong show Lớp Học Siêu Việt Vô Hạn, Triệu Anh Tử tiếp tục khiến cư dân mạng ngán ngẩm khi thể hiện sự tự tin thái quá, bộc lộ EQ âm điểm. Theo đó, Triệu Anh Tử khoe nickname "Địch Mịch Mạnh Tra" là do netizen đặt cho mình, ám chỉ cô có nhan sắc là sự kết hợp của 4 người đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa và Cổ Lực Na Trát.

"4 người họ là hình mẫu vẻ đẹp trong làng giải trí, khi thấy có CDM bình luận như vậy về mình, tôi thấy thú vị nên dùng luôn. Tôi nghĩ đó là một lời khen ngợi dành cho mình", Triệu Anh Tử nói. Còn về diễn xuất, Triệu Anh Tử nói không so sánh với 4 người họ, chỉ tự so với mình thôi.

Màn giới thiệu của Triệu Anh Tử nhận ra nhiều chỉ trích của khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của các diễn viên trên. Công chúng cho rằng Triệu Anh Tử luôn là người thích gây chuyện thị phi để được chú ý.

Tháng 9/ 2020, Triệu Anh Tử vướng nghi vấn hẹn hò. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nữ diễn viên cố tình muốn lọt vào ống kính paparazzi vì cô không mang khẩu trang khi đứng chờ bạn ở sảnh khách sạn.

Sau đó, Triệu Anh Tử tự tiết lộ người vướng tin đồn tình ái với mình là Hồ Nhất Thiên bạn diễn trong phim Tuyệt đại song kiêu, nhưng khẳng định đó chỉ là buổi gặp mặt bạn bè. Trong khi đó tài tử Hồ Nhất Thiên không đưa ra phản hồi. Theo QQ, động thái của Triệu Anh Tử khiến cô bị nghi tự tạo ồn ào tình ái để thu hút dư luận.

Sau nhiều lùm xùm từ cuộc thi, Triệu Anh Tử chia sẻ trên trang cá nhân: "Phải có một trái tim cường đại, và luôn tin tưởng rằng chính mình là quan trọng nhất Triệu Anh Tử cố lên".

Triệu Anh Tử tên thật là Triệu Dĩnh Nhi, sinh năm 1990, cao 1,7 m, tốt nghiệp Học viện Hý Kịch Trung Ương. Đến 2007, Triệu Anh Tử được chú ý khi xuất hiện trong MV Phượng cầu hoàng của Ngô Khắc Quần. Năm 2009, Triệu Hàn Anh Tử tham gia cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Trung Quốc lần thứ 2 và đoạt giải phụ Nữ hoàng ảnh.

Năm 2011, cô đảm nhận vai diễn đầu tay Tạ Minh Minh trong Khiến cho cà phê có chút ngọt ngào. Từ 2012 đến 2018, Triệu Anh Tử nhận trên dưới 30 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Có thể kể đến những tác phẩm như Bởi vì tình yêu, Thần điêu đại hiệp (2014), Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyện, Vì sao đông ấm vì sao hạ mát...

Cô còn tham gia các dự án Trường An Nặc, Lưu ly, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Tân tuyệt đại song kiêu (2020), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019). Tuy nhiên, Triệu Anh Tử chưa thể nổi tiếng, vì vậy, cô thường có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi để được chú ý.