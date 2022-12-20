Rộ tin Lưu Khải Uy chia tay tình mới vì sợ quyền nuôi con sẽ vào tay Dương Mịch

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm và ngưỡng mộ. Không chỉ có khả năng diễn xuất đỉnh cao, cả 2 được yêu mến vì quá "xứng đôi vừa lứa". Thế nhưng, cuối năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống khiến không ít hâm mộ thất vọng và tiếc nuối.

Sau 4 năm ly hôn, vừa qua Lưu Khải Uy đã công bố xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong . Sau khi công khai cả hai vô tư mặc đồ đôi, khoác tay nhau không rời.

Trên trang cá nhân, Lý Hiểu Phong từng chia sẻ câu chuyện cô được "người hàng xóm tổng tài bá đạo" theo đuổi. Hiện tại công chúng cho rằng người này chính là Lưu Khải Uy. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên đã xóa đoạn video này, làm rộ lên tin đồn chia tay với Lưu Khải Uy.

Theo đó, netizen cho rằng trước đây Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã từng thỏa thuận nếu người nào có gia đình mới thì quyền nuôi con sẽ thuộc về người còn lại. Hiện tại, bé Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng bố nên cư dân mạng cho rằng có lẽ vì sợ quyền nuôi con sẽ vào tay vợ cũ nên Lưu Khải Uy đã chia tay bạn tay mới.

Hiện tại, đây cũng chỉ là những suy đoán một phía từ cộng đồng mạng, các nhân vật được nhắc đến như trên vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Tuy vậy, chủ đề này vẫn được mọi người chú ý và bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội.

Lý Hiểu Phong 40 tuổi, từng làm người dẫn chương trình cho đài truyền hình An Huy. Người đẹp họ Lý sở hữu chiều cao 1m74, ngoại hình trẻ trung nổi bật cùng mái tóc ngắn cá tính.

Mối quan hệ giữa cô và tài tử họ Lưu càng gây chú ý, khi hiện tại cô đang đóng chung phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu với Dương Mịch - vợ cũ Lưu Khải Uy. Trong phim, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu Dương Mịch.