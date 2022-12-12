Làm 'bạn thân' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, 'tình mới' của Lưu Khải Uy tranh thủ 'cọ nhiệt' Dương Mịch qua một chi tiết khiến netizen bất mãn

Sao quốc tế 12/12/2022 16:32

Mới đây, cư dân mạng phát hiện một chi tiết cho thấy 'tình mới' của Lưu Khải Uy đang cố tình 'cọ nhiệt' Dương Mịch.

Lưu Khải UyDương Mịch từng là cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Cặp đôi có một cô con gái chung và Lưu Khải Uy giành quyền nuôi con. Cô con gái chung của hai người hiện sống ở Hong Kong cùng cha và ông bà nội.

Làm 'bạn thân' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, 'tình mới' của Lưu Khải Uy tranh thủ 'cọ nhiệt' Dương Mịch qua một chi tiết khiến netizen bất mãn - Ảnh 1
Hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả - Ảnh: Internet

Gần đây, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì tình trạng quan hệ tình cảm khác biệt lẫn phức tạp. Về phần, Dương Mịch vẫn ‘lẻ bóng’ ở tuổi 36 và xem sự nghiệp là ưu tiên số một, khi gần đây có loạt tác phẩm lên sóng. Tuy nhiên, dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 của cô đóng chính với Hứa Khải không đạt được kết quả như ý. Phim bị chê về nội dung, diễn xuất đơ cứng, lẫn tương tác tình cảm gượng gạo của cặp đôi chính. Thậm chí, nhan sắc của nữ diễn viên còn được cho là không còn phù hợp với dòng phim ngôn tình nữa.

Làm 'bạn thân' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, 'tình mới' của Lưu Khải Uy tranh thủ 'cọ nhiệt' Dương Mịch qua một chi tiết khiến netizen bất mãn - Ảnh 2
Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch đóng chính với Hứa Khải không đạt được kết quả như ý - Ảnh: Internet

Về phần Lưu Khải Uy, gần đây, anh khiến công chúng bất ngờ vì công khai mối quan hệ mới với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong, bạn diễn của Dương Mịch trong bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, thậm chí còn diễn vai bạn thân.

Làm 'bạn thân' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, 'tình mới' của Lưu Khải Uy tranh thủ 'cọ nhiệt' Dương Mịch qua một chi tiết khiến netizen bất mãn - Ảnh 3
'Tình mới' của Lưu Khải Uy đóng vai bạn thân của Dương Mịch trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ không có gì nếu phòng làm việc của Lý Dịch Phong tranh thủ ‘cọ nhiệt’ Dương Mịch. Cụ thể, họ liên tục công khai khoảnh khắc ân ái của cô nàng với Lưu Khải Uy trên mạng xã hội. Thậm chí, trong một đoạn video Lý Hiểu Phong cập nhật Weibo gần đây, tình mới Lưu Khải Uy lại dùng bài hát Cung Dưỡng Ái Tình của Dương Mịch để làm nhạc nền, khiến netizen hết sức khó hiểu, bất mãn, thậm chí có người còn mắng Lý Hiểu Phong mưu mô. Sau đó, có lẽ vì bị cư dân mạng chỉ trích quá gay gắt, Lý Hiểu Phong đã phải xóa toàn bộ video liên quan.

Làm 'bạn thân' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, 'tình mới' của Lưu Khải Uy tranh thủ 'cọ nhiệt' Dương Mịch qua một chi tiết khiến netizen bất mãn - Ảnh 4
Lý Dịch Phong cố tình 'cọ nhiệt' Dương Mịch để nâng cao tên tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, vào tháng 11/2022, cặp đôi Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong tay trong tay xuất hiện tại sân bay, công khai bày tỏ tình cảm. Lý Hiểu Phong là mỹ nhân đầu tiên được Lưu Khải Uy công khai mối quan hệ sau khi anh ly hôn Dương Mịch. Do vậy, chuyện tình của họ thu hút nhiều ý kiến trái chiều. 

Làm 'bạn thân' trong Định Luật Tình Yêu 80/20, 'tình mới' của Lưu Khải Uy tranh thủ 'cọ nhiệt' Dương Mịch qua một chi tiết khiến netizen bất mãn - Ảnh 5
Lý Dịch Phong và Lưu Khải Uy công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 11 năm nay - Ảnh: Internet

Bất chấp những lời gièm pha, Lưu Khải Uy tỏ ra rất hạnh phúc, vui vẻ bên tình mới. Lý Hiểu Phong cũng không ngần ngại chuyện bạn trai từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bố của Lưu Khải Uy - ngôi sao kỳ cựu Lưu Đan cũng ủng hộ chuyện tình cảm của con trai.

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