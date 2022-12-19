Lưu Khải Uy cùng bạn gái mới công khai tình tứ trên mạng xã hội

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong sau khi công khai chuyện tình cảm thì không còn ngại việc bày tỏ cảm xúc dành cho đối phương trên mạng xã hội.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, sau khi công khai hẹn hò, Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong thường xuyên có nhiều động thái bày tỏ tình cảm công khai trên mạng xã hội.

Mới đây, Lưu Khải Uy cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân với bài đăng có nội dung: "Nổi gió rồi". Ngay lập tức, nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã để lại bình luận: "Mau mặc thêm quần áo". Lát sau, khi nam tài tử họ Lưu đăng ảnh uống trà sữa trân châu bằng thìa, bạn gái anh đã nhận xét: "Có chút tao nhã".

Động thái mới này ngầm chứng minh cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau bất chấp tin đồn chia tay. Được biết, cách đây không lâu, tin đồn hai người đã chia tay xuất hiện vì Lý Hiểu Phong đã xóa đi một đoạn video ngắn trên trang cá nhân của mình.

Thực tế, Lý Hiểu Phong phải xóa đi đoạn video kia là vì cô đã bị nhiều người chỉ trích sau khi công khai chuyện tình với Lưu Khải Uy. Nhiều netizen quá khích đã tràn vào trang các nhân của nữ diễn viên, chê cô kém sắc hay không nổi tiếng bằng vợ cũ Lưu Khải Uy - Dương Mịch.

Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong công khai chuyện tình của mình vào giữa tháng 11 vừa qua sau khi chính thức hẹn hò vào cuối tháng 10. Mối quan hệ này được nhiều người ủng hộ, ngay kể cả gia đình của Lưu Khải Uy. Cha của nam diễn viên - ông Lưu Đan - cho biết rất vui khi con trai tìm được tình yêu mới, nhưng ông vẫn chưa gặp được Lý Hiểu Phong vì vấn đề dịch bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-khai-uy-cung-ban-gai-moi-cong-khai-tinh-tu-tren-mang-xa-hoi-536526.html