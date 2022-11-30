Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2022: Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới, Châu Đông Vũ có thể thành Triệu Vy thứ 2?

2. Dự án "Tương Tư Lệnh" đang tiếp xúc với nam chính là Cung Tuấn.

1. Trước kia vì vấn đề phiên vị của "Dĩ Ái Vi Doanh" mà đoàn đội của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc mâu thuẫn với nhau. Hiện tại hai diễn viên đều né vấn đề này và tập trung quay phim.

4. Âu Dương Na Na không cho rằng đồ của thương hiệu mình giá cao, cô ấy cảm thấy mức giá khá bình dân.

3. Vương Hạc Đệ là "gà cưng" của Sài Trí Bình, nếu không có người này thì ngôi sao Thương Lan Quyết không có cơ hội bước chân vào giới giải trí . Về phương diện công việc, Vương Hạc Đệ cơ bản là nghe theo phía cấp trên đã định sẵn, và lãnh đạo công ty thật sự yêu thích anh ấy.

5. Châu Đông Vũ vừa hủy bỏ hai công ty, và một trong số đó bị thông báo là có hoạt động kinh doanh bất thường. Hiện tại, Châu Đông Vũ là nữ hoàng điện ảnh thế hệ mới, được nhiều ông lớn ở Hong Kong, Đài Loan và Macao tận lực nâng đỡ, tài nguyên điện ảnh thuộc hàng xịn bậc nhất. Tuy nhiên,nếu có chuyện xảy ra thì Châu Đông Vũ có thể trở thành Triệu Vy thứ 2.

6. Trong khoảng nửa năm nay, Trương Gia Nghê và chồng luôn cãi nhau.

7. Thật ra Vương Nguyên cũng không có hứng thú đóng phim, nhưng giờ đây nghệ sĩ tự thân phát triển khó tiến xa, Cbiz không có nhiều đất cho ca sỹ hoạt động, ekip chỉ có thể giúp cậu nhận một bộ phim để cải thiện tình hình.

8. Trương Tuyết Nghênh có quốc dân độ, có diễn xuất, được công nhận, nhưng không hot được cũng là do tuyên truyền không đúng cách.

9. Châu Kha Vũ được xem là phát triển tốt nhất nhóm, đằng sau có công ty ủng hộ, nên dù không xuất hiện nhiều lắm nhưng luôn có lịch trình.

10. Con gái phản đối Lưu Khải Uy tái hôn với tình mới - Lý Hiểu Phong.

11. Gió Thổi Bán Hạ vừa mới ra mắt, cốt truyện rất chặt chẽ, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá rất cao. Nếu sau này cốt truyện thành công sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình chuyển hình của cô ấy.

12. Tài nguyên tiếp theo của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là phim, nhưng không phải là những bộ phim chiếu mạng. Tài nguyên đều do cậu ấy quyết định, ưu tiên đề tài, kịch bản chất lượng để có cơ hội giành lấy giải.

13. Đoàn đội của Hoắc Kiến Hoa đã giải tán hết rồi, bản thân anh ấy cũng ít khi lên mạng, cơ bản là anh ấy không quan tâm tình hình bên ngoài.

14. Nhiệt độ của “Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa” không làm Trần Phi Vũ bạo thành lưu lượng, nhưng giúp cậu ấy hút được fan, cậu ấy sẽ tiếp tục nhận phim thần tượng.

15. Đường Nghệ Hân muốn live stream bán hàng kiếm tiền, nhưng Trương Nhược Quân không muốn cô ấy phải vất vả nên không đồng ý.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.