Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/11/2022: Dương Dương 'nên duyên' Angela Baby trong dự án phim tình cảm lãng mạn, Điền Hi Vi được kỳ vọng là Triệu Lộ Tư tiếp theo?

2. "Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng" của Lưu Học Nghĩa và Viên Băng Nghiên, lên sóng vào tháng 12 trên Mango TV.

1. Người phát ngôn của Tencent không gia hạn sau khi hết hạn hợp đồng. Đầu tiên là Dương Tử và Dương Dương sẽ không ký nữa. Người phát ngôn khác cũng sẽ rời đi từng người một. Người tiếp theo có thể là Dương Mịch.

4. Thực tế thì giờ Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng chẳng khác một cặp vợ chồng là mấy. Chỉ là 2 người họ vẫn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn vì Quan Hiểu Đồng còn nhỏ, đợi thêm 2 năm nữa cũng không muộn.

3. Dương Mịch sau khi rời khỏi Gia Hành thì vị trí nhất tỷ thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba.

5. "Chờ Gió Hôn Em" mời Dương Dương và Angela Baby đóng chính.

6. Châu Dã dù thường xuyên bị chỉ trích về diễn xuất nhưng Hoà Tụng lại đánh giá cao cô ấy. Tài nguyên và công việc được công ty sắp xếp rất tốt.

7. Trong số những tác phẩm lên sóng thời gian qua của Địch Lệ Nhiệt Ba thì bộ hợp tác với Dương Dương có phản hồi tốt nhất, họ còn thu về được không ít "fan couple". Gần đây, có nhiều tin đồn nói họ sẽ hợp tác lần 2, vẫn tiếp tục là một dự án phim thần tượng nên 2 bên ekip đang xem xét. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn nhận phim này vì sợ buộc chặt quá, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển sau này. Hơn nữa, kịch bản cũng chẳng có gì mới mẻ cả nên rất khó đạt thành việc hợp tác.

8. "Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta" của Vương Hạc Đệ và Châu Dã đang trong quá trình chuẩn bị lên són

9. Nữ chính của Thần Ẩn chắc chắn là Triệu Lộ Tư, còn nam chính thì chưa quyết. Gần đây bên phim có tiếp xúc với Thành Nghị nhưng trong tay anh ấy còn vài dự án.

10. Thành tích của "Khanh Khanh Nhật Thường" đã giúp Điền Hi Vi rất nhiều trong sự nghiệp tại thời điểm hiện nay. Cô ấy được kì vọng sẽ trở thành Triệu Lộ Tư tiếp theo.

11. Bạch Kính Đình và Tống Dật, mối quan hệ của hai người họ được đoàn làm phim "Trường Phong Độ" rất quan tâm, thường xuyên bóng gió hỏi những người xung quanh, vì sợ rằng họ sẽ chia tay trước khi bộ phim lên sóng.

12. Trần Đô Linh tiếp xúc với bộ phim tiếp theo vẫn là cổ trang. Cô ấy đang tiếp xúc phim của Quách Kính Minh, vai khách mời đặc biệt.

13. Trong vài năm tới, Chu Nhất Long sẽ tập trung phát triển trên màn ảnh rộng, trong tay anh ấy cũng có khá nhiều kịch bản, tiếp sau đây còn hợp tác với Trần Khải Ca. Nhân Sinh Đại Sự đang tính toán sản xuất phần 2, Chu Nhất Long cũng xem xét việc tiếp tục tham gia.

14. La Tấn là diễn viên phái thực lực, có năng lực nghiệp vụ lại không đòi hỏi nhiều, thù lao cũng vừa vặn nên có rất nhiều kịch bản tìm đến anh ấy.

15. Lý Băng Băng đã trực tiếp tìm đến Trần Hồng để Châu Dã và Trần Phi Vũ có cơ hội hợp tác khác nhưng Trần Hồng không đồng ý ngay lập tức, phải chờ xem trong tương lai.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.