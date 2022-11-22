Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/11/2022: Dương Mịch bị giảm thù lao đóng phim, Đặng Luân vẫn liên hệ với bạn bè trong giới?

Sao quốc tế 22/11/2022 13:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vốn dĩ Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia không được sử dụng giọng gốc, nhưng cô ấy đã năn nỉ mãi đạo diễn mới đồng ý.

2. Triệu Lộ Tư sẽ lên full ngũ đại, BVLGARI đẩy bìa.

3. Khánh Dư Niên 2 sắp khởi quay. Trương Nhược Quân, Tống Dật, Điền Vũ, Quách Kỳ Lân vẫn sẽ tham gia. Vai của Tiêu Chiến sẽ do Lưu Học Nghĩa thay thế.

4. Trương Tân Thành hiện đang độc thân, anh ấy vừa chia tay bạn gái cách đây không lâu.

5. Nhiều nhà đầu tư đã không còn xem trọng Dương Mịch nữa, cảm thấy cô ấy không còn "gánh" nổi phim nữa nên sẽ giảm thù lao xuống.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/11/2022: Dương Mịch bị giảm thù lao đóng phim, Đặng Luân vẫn liên hệ với bạn bè trong giới? - Ảnh 1

6. Bắt đầu từ năm 2023, tất cả các diễn viên bắt buột phải dùng giọng thoại gốc khi đóng phim.

7. Sau khi Vương Tử Dị phẫu thuật thẩm mỹ thì tài nguyên bị ảnh hưởng không ít. Cậu ấy tiếp xúc 1 bộ phim cổ trang, nhưng sau khi đi thử vai đạo diễn đã từ chối. 

8. Sau thành công từ phần 1, phía bên Mộng Hoa Lục có ý định sản xuất phần 2, điều này đã thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư. Nhưng ngày trước khi ký hợp đồng thì Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu chỉ ký có 1 phần, nền tảng và phía phim muốn sản xuất phần 2 thì phải đàm phán lại với họ, thù lao rồi các đãi ngộ khác phải tăng lên. 

9. Hứa Khải dễ tăng cân. Đạo diễn đã chỉ đạo rất rõ ràng rằng cậu ấy phải kiểm soát cân nặng nhưng cuối cùng vẫn béo lên.

10. Đặng Luân vẫn còn liên hệ với bạn bè trong giới, họ chỉ là không công khai

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/11/2022: Dương Mịch bị giảm thù lao đóng phim, Đặng Luân vẫn liên hệ với bạn bè trong giới? - Ảnh 2

11. Thái Từ Khôn và Lý Thấm sẽ hợp tác trong bộ phim mới.

12. Nam chính của "Kiều Tàng" tạm định là Nhậm Gia Luân, anh ấy và Cảnh Điềm rất có thể hợp tác lần 2. 

13. Dương Mịch mua nhà ở Hoành Điếm.

14. Triệu Lộ Tư trở thành người phát ngôn của Tencent video.

15. Vương Hạc Đệ có thái độ rất tốt đối với diễn viên quần chúng. Anh ấy cảm thấy họ đã làm việc rất chăm chỉ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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