Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/11/2022: Angela Baby hẹn hò với Tống Uy Long, Lý Hiện sẽ không nhận kịch bản cổ trang?

Sao quốc tế 16/11/2022 14:46

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tin đồn Angela Baby và Cung Tuấn hợp tác là giả. "Tương Tư Lệnh" vốn là dự án của Tencent, cấp độ khá cao, về cơ bản thì nữ chính đã được quyết định là Angela Baby, nhưng vai nam chính có khả năng sẽ giao cho người mới, trong mấy ngày qua Cung Tuấn bị gọi tên chủ yếu là để tạo nhiệt cho phim. Hiện tại, Angela Baby gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận phim, toàn dựa vào ekip cố gắng giành lấy.

2. Bố của Âu Dương Na Na không thích Trạch Tử Lộ, không cho phép 2 người sống chung.

3. Mấy ngày trước, trang Weibo Phòng cháy chữa cháy Trung Quốc đã đăng tải video của Viên Băng Nghiên, vì thế nhiều người tò mò không biết có phải cô ấy đã tái xuất thành công rồi không. Thật ra, việc Viên Băng Nghiên có thể xuất hiện như thế này chứng minh cô ấy không bị "phong ấn", bên trên vẫn chưa đưa ra văn bản chính thức nào cả. Tuy nhiên, vụ thuế ảnh hưởng quá lớn, ngay cả khi những nền tảng lớn có đứng ra bảo vệ cho Viên Băng Nghiên thì họ vẫn phải nghe theo ý kiến của công chúng. Chỉ cần công chúng phản đối, Viên Băng Nghiên khó mà lộ diện được.

4. Thông qua việc hợp tác trong phim "Trường Phong Độ", Bạch Kính Đình và Tống Dật nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai bên nhau khi phim chưa đóng máy, hiện tại họ vẫn đang ở giai đoạn hẹn hò. Giờ 2 người đã dọn đến sống cùng nhau, Tống Dật cũng đã gặp bố mẹ Bạch Kính Đình.

5. Lý Hiện sẽ không nhận kịch bản cổ trang, anh ấy không hợp với tạo hình này, hơn nữa đội tóc giả cũng làm anh ấy rụng tóc rất nhiều.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/11/2022: Angela Baby hẹn hò với Tống Uy Long, Lý Hiện sẽ không nhận kịch bản cổ trang? - Ảnh 1

6. Trần Phi Vũ mua hotsearch, nói chỉ trong vài ngày mà lượng fan đã tăng lên mấy trăm nghìn. Kết quả siêu thoại chẳng thay đổi mấy, chỉ có hơn 20.000 người, mà siêu thoại mới là fan chân chính.

7. Fan Dương Tử và fan Thành Nghị tranh chấp gay gắt lắm nhưng thực tế thì mối quan hệ giữa 2 người họ khá tốt đẹp, còn thường xuyên giới thiệu những quán ăn ngon cho đối phương.

8. Khi không có công việc gì làm thì Lý Hiện sẽ để cho trợ lý về nhà nghỉ ngơi, tiền lương vẫn được trả bởi anh ấy thích được ở một mình.

9. Ngu Thư Hân có mối quan hệ rất tốt với Quách Kính Minh, tương lai họ có thể hợp tác.

10. Tống Uy Long không có ý gì hay hẹn hò với Angela Baby, họ chỉ là bạn bè chơi chung nhóm thôi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/11/2022: Angela Baby hẹn hò với Tống Uy Long, Lý Hiện sẽ không nhận kịch bản cổ trang? - Ảnh 2

11. Fan không muốn Vương Tuấn Khải chung sân khấu với Dịch Dương Thiên Tỉ bởi các vụ lùm xùm của đối phương quá ồn ào. 

12. Trần Phi Vũ diễn Tương Dạ 1, Vương Hạc Đệ diễn Tương Dạ 2. Vương Hạc Đệ vừa nổi thì Trần Phi Vũ cũng nối gót, gần đây chủ đề liên quan đến họ rất nhiều, không ít người đem họ ra so sánh với nhau. 

13. Quan Hiểu Đồng không hài lòng với đôi môi của mình, cô ấy thấy mỏng quá. Vì thế nên mỗi lần trang điểm, Quan Hiểu Đồng đều tô son tràn viền.

14. Trần Nghiên Hy đang cố gắng hết sức để khiến Trần Hiểu cùng cô ấy đi gameshow. Tuy nhiên, Trần Hiểu lại không muốn nhận cho lắm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Angela Baby Lý Hiện Tống Uy Long sao hoa ngữ sao châu á

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