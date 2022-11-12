Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/11/2022: Lưu Diệc Phi 'yêu lại từ đầu' Trần Hiểu trong phim mới, Triệu Lộ Tư sẽ là đại diện mới của Tencent?

2. Lưu Diệc Phi rất thích đọc sách. Mỗi lần nghỉ giải lao tại trường quay thì Lưu Diệc Phi sẽ thường ngồi một bên yên tĩnh đọc sách.

1. Tin Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Dương Dương là giả, nhưng cô ấy từng hẹn hò với Hoàng Cảnh Du là thật nhưng họ đã chia tay. Hiện cô ấy chỉ đang tập trung vào sự nghiệp của mình.

3. Đội ngũ quan hệ công chúng của Triệu Lộ Tư có thể coi là đứng đầu trong giới giải trí . Khi mà Triệu Lộ Tư lỡ chẳng may lên hotsearch thì rất nhanh sẽ có những tài khoản truyền thông đứng ra bảo vệ cho cô ấy và đổ hết trách nhiệm sang dân mạng, nói rằng họ cố ý gây chuyện. Sau đó, hotsearch về Triệu Lộ Tư sẽ dần biến mất, fan dùng đủ mọi phương thức để đi thanh minh.

5. Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ tái hợp lần hai trong “Câu Chuyện Của Hoa Hồng”.

6. Thông tin Dương Tử hẹn hò với Thành Nghị là giả, cả hai chỉ là đồng nghiệp

7. Tống Tổ Nhi nhận được thành tích qua những bộ phim mà cô ấy đóng trong hai năm qua. Hiện tại, điều cô ấy còn thiếu là một phim truyền hình ăn khách.

8. Phạm Thừa Thừa khi quay phim có thái độ rất nghiêm túc. Nhiều tiền bối có dự định nâng đỡ và giao cho anh ấy vai diễn phù hợp có trong kịch bản.

9. "An Lạc Truyện" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tạp chí chụp chung của hai người họ cũng đã được sắp xếp.

10. Dương Dương và Dương Tử đã hết hạn hợp đồng đại diện cho Tencent Video. Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư sẽ được công bố là những người đại diện mới.

11. Tiêu Chiến không thích đổi kiểu tóc, stylist của anh ấy cũng thừa nhận rằng anh ấy hợp với tóc đen nhất.

12. Tình cảm của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn rất tốt đẹp

13. Chương trình mừng năm mới đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang, khách mời: Lý Vinh Hạo, Dương Thừa Lâm, Châu Thâm, Thái Từ Khôn, Trịnh Khải, Lý Thần, Sa Dật, Bạch Lộc, Quan Hiểu Đồng, Phạm Thừa Thừa,..

14. Đàm Tùng Vận coi Tôn Lệ là thần tượng của cô ấy.

15. Angela Baby đầu tư vào một bộ phim tiên hiệp và sẽ tham gia đóng chính.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.