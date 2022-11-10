Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/11/2022: Nhậm Gia Luân ngoại tình với Tống Tổ Nhi, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không hẹn hò?

Sao quốc tế 10/11/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì phim tiếp theo của Cảnh Điềm vẫn là cổ trang. Ekip muốn Cảnh Điềm vào đoàn liên tục nên đã rất cố gắng liên hệ để tìm kiếm cơ hội.

2. Gần đây, Lưu Diệc Phi vẫn đang nghỉ ngơi, công việc chủ yếu chính là tham gia các hoạt động hay đi sự kiện. Lưu Diệc Phi hiện tại vẫn chưa có động thái nhận phim tiếp theo, những tin đồn về các lần hợp tác toàn là để "tạo nhiệt" cho phim hiện tại. Lưu Diệc Phi vẫn luôn giữ tiết tấu 1 phim/1 năm, không nhận gameshow, hoạt động thương vụ phải được lựa chọn cẩn thận. Giờ trở lại với phim truyền hình, cô ấy muốn bảo đảm danh tiếng hơn là số lượng.

3. Đàn Kiện Thứ sau khi nổi tiếng hơn thì cùng bạn gái chia tay, giờ 2 người tái hợp.

4. Vụ việc của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa có kết luận chính thức, nếu thuận lợi thì tháng 11 này mới có kết quả cuối cùng. Quá trình thu thập chứng cứ cũng lâu vì không dễ dàng gì, thêm đó việc xác minh chứng cứ là thật hay giả thì còn cần phải có thêm thời gian. 

5. Nhậm Gia LuânTống Tổ Nhi hợp tác trong bộ Vô Ưu Độ. Tống Tổ Nhi là một cô gái rất hoạt bát, có thể nói chuyện với bất cứ ai tại phim trường nhưng không làm chuyện gì đáng ngờ cả. Do đó, có tin đồn rằng Nhậm Gia Luân đang ngoại tình với Tống Tổ Nhi, nhưng điều này không đúng.

 Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/11/2022: Nhậm Gia Luân ngoại tình với Tống Tổ Nhi, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không hẹn hò? - Ảnh 1

6. Tình cảm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng rất ổn định, nhưng bên nam muốn kết hôn còn bên nữ không vội. Giờ Lộc Hàm không còn muốn xuất hiện nhiều trước ống kính nữa, anh ấy chỉ muốn được yên bề gia thất.

7. Âu Dương Na Na mỗi tháng đều phải gửi phí sinh hoạt và tiền tiêu vặt cho mỗi người trong gia đình.

8. Ngô Thiến không dùng Weibo nữa nhưng cô ấy không giải nghệ, cô ấy muốn biến Weibo thành một tài khoản về vai diễn trong phim, còn studio sẽ cập nhật trạng thái của nghệ sĩ. Trước khi Ngô Thiến bỏ tài khoản thì cô ấy cập nhật Weibo rất ít, ngoại trừ bài đăng liên quan đến công việc, đối với cô ấy dùng hay không cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa, Ngô Thiến không đi con đường lưu lượng nên cô ấy không cần Weibo để giữ fan, vì thế cô ấy muốn làm gì thì cứ làm thôi, để studio cập nhật tin tức cũng ổn mà.

9. Đậu Kiêu và Hề Mộng Dao là bạn thân. Đậu Kiêu có thể quen được con gái tỷ phú là nhờ Hề Mộng Dao giới thiệu.

10. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không hẹn hò, giờ họ không còn buộc chặt nên khoảng thời gian tới sẽ không hợp tác và hợp thể nữa. Còn về việc hợp tác lần 2 thì không thấy có tin tức gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/11/2022: Nhậm Gia Luân ngoại tình với Tống Tổ Nhi, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không hẹn hò? - Ảnh 2

11. Vạn Lý Quy Đồ đạt được thành tích tốt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không hài lòng. Xét cho cùng thì Vương Tuấn Khải cũng là lính mới, diễn xuất của anh ấy so với tiền bối kém hơn nhiều. Quả thật, Vương Tuấn Khải đã tốn nhiều tâm tư cho Vạn Lý Quy Đồ, ngoài việc mời giáo viên dạy thì anh ấy còn học hỏi các tiền bối trên phim trường.

12. Giới truyền thông nhận xét phim của La Vân Hi và Tiêu Chiến đều theo quy củ, họ có khả năng chiêu thương, không thiếu sức nóng cùng độ chú ý, còn Dương Dương bên phim hiện đại – thần tượng cũng vậy. Tuy nhiên, có không ít người mỉa mai cho rằng ekip La Vân Hi đã bỏ tiền ra để giới truyền thông viết bài mình với 2 đỉnh lưu để tăng địa vị bản thân. 

13. Trương Hàn gần như đã rút lui khỏi showbiz rồi, anh ấy không sắp xếp công việc cho mình nữa mà chỉ muốn rời xa mạng xã hội để nghỉ ngơi.

14. Triệu Lộ Tư bây giờ chuẩn sao hạng nhất nhưng tạm thời chưa tính đến chuyện cạnh tranh tài nguyên điện ảnh và truyền hình với Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng mà chắc chắn từ giờ sẽ tranh giành ở mảng thời trang, phát ngôn.

15. Đợt này Lưu Thi Thi đều sống ở căn nhà đứng tên cô, nhưng ông xã cũng thường xuyên tới thăm.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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