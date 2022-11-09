Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/11/2022: Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc đóng phim, Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo là chị em tốt?

Sao quốc tế 09/11/2022 14:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do Bạch Lộc, La Vân Hi diễn chính tháng 12 lên sóng. Nền tảng Douban của phim cũng đã hiển thị lịch phát sóng vào tháng 12.

2. Dự án xuyên không “Vạn Tra Trêu Hoàng” được chuyển thể từ truyện cùng tên, do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất, nữ chính tiếp xúc ưu tiên là Địch Lệ Nhiệt Ba.

3. Vương Hạc Đệ rất chú ý việc quản lý cơ thể, nếu anh ấy quá bận và không có thời gian tập luyện thì cũng sẽ cố gắng để tạo ra thời gian. Anh ấy cũng là kiểu người sẽ đốc thúc những người xung quanh luyện tập.

4. "Lang Nha Bảng 3" là phim song nam chủ. Dự án này sẽ trao cơ hội cho các tiểu sinh và cuộc cạnh tranh đang diễn ra rất khốc liệt. Bạch Kính Đình, Trương Tân Thành, Bạch Vũ Phàm, Ngô Lỗi,.. đang chủ động tiếp xúc.

5. Nhậm Gia Luân không thiếu kịch bản. Chủ yếu là anh ấy muốn được sử dụng giọng gốc. Nhà sản xuất lại muốn dùng lồng tiếng để đạt được hiệu quả tốt hơn của bộ phim nên anh ấy đã vụt mất vài cơ hội.

 Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/11/2022: Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc đóng phim, Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo là chị em tốt? - Ảnh 1

6. Nhậm Mẫn là tiểu hoa được nâng đỡ bởi người đại diện có tiếng tăm của Quang Tuyến. Hiện tại cô ấy tiếp xúc với hầu hết là những kịch bản phim lãng mạn và mắt chọn kịch bản của cô ấy cũng khá tốt.

7. Bộ phim "Khom Lưng" đang tiếp xúc với Tống Tổ Nhi cho vai nữ chính, Trương Vãn Ý cho vai nam chính. Nhưng khả năng Tống Tổ Nhi nhận phim này cao hơn Trương Vãn Ý. Phía Trương Vãn Ý chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào, biến động còn rất lớn.

8. Dự án võ hiệp “Anh Hùng Chí” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu, dàn diễn viên được nhắm đến là Thành Nghị, Chương Nhược Nam, Vương Thiên Nguyên,…

9. Dự án "Hoa Tư Dẫn" do Tencent và Tân Lệ sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử. Phim sẽ có 4 phần là Phù Sanh Ký, Thập Tam Nguyệt, Trung Tuyết, Nhất Thế An. Nam chính tiếp xúc Phạm Thừa Thừa, Đinh Vũ Hề, nữ chính tiếp xúc Tống Tổ Nhi, Kim Thần.

10. Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo là chị em tốt của nhau. Họ thường gặp mặt và chơi game cùng với những người khác mỗi khi rảnh. Hoàng Minh Hạo là tuýp chàng trai ngọt ngào và dễ bắt chuyện. Anh ấy hoà nhập rất tốt với "vòng tròn bạn bè" của Dương Mịch.

 Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/11/2022: Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc đóng phim, Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo là chị em tốt? - Ảnh 2

11. Ngu Thư Hân sẽ nhận đóng “Khó Dỗ Dành” nếu đoàn phim mời được Thái Từ Khôn đóng nam chính.

12. Ngôn Cẩn Ngôn đã không tham gia đóng phim trong 20 tháng, tài nguyên điện ảnh và truyền hình cô ấy có được bây giờ không tốt cho lắm.

13.  “Phồn Hoa” do Vương Gia Vệ làm đạo diễn, công bố dàn diễn viên chính gồm Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi. Việc Đường Yên sau khi quay lại đường đua phim ảnh, lại chỉ là một vai phiên 3, khiến fan cô ấy không hài lòng, cho rằng nữ diễn viên đang tự hạ thấp giá trị của mình.

14. Bộ phim truyền hình mới của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đang được quay rất căng thẳng, phim sẽ đóng máy vào cuối năm nay. Tiêu Chiến hiện tại có giá trị thương mại rất cao nên mỗi ngày đều có nhiều lời mời hợp tác gửi đến anh ấy.

15. Drama Bộ phim "Thần Ẩn" sẽ là dự án cấp S+ (phim trọng điểm) tiếp theo của Tencent, hiện phim đã lập tài khoản weibo, đoàn phim sẽ quan tuyên chính thức trong vài ngày tới. Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên diễn chính, bình phiên. Ngoài ra còn có sự tham gia của Dĩnh Nhi, Đại Lộ Oa, Lý Quân Nhuệ,…

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

 

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   sao hoa ngữ sao châu á dương mịch Nhậm Gia Luân Hoàng Minh hạo

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