Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/11/2022: Đường Yên bị di chứng sau sinh con, Angela Baby 'nên duyên' với Tống Uy Long trong phim cấp trọng điểm?

Sao quốc tế 06/11/2022 15:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cúc Tịnh Y không chỉ tranh phiên thất bại trong "Tiên Kiếm 4" mà còn làm mất lòng iQIYI, do đó, nữ diễn viên sau này khó có thể nhận phim của iQIYI nữa. Sức người hâm mộ của Cúc Tịnh Y cũng không đủ mạnh để tranh phiên với Trần Triết Viễn.

2. Trịnh Sảng đang lên kế hoạch tấn công thị trường Đông Nam Á và Hàn Quốc. Nhưng sau khi tìm hiểu thì cô ấy nhận ra thù lao ở hai thị trường này khá thấp, không được như trong nước nên cô ấy đã dần từ bỏ ý định này.

3. Trần Hiểu không ngoại tình, anh ấy là một người đàn ông truyền thống, rất mẫu mực và yêu quý gia đình.

4. Chung Hán Lương vẫn miệt mài quay phim thần tượng. Hậu quả của việc không chuyển hình là dần dần chỉ có thể nhận các vai nam phụ. 

5. Đường Yên có một số triệu chứng của di chứng sau sinh, bị đau đầu mỗi khi trời trở gió, vì vậy mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị vô số các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/11/2022: Đường Yên bị di chứng sau sinh con, Angela Baby 'nên duyên' với Tống Uy Long trong phim cấp trọng điểm? - Ảnh 1

6. Có nhà đầu tư muốn mời Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng cùng hợp tác nhưng đã bị từ chối.

7. Hình ảnh khiến Cúc Tịnh Y bị nghi ngờ "tút tát nhan sắc" là chụp cho thương hiệu hợp tác cách đây không lâu, vấn đề là do cách trang điểm và phong cách khác so với thường thấy trước đây. Gương mặt của Cúc Tịnh Y được coi là rất hoàn hảo, không cần thiết phải động chạm thêm làm gì. Hiện giờ, Cúc Tịnh Y cũng quan trọng chuyện tìm được kịch bản hay hơn.

8. Tuy Thái Từ Khôn không đóng phim nhưng số liệu của nam nghệ sĩ vẫn xứng danh "đỉnh lưu". Tài nguyên thương mại và tài nguyên thời trang đều nổi trội.

9. Tình cảm của Đặng Siêu và Tôn Lệ vẫn rất ổn định.

10. Dự án cấp S+ (phim trọng điểm) cổ trang Tương Tư Lệnh nhắm đến Angela Baby, Tống Uy Long đóng chính. Tháng 12 sẽ khai máy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/11/2022: Đường Yên bị di chứng sau sinh con, Angela Baby 'nên duyên' với Tống Uy Long trong phim cấp trọng điểm? - Ảnh 2

11. Cuộc sống của con gái Dương Mịch chưa từng bị gián đoạn, cô bé vẫn luôn sinh sống ở Hong Kong, có ông bà nội chăm sóc, còn có cả bảo mẫu chuyên nghiệp nữa. Khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, họ đã thống nhất về việc giáo dục con cái, mà giáo dục ở Hong Kong phù hợp với Tiểu Nhu Mễ hơn. Dương Mịch cùng bố mẹ thường xuyên đến Hong Kong thăm Tiểu Nhu Mễ, 2 mẹ con vẫn video call với tần suất dày đặc.

12. Trần Tinh Húc và Mạnh Tử Nghĩa từng quen nhau thời gian ngắn, quay xong phim thì cả hai chia tay.

13. Bộ phim "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ được chiếu vào cuối năm nay.

14. Angela Baby gần đây có tiếp xúc với Tương Tư Lệnh nhưng cô ấy không hài lòng về đề tài và đội ngũ làm phim nên chưa quyết định nhận.

15. Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi vẫn chưa có kế hoạch hợp tác lần thứ hai.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Angela Baby Tống Uy Long Đường Yên sao hoa ngữ sao châu á

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