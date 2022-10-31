Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/10/2022: Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư không yêu nhau, La Tấn và Đường Yên chuẩn bị sinh con thứ hai?

2. Phim mới của Tống Thiến không đạt hiệu quả như mong đợi, cô ấy cũng từ bỏ việc tuyên truyền.

1. Hiện tại Ngô Lỗi và nhà đài Tencent có quan hệ tốt đẹp. Nếu Tencent có dự án thích hợp sẽ ưu tiên liên hệ với cậu ấy.

4. Thái Từ Khôn có yêu cầu rất cao với kịch bản phim. Bây giờ hầu hết là kịch bản phim thần tượng nâng tiểu hoa tìm tới cậu ấy. Bản thân Thái cũng hiểu những kịch bản này không giúp ích mấy cho mình cho nên vẫn luôn cân nhắc, tập trung vào làm nhạc.

3. Viên Băng Nghiên đang rất tích cực liên hệ với các đoàn làm phim. Cô ấy tỏ ý chỉ cần được đóng phim, vai nào cũng được, có thể không nhận thù lao. Nhưng phần lớn tư bản vẫn không dám hợp tác cùng cô ấy.

5. Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư không yêu nhau.

6. "Thần Ẩn" được ấn định vào tháng 11 khởi quay. Phân cảnh diễn của Triệu Lộ Tư không quá nhiều vì kịch bản đã bị sửa thành câu chuyện dưới góc nhìn của nữa chính.

7. Stylist của Dương Tử không được chuyên nghiệp, giá thuê cũng thấp. Thường thì minh tinh tuyến 1 đều hợp tác với ekip tạo hình hàng đầu, giá cả lên đến 7 con số. Dương Tử không muốn đầu tư nhiều vậy nên hình ảnh của cô ấy thường không ấn tượng, dễ bị chê cười.

8. Lưu Diệc Phi thật ra không chỉ mua sắm mà còn thường không hay trang điểm trong những hoạt động ngày thường của cô ấy. Ngoài đời, cô ấy rất giản dị.

9. Triệu Lệ Dĩnh đang quyết tâm chuyển hình. Cô ấy đang đàm phán 1 kịch bản đề tài gia đình của iQIYI.

10. Tình cảm giữa La Tấn và Đường Yên vẫn ổn định, hai người họ chuẩn bị sinh con thứ 2.

11. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn rất tốt, cô ấy thường xuyên đăng hình bản thân mặc quần áo của thương hiệu của Lộc Hàm, đôi khi hai người còn hoán đổi đồ cho nhau.

12. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Vương Quyền" đang tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng cô ấy sợ bị so sánh với Dương Mịch nên đã từ chối.

13. Điều kiện gia đình của Trương Vân Long rất tốt. Nếu anh ấy không trụ lại giới giải trí, có thể về kế thừa công ty của gia đình.

14. Tống Uy Long đã giải quyết xong tranh chấp với công ty cũ. Hoa Sách đang tiếp xúc muốn ký hợp đồng với cậu ấy.

15. Hàn Đông Quân đang tiến gần hơn với thể loại phim chính kịch. Anh ấy thường yêu cầu đoàn đội của mình chọn những vai chính có thiết lập tốt. Tuy nhiên, nếu dự án lớn thì nhận vai phụ cũng không vấn đề gì.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.