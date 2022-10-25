Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2022: Ngô Thiến ly hôn vì Trương Vũ Kiếm không biết quý trọng cô ấy, Châu Đông Vũ ăn nói khiếm nhã ở hậu trường?

Sao quốc tế 25/10/2022 12:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Thần Ẩn" định nữ chính là Triệu Lộ Tư và sẽ không thay đổi. Ban đầu nhắm tới Tỉnh Bách Nhiên cho vai nam chính, nhưng bây giờ lại muốn tìm nam diễn viên khác, hiện vai nam chính vẫn còn đang quyết định.

2. Angela Baby gần đây tiếp xúc với dự án phim "Tương Tư Lệnh", nhưng nội dung và đoàn đội sản xuất đều không hợp ý của cô ấy vì thế vẫn chưa xác định. Cô ấy đã tập trung đóng phim hơn vào 2 năm trở lại đây, nhưng những bộ phim mà cô ấy nhận được đánh giá là chất lượng không nổi bật, bạn diễn cũng là những nam minh tinh trẻ tuổi, ít tiếng tăm nên không giúp được gì nhiều cho sự nghiệp cô ấy.

3. Tài nguyên của Ngô Lỗi tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều kịch bản viết xong sẽ ưu tiên gửi cho cậu ấy trước.

4. Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung vào mảng điện ảnh, anh ấy đã từ chối nhiều phim truyền hình. Anh ấy không quan tâm tới thù lao, chỉ muốn gặt hái thành tựu ở mảng điện ảnh.

5. Ở hậu trường Châu Đông Vũ hay ăn nói khiếm nhã, bao năm trong giới là nhờ được các nhà tư bản che chở. Nếu không thích ai sẽ trực tiếp trách mắng luôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2022: Ngô Thiến ly hôn vì Trương Vũ Kiếm không biết quý trọng cô ấy, Châu Đông Vũ ăn nói khiếm nhã ở hậu trường? - Ảnh 1

6. Dương Tử và Lý Hiện chỉ là bạn bè và đồng nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên họ dính tin đồn hẹn hò nhưng tất cả chỉ là tin không đúng sự thật.

7. Nhậm Gia Luân và vợ có mối quan hệ rất ổn định, anh ấy sẽ báo cáo mọi thứ với vợ.

8. Hầu Minh Hạo cần phải nổi tiếng hơn nữa mới có tài nguyên chất lượng hơn bây giờ. Thực tế thì anh ấy không thiếu tài nguyên, nhưng đó đều là những tài nguyên nhỏ lẻ, không thể giúp anh ấy tiến xa hơn đó. Hiện giờ anh ấy rất áp lực.

9. Dương Dương thuộc lứa lưu lượng hàng đầu sau 90, con đường sự nghiệp bây giờ ngày càng rộng mở. Tư bản cũng rất thích anh ấy.

10. Ngô ThiếnTrương Vũ Kiếm ly hôn là do nhà trai không biết quý trọng nhà gái, tình cảm lạnh dần. Hiện tại, Ngô Thiến đã đổi họ con mang họ mình, Trương Vũ Kiếm cũng không quan tâm, anh ấy chỉ hận vì chuyện này mà sự nghiệp bỗng đi xuống.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2022: Ngô Thiến ly hôn vì Trương Vũ Kiếm không biết quý trọng cô ấy, Châu Đông Vũ ăn nói khiếm nhã ở hậu trường? - Ảnh 2

11. "Hồ Yêu Trúc Nghiệp Thiên" hiện đã định Lưu Thi Thi, cô ấy cũng đang lựa chọn những kịch bản còn lại. Bởi vì hiện tại đã có cổ trang, cô ấy muốn bộ tiếp theo sẽ là phim hiện đại.

12. Phim “Dã Man Sinh Trưởng” do Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết diễn chính tạm định tháng 11 lên sóng giờ vàng đồng thời trên đài CCTV, đài Bắc Kinh, đài Đông Phương, đài Giang Tô, Youku, iQiyi cùng chiếu

13. "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải là một dự án rất quan trọng của nền tảng, mọi thứ về phim đều minh bạch và chắc chắn sẽ được phát sóng trong tương lai.

14. Lí do mà Lý Nhất Đồng được các nhà sản xuất phim yêu thích là diễn xuất tận tâm, dễ dàng hợp tác, có kinh nghiệm và thù lao chấp nhận được.

15. Phim của Triệu Lệ Dĩnh quay khá nhanh nhưng vấn đề kịch bản bị đẩy nhanh là không có.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Từ khóa:   Ngô Thiến Châu Đông Vũ Trương Vũ Kiếm sao hoa ngữ sao châu á

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