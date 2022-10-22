Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2022: Dương Tử và Lý Hiện không có ý định tái hợp, Trương Nghệ Mưu từ chối hợp tác với Trần Hiểu?

Sao quốc tế 22/10/2022 13:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim điện ảnh Chu Nhất Long tiếp xúc mới nhất nữ chính là Châu Đông Vũ.

2. Bộ phim "Ngọc cốt dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính vẫn chưa được duyệt qua. Bộ phim vẫn đang trong quá trình làm hậu kỳ nên khả năng khó lên sóng trong năm nay.

3. Vương Hạc Đệ và chương trình thực tế "Xin chào thứ 7" đã hết hợp đồng, không có ý định ký tiếp.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba thích mang đồ ăn nhẹ vào đoàn nhưng cô ấy ăn không nhiều và hầu hết được chia cho các diễn viên khác, các thành viên đoàn phim.

5. Dương Tử Lý Hiện không ở bên nhau, cũng không phải là mẫu người lý tưởng của đối phương, trước mắt cũng không có ý định hợp tác lần 2.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2022: Dương Tử và Lý Hiện không có ý định tái hợp, Trương Nghệ Mưu từ chối hợp tác với Trần Hiểu? - Ảnh 1

6. Bộ phim chuyển thể từ "Giữa cơn bão tuyết" của Mặc Bảo Phi Bảo, vai nam chính gần đây tiếp xúc Ngô Lỗi, nữ chính vẫn là Triệu Kim Mạch như đã định trước đây.

7. Nữ thần Kim Ưng năm 2022 là Triệu Kim Mạch, nữ thần Kim Ưng trước kia có hoa 80-85-90, Triệu Kim Mạch thuộc lứa tiểu hoa 00, nên nhiều người có cảm giác như bị "đứt đoạn" bởi nhiều người nghĩ Nữ thần Kim Ưng năm nay sẽ thuộc tiểu hoa lứa 95.

8. Tuy chuyện tình cảm gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trương Tử Phong nhưng cô ấy vẫn không thiếu kịch bản phim tự tìm đến.

9. Sự nghiệp của Châu Dã đang từng bước đi lên. Công ty Hòa Tụng muốn đẩy mạnh hoạt động của cô ấy vào top đầu tiểu hoa sau 95 nên từ kịch bản phim tới tài nguyên thương mại đều thuộc kiểu "tuyển chọn" rất kĩ càng.

10. Trần Hiểu tìm Trương Nghệ Mưu muốn đóng phim có khả năng tranh giải nhưng Trương Nghệ Mưu đã trực tiếp từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2022: Dương Tử và Lý Hiện không có ý định tái hợp, Trương Nghệ Mưu từ chối hợp tác với Trần Hiểu? - Ảnh 2

11. Phim mới của Vương Nhất Bác đang hoàn thiện kịch bản, dự kiến giữa tháng 11 vào đoàn.

12. Nữ chính bộ "Khó Dỗ Dành" đã định Ngu Thư Hân đóng nữ chính. Nam chính có liên hệ với Thái Từ Khôn nhưng đã bị cậu ấy từ chối.

13. Các stylist mà công ty tìm cho Triệu Lệ Dĩnh đều là những người giỏi hàng đầu, rất chịu chi vì cô ấy.

14. Tài nguyên của Ngô Lỗi so với mấy năm trước có thể nói là tốt hơn rất nhiều, rất nhiều kịch bản vừa hoàn thành đã ưu tiên cho cậu ấy xem.

15. Bộ phim "Rất nhớ, rất nhớ em" do Châu Dã và Đàn Kiện Thứ đóng chính dự kiến cuối năm 2022 hoàn thành.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2022: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng hẹn hò, Triệu Lộ Tư và Quan Hiểu Đồng tranh giành tài nguyên phim?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Lý Hiện sao hoa ngữ sao châu á

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