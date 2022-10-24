Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2022: Dương Mịch hiện rất cởi mở về chuyện tình cảm, chuyện hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách mang lại lợi ích?

2. Lưu Khải Uy đã sống ẩn và cẩn thận hơn rất nhiều, không dễ dàng lộ mặt trước công chúng nữa.

1. Tài nguyên nghệ thuẩ của Trần Triết Viễn đúng là khiến người khác đỏ mắt ghen tị. Đoàn đội luôn cố gắng giúp anh ấy hợp tác với những viên nữ nổi tiếng.

4. Tài nguyên của Trần Ngọc Kỳ thuộc dạng bình thường. Những vai diễn chính trước là do Đường Yên cật lực nâng đỡ, nhưng vì quá gấp gáp và Đường Yên hiện đã vắng mặt khá lâu nên tài nguyên của Trần Ngọc Kỳ đã bị tụt dốc.

3. Trần Hiểu không quá để tâm đến phiên vị. Khi nhận dự án, anh ấy sẽ cân nhắc mọi mặt.

5. Dương Mịch gần đây rất cởi mở về chuyện tình cảm. Cô ấy cũng đi nói với những người thân thiết về vấn đề tái hôn.

6. Huỳnh Tông Trạch vẫn hoạt động rất tích cực ở quê nhà anh ấy. Gần đây đang quay một bộ phim điện ảnh.

7. La Vân Hi không ký với nền tảng nào cả vì thế anh ấy có nhiều sự tự do hơn cũng như không cần chia sẻ thù lao với quá nhiều người. Do đó, anh ấy sẽ không chạm tới những tài nguyên cao cấp được.

8. "Tình Yêu Mà Thôi" của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng dự định phát sóng vào tháng 12. Ngô Lỗi cũng từ bỏ con đường chính kịch, cậu ấy muốn đi lại con đường lưu lượng vài năm.

9. Công ty của Cúc Tịnh Y rất coi trọng cô ấy đặc biệt là sau khi cô ấy hợp tác với nền tảng lớn. Hiện tại toàn bộ tài nguyên của công ty đều dồn vào cô ấy.

10. Chuyện hẹn hò bị lộ, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tuy mất đi một lượng người hâm mộ nhưng đổi lại, phim họ đóng chung lại có nhiệt độ tăng cao. Thậm chí, cả hai đã cùng nhau đi lồng tiếng cho phim, dường như chuyện tình cảm của họ không bị ảnh hưởng gì, mà công ty cũng không ép họ chia tay.

11. Bộ phim "Tung Hoành Tứ Hải" sẽ được remake với nam sẽ là Hồ Ca và Ngô Lỗi, còn nữ sẽ để mắt đến Triệu Lộ Tư và Nghê Ni.

12. Dương Mịch hợp tác cùng Tencent đã nhiều năm, hiện cô ấy muốn đổi nền tảng. iQIYI đã gửi cho cô ấy kịch bản 1 bộ phim đề tài trinh thám thuộc series "Rạp Hát Sương Mù".

13. Thái Từ Khôn rất khó tăng cân. Tuy rằng ngày nào anh ấy cũng ăn bữa tối nhưng chẳng thấy tăng cân, ngược lại còn giảm mất mấy cân, hơn nữa còn rơi vào tình trạng dễ bị phù.

14. Dương Tử tranh thủ khoảng thời gian nghỉ để quay 2 thương hiệu quảng cáo, sẽ sớm công bố.

15. Hoàng Minh Hạo có lúc tập luyện rất chăm chỉ. Để không bị camera giám sát bắt gặp, anh ấy sẽ trốn trong nhà vệ sinh và ngủ.

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