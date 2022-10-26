Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2022: Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc, Triệu Lệ Dĩnh tính đầu tư và sản xuất phim?

Sao quốc tế 26/10/2022 11:26

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Những bộ phim tồn kho của Địch Lệ Nhiệt Ba có cả phim chính kịch, phim cổ trang và phim thần tượng... các thể loạt phim đều rất đa dạng. Do đó, hướng phát triển trong tương lai của cô ấy cũng sẽ không gắn bó với một loại hình và thứ sức với nhiều vai diễn khác nhau. Đối với phim chính kịch thì đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất, dù sao cô ấy vẫn cần giải thưởng để chứng minh mà. Còn lịch chiếu phim, Công Tố Tinh Anh tạm định tháng 11, An Lạc Truyện có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

2. Trần Hiểu thông qua Mộng Hoa Lục mà trở nên nổi tiếng hơn nhưng sự nghiệp thì lại không thăng tiến được mấy. Nhiều kịch bản phim cổ trang – thần tượng bắt đầu tìm đến Trần Hiểu nhiều hơn, còn phim chính kịch rất ít, điều này hoàn toàn trái ngược với quy hoạch phát triển sự nghiệp của anh ấy.

3. Dương Tử đã từ bỏ bộ cổ trang Phong Nguyệt Cẩm Nang của Đường Nhân rồi, giờ về nữ chính thì đang đàm phán với Hồ Băng Khanh.

4, Âu Dương Na Na chỉ có thể tiếp xúc với những dự án cấp A, B và yêu cầu diễn xuất ở mức trung bình thôi. Khoảng thời gian trước, cô ấy không dễ gì mới lấy được Vĩnh An Như Mộng, bộ phim này có lẽ chỉ là cổ trang – thần tượng cấp B. 

5. Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở nước ngoài. Anh ấy đang tiếp xúc với 1 công ty quản lý ở Hàn Quốc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2022: Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc, Triệu Lệ Dĩnh tính đầu tư và sản xuất phim? - Ảnh 1

6. Tuy Lưu Diệc Phi ít đóng phim nhưng tài nguyên trên mọi phương diện của cô ấy đều rất cao. Kịch bản đều là đại chế tác, đại ngôn đều nhận được danh phận người đại diện toàn cầu.

7. Bạch Kính Đình và Tống Dật gần đây bị chụp đi ăn cùng nhau, "tay săn ảnh" muốn tung tin đồn về chuyện của họ.

8. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Triệu Kim Mạch không phải là với Bạch Kính Đình mà là Quách Tuấn Thần. Vì “Khởi Đầu” chiếu trước nên mọi người mới nhầm lẫn.

9. Phim mới của La Vân Hi và Ngô Thiến được chú ý nhờ hiệu ứng "Bên Nhau Trọn Đời". Tuy nhiên, La Vân Hi gây tranh cãi vì ngoại hình mảnh mai và không phù hợp với hình tượng nhân vật. Nhưng chính La Vân Hi cũng không muốn vậy, vì vấn đề thể chất mà anh ấy không lên ký nổi. Trước khi vào đoàn phim, La Vân Hi đã cố gắng có da có thịt nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. 

10. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại rất có tự chủ, không sợ bị ai ép buộc. Sau này nữ diễn viên còn đầu tư, sản xuất thêm nhiều dự án phim nữa trong tương lai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2022: Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc, Triệu Lệ Dĩnh tính đầu tư và sản xuất phim? - Ảnh 2

11. Vương Hạc Đệ khi không có việc gì làm thì sẽ diễn mấy trò ảo thuật nhỏ cho bạn bè xem.

12. Lộc Hàm là nghệ sĩ duy nhất nhận được danh hiệu "Người Cống Hiến Cho Công Trình Hy Vọng 30 Năm". Hiện đã có 7 sân bóng được xây xong. Cậu ấy còn đầu tư mấy chục triệu phóng vệ tinh công ích để phổ cập kiến thức về thiên văn học cho các thanh thiếu niên. Gần đây cậu ấy đang tiếp xúc với kịch bản phim, fan có thể mong chờ.

13. Mảng thương mại của Thành Nghị có khởi sắc, có 1 thương hiệu trà sắp công bố danh phận cho cậu ấy.

14. Hai năm nay Trương Nghệ Hưng tích cực tham gia các buổi tiệc rượu hơn, mỗi lần anh ấy đều đưa các thực tập sinh của công ty đi cùng.

15. Hiện tại Lưu Hạo Nhiên cố tránh nhận phỏng vấn, anh ấy sợ bị hỏi về việc sống chung với bạn gái. Chỉ cần đề cập đến đề tài tình cảm đoàn đội anh ấy sẽ chặn lại ngay.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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