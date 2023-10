Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2022: Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc, Triệu Lệ Dĩnh tính đầu tư và sản xuất phim?

1. Những bộ phim tồn kho của Địch Lệ Nhiệt Ba có cả phim chính kịch, phim cổ trang và phim thần tượng... các thể loạt phim đều rất đa dạng. Do đó, hướng phát triển trong tương lai của cô ấy cũng sẽ không gắn bó với một loại hình và thứ sức với nhiều vai diễn khác nhau. Đối với phim chính kịch thì đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất, dù sao cô ấy vẫn cần giải thưởng để chứng minh mà. Còn lịch chiếu phim, Công Tố Tinh Anh tạm định tháng 11, An Lạc Truyện có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

5. Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở nước ngoài. Anh ấy đang tiếp xúc với 1 công ty quản lý ở Hàn Quốc.

6. Tuy Lưu Diệc Phi ít đóng phim nhưng tài nguyên trên mọi phương diện của cô ấy đều rất cao. Kịch bản đều là đại chế tác, đại ngôn đều nhận được danh phận người đại diện toàn cầu.

7. Bạch Kính Đình và Tống Dật gần đây bị chụp đi ăn cùng nhau, "tay săn ảnh" muốn tung tin đồn về chuyện của họ.

8. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Triệu Kim Mạch không phải là với Bạch Kính Đình mà là Quách Tuấn Thần. Vì “Khởi Đầu” chiếu trước nên mọi người mới nhầm lẫn.

9. Phim mới của La Vân Hi và Ngô Thiến được chú ý nhờ hiệu ứng "Bên Nhau Trọn Đời". Tuy nhiên, La Vân Hi gây tranh cãi vì ngoại hình mảnh mai và không phù hợp với hình tượng nhân vật. Nhưng chính La Vân Hi cũng không muốn vậy, vì vấn đề thể chất mà anh ấy không lên ký nổi. Trước khi vào đoàn phim, La Vân Hi đã cố gắng có da có thịt nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

10. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại rất có tự chủ, không sợ bị ai ép buộc. Sau này nữ diễn viên còn đầu tư, sản xuất thêm nhiều dự án phim nữa trong tương lai.

11. Vương Hạc Đệ khi không có việc gì làm thì sẽ diễn mấy trò ảo thuật nhỏ cho bạn bè xem.

12. Lộc Hàm là nghệ sĩ duy nhất nhận được danh hiệu "Người Cống Hiến Cho Công Trình Hy Vọng 30 Năm". Hiện đã có 7 sân bóng được xây xong. Cậu ấy còn đầu tư mấy chục triệu phóng vệ tinh công ích để phổ cập kiến thức về thiên văn học cho các thanh thiếu niên. Gần đây cậu ấy đang tiếp xúc với kịch bản phim, fan có thể mong chờ.

13. Mảng thương mại của Thành Nghị có khởi sắc, có 1 thương hiệu trà sắp công bố danh phận cho cậu ấy.

14. Hai năm nay Trương Nghệ Hưng tích cực tham gia các buổi tiệc rượu hơn, mỗi lần anh ấy đều đưa các thực tập sinh của công ty đi cùng.

15. Hiện tại Lưu Hạo Nhiên cố tránh nhận phỏng vấn, anh ấy sợ bị hỏi về việc sống chung với bạn gái. Chỉ cần đề cập đến đề tài tình cảm đoàn đội anh ấy sẽ chặn lại ngay.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.