2. Cổ Lực Na Trát rất tự tin về ngoại hình của bản thân, cũng thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh cô ấy.

1. Bộ phim mà Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tham gia đã được quyết định, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì tháng 11 sẽ khai máy.

4. Con gái Ngô Thiến mang họ của cô ấy, do cô ấy và bố mẹ đẻ nuôi. Chồng cũ không quan tâm, khi ly hôn cũng không tranh quyền nuôi dưỡng.

3. Trong video gần đây, dân mạng phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba mặc áo giống hệt với Dương Dương. Tuy nhiên, ngoài đời, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên lạc gì mấy, vì từng hợp tác nên họ có chút hiểu biết về đối phương thôi. Hơn nữa, cả hai cũng biết cách lợi dụng lưu lượng của nhau như nào để gia tăng nhiệt độ cho bản thân. Đoàn đội 2 bên đều hiểu rõ cách làm này và vì địa vị của 2 người tương đương nên họ đều không làm gì gây ảnh hưởng đến đối phương cả.

5. Bạch Lộc vẫn còn 2 đến 3 năm thời hạn hợp đồng với công ty. Cô ấy hiện tại không muốn đóng phim do công ty sản xuất bởi vì thù lao khá thấp.

6. Bộ điện ảnh "Vô Danh" khiến nhiều người sửng sốt bởi có quá nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia. Lương Triều Vỹ và Châu Tấn hợp tác thì chắc hẳn là sẽ có nhiều người đi xem. Vương Nhất Bác là bảo chứng lưu lượng, còn Huỳnh Lỗi, Trương Tịnh Nghi, Đại Bằng và nhiều diễn viên tên tuổi khác sẽ xuất hiện trong phim. Khi dàn diễn viên được hé lộ, nhiều người phải cảm thán rằng tài nguyên điện ảnh của Vương Nhất Bác quá tốt, mà phiên vị của anh ấy không thấp. Tài nguyên của Vương Nhất Bác hiện tại rất tiềm năng, đặc biệt là điện ảnh. Thời gian này Vương Nhất Bác sẽ không nhận phim truyền hình, phim tiếp theo vẫn là điện ảnh, anh ấy rất xem trọng ê-kíp dự án mới này.

7. Với nhân mạch và tài nguyên hiện tại thì Triệu Lệ Dĩnh có thể đi nâng đỡ người mới nhưng tính cách của cô ấy lại không thích kiểu danh lợi và phải đi lấy lòng người khác.

8. Angela Baby sau khi ly hôn thì tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

9. Bộ phim của Bạch Vũ và Nghê Ni đóng chính đã quay xong. Anh ấy cũng không vội vào đoàn, hiện giờ đang nghỉ ngơi.

10. Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với những tên tuổi để nâng cao giá trị của bản thân. Cô ấy rất chuyên nghiệp và đã khiến nhiều lo sợ. Họ sẽ ra tay ngăn cản cô ấy.

11. Triệu Kim Mạch sẽ là Nữ thần Kim Ưng năm 2022, lễ khai mạc vào ngày 4/11 và lễ bế mạc vào ngày 6/11.

12. Chuyện đời tư tình cảm của Dương Dương rất ổn, anh ấy yêu đương một cách bình thường nhưng không công khai.

13. Trần Hiểu không quan tâm mấy đến công việc kinh doanh. Trọng tâm của anh ấy vẫn là đóng phim và cũng sẽ không thay đổi trong tương lai.

14. Âu Hào hiện giờ không nhận được vai nam chính. Nhưng hình ảnh một chàng trai ngỗ ngược của anh ấy đã ăn sâu và lòng khán giả nên cũng sẽ không thiếu kịch bản.

15. Lý Dịch Phong đang ở quê nghỉ ngơi, thường phàn nàn về chuyện sao Weibo của mình “bay màu” còn người khác thì không. Giờ Lý Dịch Phong cùng đoàn đội đang muốn ra nước ngoài phát triển.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.