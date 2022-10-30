Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2022: Bạch Lộc nhận thù lao thấp, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với sao nổi tiếng để nâng cao giá trị của bản thân?

Sao quốc tế 30/10/2022 15:39

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim mà Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tham gia đã được quyết định, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì tháng 11 sẽ khai máy. 

2. Cổ Lực Na Trát rất tự tin về ngoại hình của bản thân, cũng thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ những người xung quanh cô ấy.

3. Trong video gần đây, dân mạng phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba mặc áo giống hệt với Dương Dương. Tuy nhiên, ngoài đời, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không liên lạc gì mấy, vì từng hợp tác nên họ có chút hiểu biết về đối phương thôi. Hơn nữa, cả hai cũng biết cách lợi dụng lưu lượng của nhau như nào để gia tăng nhiệt độ cho bản thân. Đoàn đội 2 bên đều hiểu rõ cách làm này và vì địa vị của 2 người tương đương nên họ đều không làm gì gây ảnh hưởng đến đối phương cả.

4. Con gái Ngô Thiến mang họ của cô ấy, do cô ấy và bố mẹ đẻ nuôi. Chồng cũ không quan tâm, khi ly hôn cũng không tranh quyền nuôi dưỡng.

5. Bạch Lộc vẫn còn 2 đến 3 năm thời hạn hợp đồng với công ty. Cô ấy hiện tại không muốn đóng phim do công ty sản xuất bởi vì thù lao khá thấp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2022: Bạch Lộc nhận thù lao thấp, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với sao nổi tiếng để nâng cao giá trị của bản thân? - Ảnh 1

6. Bộ điện ảnh "Vô Danh" khiến nhiều người sửng sốt bởi có quá nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia. Lương Triều Vỹ và Châu Tấn hợp tác thì chắc hẳn là sẽ có nhiều người đi xem. Vương Nhất Bác là bảo chứng lưu lượng, còn Huỳnh Lỗi, Trương Tịnh Nghi, Đại Bằng và nhiều diễn viên tên tuổi khác sẽ xuất hiện trong phim. Khi dàn diễn viên được hé lộ, nhiều người phải cảm thán rằng tài nguyên điện ảnh của Vương Nhất Bác quá tốt, mà phiên vị của anh ấy không thấp. Tài nguyên của Vương Nhất Bác hiện tại rất tiềm năng, đặc biệt là điện ảnh. Thời gian này Vương Nhất Bác sẽ không nhận phim truyền hình, phim tiếp theo vẫn là điện ảnh, anh ấy rất xem trọng ê-kíp dự án mới này.

7. Với nhân mạch và tài nguyên hiện tại thì Triệu Lệ Dĩnh có thể đi nâng đỡ người mới nhưng tính cách của cô ấy lại không thích kiểu danh lợi và phải đi lấy lòng người khác.

8. Angela Baby sau khi ly hôn thì tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. 

9. Bộ phim của Bạch Vũ và Nghê Ni đóng chính đã quay xong. Anh ấy cũng không vội vào đoàn, hiện giờ đang nghỉ ngơi.

10. Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với những tên tuổi để nâng cao giá trị của bản thân. Cô ấy rất chuyên nghiệp và đã khiến nhiều lo sợ. Họ sẽ ra tay ngăn cản cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2022: Bạch Lộc nhận thù lao thấp, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với sao nổi tiếng để nâng cao giá trị của bản thân? - Ảnh 2

11. Triệu Kim Mạch sẽ là Nữ thần Kim Ưng năm 2022, lễ khai mạc vào ngày 4/11 và lễ bế mạc vào ngày 6/11.

12. Chuyện đời tư tình cảm của Dương Dương rất ổn, anh ấy yêu đương một cách bình thường nhưng không công khai.

13. Trần Hiểu không quan tâm mấy đến công việc kinh doanh. Trọng tâm của anh ấy vẫn là đóng phim và cũng sẽ không thay đổi trong tương lai.

14. Âu Hào hiện giờ không nhận được vai nam chính. Nhưng hình ảnh một chàng trai ngỗ ngược của anh ấy đã ăn sâu và lòng khán giả nên cũng sẽ không thiếu kịch bản.

15. Lý Dịch Phong đang ở quê nghỉ ngơi, thường phàn nàn về chuyện sao Weibo của mình “bay màu” còn người khác thì không. Giờ Lý Dịch Phong cùng đoàn đội đang muốn ra nước ngoài phát triển.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

 

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2022: Phim của Dương Mịch và Hứa Khải có nhiều cảnh tình cảm, Angela Baby dự định tham gia chương trình cùng con trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2022: Phim của Dương Mịch và Hứa Khải có nhiều cảnh tình cảm, Angela Baby dự định tham gia chương trình cùng con trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2022: Phim của Dương Mịch và Hứa Khải có nhiều cảnh tình cảm, Angela Baby dự định tham gia chương trình cùng con trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2022: Phim của Dương Mịch và Hứa Khải có nhiều cảnh tình cảm, Angela Baby dự định tham gia chương trình cùng con trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2022: Dương Mịch tiếp tục đóng phim cổ trang, Angela Baby gây tranh cãi khi đóng chính phim trọng điểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/10/2022: Dương Mịch tiếp tục đóng phim cổ trang, Angela Baby gây tranh cãi khi đóng chính phim trọng điểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2022: Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc, Triệu Lệ Dĩnh tính đầu tư và sản xuất phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2022: Lý Dịch Phong có ý định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc, Triệu Lệ Dĩnh tính đầu tư và sản xuất phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2022: Ngô Thiến ly hôn vì Trương Vũ Kiếm không biết quý trọng cô ấy, Châu Đông Vũ ăn nói khiếm nhã ở hậu trường?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2022: Ngô Thiến ly hôn vì Trương Vũ Kiếm không biết quý trọng cô ấy, Châu Đông Vũ ăn nói khiếm nhã ở hậu trường?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2022: Dương Mịch hiện rất cởi mở về chuyện tình cảm, chuyện hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách mang lại lợi ích?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2022: Dương Mịch hiện rất cởi mở về chuyện tình cảm, chuyện hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách mang lại lợi ích?

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI