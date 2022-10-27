Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế?

Sao quốc tế 27/10/2022 12:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Khu Rừng Nhỏ Của 2 Người" sẽ có phần 2, dàn diễn viên chính vẫn giữ nguyên là Ngu Thư Hân, Trương Bân Bân. Hiện đang trong quá trình chuẩn bị, hứa hẹn sẽ ngọt ngào hơn phần đầu tiên.

2. Khi Đặng Siêu tham gia tiệc rượu, Tôn Lệ sẽ thay anh ấy ngăn lại.

3. Angela Baby gần đây bị rụng tóc và đã đến bệnh viện khám vài lần rồi.

4. Lộc Hàm đang có dự định quay lại đóng phim, anh ấy vẫn muốn hướng tới điện ảnh hơn. Lần gần đây nhất anh ấy vào đoàn là 3 năm trước, hiện giờ trạng thái của anh ấy rất tốt cũng tự nhiên hơn nhiều.

5. Phim mới của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu, nhưng để hạn chế ảnh hưởng xấu đoàn làm phim đã cắt đi rất nhiều cảnh của cô ấy, nên vì chuyện này mà Viên Băng Nghiên rất bất mãn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế? - Ảnh 1

6. Bộ phim "Công Tố Tinh Anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba ban đầu định lên sóng vào đầu tháng 10, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, và sẽ càng khó để lên sóng trong tháng 11. Cô ấy muốn bộ phim này được phát sóng càng sớm càng tốt, vì danh tiếng của bộ phim này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chuyển hình của cô ấy.

7. Cung Tuấn sẽ quay xong "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" cùng Dương Mịch vào cuối tháng này. Anh ấy đang tích cực bàn bạc dự án "Bảy Thanh Hung Giản" của Vĩ Ngư. Đội sản xuất bộ phim này rất giỏi và chịu đầu tư.

8. Lý Nhất Đồng từng có khoảng thời gian trầm cảm vì ngoại hình không được đánh giá cao.

9. Đàm Tùng Vận đang bị hạn chế vì chính khuôn mặt trẻ con của cô ấy. Phim học đường thì đã quá tuổi còn các thể loại phim khác cũng khá kén.

10. Ngô Lỗi không tiếp xúc bộ "Anh Đào Hổ Phách", tạm thời cũng không có cơ hội hợp tác với Chính Ngọ. Cậu ấy sẽ nhận bộ hợp tác cùng Triệu Kim Mạch.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2022: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Triệu Kim Mạch, phim của Viên Băng Nghiên có cơ hội chiếu sau lùm xùm trốn thuế? - Ảnh 2

11. Ngu Thư Hân có thể đóng tốt những kiểu vai tương tự nhau, đóng tốt một kiểu đã coi như thành công nhưng những bộ phim có nhân vật lập lại nhau quá nhiều cũng sẽ không được đón nhận.

12. "Dã Man Sinh Trưởng" dù đã dự định là sẽ phát sóng quý 4 và cũng nằm trong danh sách phim ăn khách của Đào, nhưng lịch cụ thể vẫn chưa được sắp xếp. Dự định là sẽ lên sóng tháng 11 là chuyện không thể vì vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra cả.

13. Trương Tuyết Nghênh gần đây thường mời Chương Tử Di đi ăn và mua sắm, muốn hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.

14. Ngô Lỗi trong tương lai sẽ hiếm khi nhận phim về đề tài học đường.

15. Khi Tiêu Chiến trên phim trường thì rất lặng lẽ, chỉ ngồi đọc lời thoại của mình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/10/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Ngô Lỗi Triệu Kim Mạch Viên Băng Nghiên sao hoa ngữ sao châu á

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