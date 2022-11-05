2. Đối với Đường Yên thì bộ phim của Vương Gia Vệ là một cơ hội lớn đối với cô ấy. Nữ diễn viên sẽ nhận kịch bản nữ chính khi có phim phù hợp nhưng sẽ không chiều theo ý fan xuất hiện trong những dự án phim lớn với vai khách mời. Series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã từng muốn mời cô ấy vào vai khách mời nhưng cô ấy đã từ chối.

1. Agngela Baby sau khi bị áp phiên 2, thất thế sau Nhậm Gia Luân phiên 1 thì cô ấy không nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình. Tuy thường được so sánh với dàn tiểu hoa 85 nhưng tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Angela Baby đã "tuột dốc" khá nhiều sau khi li hôn, khả năng cạnh tranh cũng giảm đi rất nhiều.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba và Quan Hiểu Đồng không thích đôi môi mỏng của mình, hai người họ sẽ yêu cầu nhân viên trang điểm làm môi dày hơn mỗi khi tham dự sự kiện.

3. Tin đồn Dương Mịch và Bạch Vũ phim giả tình thật khi quay phim là giả. Lúc quay bộ này Bạch Vũ cũng không độc thân.

5. Cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều có ý né tránh đối phương, hai người cũng sẽ không hợp tác tiếp.

6. "Phù Đồ Duyên" của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã qua được xét duyệt của tổng cục. Chỗ khó nhất đã ký nên phim hoàn toàn có thể được phát sóng trong năm nay.

7. "Hậu Lãng" do Ngô Cương, Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu đóng chính sẽ tham gia ngày hội chiêu thương mùa thu, lên đài.

8. Hiện tại Trương Tân Thành rất cẩn thận. Quay phim rất sợ bị nói thái độ ngôi sao, quan hệ với nữ chính cũng duy trì khoảng cách, sợ bị tung tin đồn tình cảm.

9. Trong phần bình luận dưới weibo phòng làm việc của Đàm Tùng Vận toàn là fan phản đối cô ấy nhận bộ phim hợp tác cùng Hứa Khải. Bởi vì bộ này chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi, một người có phốt đạo văn. Vấn đề là bộ này đã tiếp xúc 2 diễn viên từ lâu, Đàm Tùng Vận làm việc cũng tự quyết là chính, việc fan phản đối có thể vô dụng.

10. Trần Hiểu đột nhiên "réo tên" trên hot search mạng xã hội cả ngày cùng Lâm Duẫn với tin đồn ngoại tình. Đoàn đội anh ấy chạy khắp nơi quan hệ đính chính, gỡ hot search. Cùng thời điểm đó, hình ảnh Trần Nghiên Hi đội nón xanh lại được đào lên, đoàn đội Trần Hiểu đều mắng cô ấy cố tình "cọ nhiệt" từ tin đồn của chồng.

11. Có một khoảng thời gian, Vương An Vũ và Kim Thần có quan hệ khá mập mờ.

12. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" của Dương Mịch và Cung Tuấn sau khi lộ cảnh hậu trường đám cưới hiện đại đã bị nhiều người hâm mộ của nguyên tác đã lên tiếng rằng không hài lòng.

13. Đàn Kiện Thứ khi nhận phim sẽ không quá quan trọng nội dung. Như bộ phim mới của anh ấy là đề tài hôn nhân, không có nhiều người thích. Anh ấy sẽ xem đó là một thử thách dành cho bản thân.

14. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ là nghệ sĩ được CCTV yêu thích nhất. Bởi thế cậu ấy không thể không xếp thời gian để nhận phim chính kịch.

15. Hầu hết ảnh bị lộ trên phim trường của Lưu Hạo Tồn đều là đoàn đội cô ấy chụp, chỉnh sửa xong tung ra. Hầu hết là thuê người tự chụp, lúc chụp cũng phải căn góc đẹp nhất.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.