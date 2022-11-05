Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/11/2022: Trần Nghiên Hy cố tình 'cọ nhiệt' tin đồn ngoại tình của Trần Hiểu, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư né tránh nhau?

Sao quốc tế 05/11/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Agngela Baby sau khi bị áp phiên 2, thất thế sau Nhậm Gia Luân phiên 1 thì cô ấy không nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình. Tuy thường được so sánh với dàn tiểu hoa 85 nhưng tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Angela Baby đã "tuột dốc" khá nhiều sau khi li hôn, khả năng cạnh tranh cũng giảm đi rất nhiều.

2. Đối với Đường Yên thì bộ phim của Vương Gia Vệ là một cơ hội lớn đối với cô ấy. Nữ diễn viên sẽ nhận kịch bản nữ chính khi có phim phù hợp nhưng sẽ không chiều theo ý fan xuất hiện trong những dự án phim lớn với vai khách mời. Series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã từng muốn mời cô ấy vào vai khách mời nhưng cô ấy đã từ chối.

3. Tin đồn Dương Mịch và Bạch Vũ phim giả tình thật khi quay phim là giả. Lúc quay bộ này Bạch Vũ cũng không độc thân.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba và Quan Hiểu Đồng không thích đôi môi mỏng của mình, hai người họ sẽ yêu cầu nhân viên trang điểm làm môi dày hơn mỗi khi tham dự sự kiện.

5. Cả Ngô LỗiTriệu Lộ Tư đều có ý né tránh đối phương, hai người cũng sẽ không hợp tác tiếp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/11/2022: Trần Nghiên Hy cố tình 'cọ nhiệt' tin đồn ngoại tình của Trần Hiểu, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư né tránh nhau? - Ảnh 1

6. "Phù Đồ Duyên" của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã qua được xét duyệt của tổng cục. Chỗ khó nhất đã ký nên phim hoàn toàn có thể được phát sóng trong năm nay.

7. "Hậu Lãng" do Ngô Cương, Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu đóng chính sẽ tham gia ngày hội chiêu thương mùa thu, lên đài.

8. Hiện tại Trương Tân Thành rất cẩn thận. Quay phim rất sợ bị nói thái độ ngôi sao, quan hệ với nữ chính cũng duy trì khoảng cách, sợ bị tung tin đồn tình cảm.

9. Trong phần bình luận dưới weibo phòng làm việc của Đàm Tùng Vận toàn là fan phản đối cô ấy nhận bộ phim hợp tác cùng Hứa Khải. Bởi vì bộ này chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi, một người có phốt đạo văn. Vấn đề là bộ này đã tiếp xúc 2 diễn viên từ lâu, Đàm Tùng Vận làm việc cũng tự quyết là chính, việc fan phản đối có thể vô dụng. 

10. Trần Hiểu đột nhiên "réo tên" trên hot search mạng xã hội cả ngày cùng Lâm Duẫn với tin đồn ngoại tình. Đoàn đội anh ấy chạy khắp nơi quan hệ đính chính, gỡ hot search. Cùng thời điểm đó, hình ảnh Trần Nghiên Hi đội nón xanh lại được đào lên, đoàn đội Trần Hiểu đều mắng cô ấy cố tình "cọ nhiệt" từ tin đồn của chồng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/11/2022: Trần Nghiên Hy cố tình 'cọ nhiệt' tin đồn ngoại tình của Trần Hiểu, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư né tránh nhau? - Ảnh 2

11. Có một khoảng thời gian, Vương An Vũ và Kim Thần có quan hệ khá mập mờ.

12. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" của Dương Mịch và Cung Tuấn sau khi lộ cảnh hậu trường đám cưới hiện đại đã bị nhiều người hâm mộ của nguyên tác đã lên tiếng rằng không hài lòng.

13. Đàn Kiện Thứ khi nhận phim sẽ không quá quan trọng nội dung. Như bộ phim mới của anh ấy là đề tài hôn nhân, không có nhiều người thích. Anh ấy sẽ xem đó là một thử thách dành cho bản thân.

14. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ là nghệ sĩ được CCTV yêu thích nhất. Bởi thế cậu ấy không thể không xếp thời gian để nhận phim chính kịch.

15. Hầu hết ảnh bị lộ trên phim trường của Lưu Hạo Tồn đều là đoàn đội cô ấy chụp, chỉnh sửa xong tung ra. Hầu hết là thuê người tự chụp, lúc chụp cũng phải căn góc đẹp nhất.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Trần Hiểu Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/11/2022: Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh quan hệ rất tốt, Trần Triết Viễn có mối quan hệ mờ ám với vài cô gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/11/2022: Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh quan hệ rất tốt, Trần Triết Viễn có mối quan hệ mờ ám với vài cô gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2022: Lưu Vũ Ninh rất siêng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2022: Lưu Vũ Ninh rất siêng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2022: Dương Mịch vẫn nhận phim dù trả lương không cao, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim điện ảnh cùng sao lớn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2022: Dương Mịch vẫn nhận phim dù trả lương không cao, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim điện ảnh cùng sao lớn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/10/2022: Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư không yêu nhau, La Tấn và Đường Yên chuẩn bị sinh con thứ hai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/10/2022: Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư không yêu nhau, La Tấn và Đường Yên chuẩn bị sinh con thứ hai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2022: Bạch Lộc nhận thù lao thấp, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với sao nổi tiếng để nâng cao giá trị của bản thân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/10/2022: Bạch Lộc nhận thù lao thấp, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với sao nổi tiếng để nâng cao giá trị của bản thân?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 21 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI