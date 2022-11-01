Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/11/2022: Dương Mịch vẫn nhận phim dù trả lương không cao, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng phim điện ảnh cùng sao lớn?

1. Để có thể kịp lên sóng dịp cuối năm nay phía hậu kỳ của bộ phim "định luật 80/20 của tình yêu" do Hứa Khải và Dương Mịch đóng chính đã phải cắt rất nhiều cảnh hôn.

4. Vương Nhất Bác đã sẵn sàng để toả sáng trên màn ảnh lớn nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ từ bỏ việc nhảy và hát trong tương lai. Các hoạt động như nhảy, trượt ván và lái motor đều là sở thích của anh ấy.

3. Công Tố Viên Tinh Anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba vốn định tháng 11 sẽ khởi chiếu nhưng phim hiện chưa qua được kiểm duyệt nên tháng sau khả năng vẫn chưa lên được. Nhiệt Ba ôm hy vọng lớn vào bộ này, đây cũng là bộ cô ấy hướng đến chuyển hình.

5. Bộ phim "Vùi Lấp" thuộc series "Rạp Hát Sương Mù" của iQIYI trả thù lao cho Dương Mịch không cao nhưng sau khi thương lượng cô ấy vẫn nhận. Bởi vì kịch bản tốt nên Dương Mịch không thể từ chối được.

6. "Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược" đã liên hệ vai nam chính với Trần Phi Vũ.

7. Trần Ngọc Kỳ từng muốn tìm công ty khác nhưng không có công ty lớn nào muốn ký với cô ấy. Người đại diện hiện tại của cô ấy là người đại diện của Đường Yên trước kia.

8. Ngô Lỗi sẽ hạn chế nhận phim học đường

9. "Giữa Cơn Bão Tuyết" lựa chọn dành diễn viên chính là Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch. Dự án này đã được nâng lên thành bộ phim S+ (phim trọng điểm), đầu tư rất lớn, thù lao của hai diễn viên chính cũng rất cao.

10. Phim kế tiếp của Triệu Lệ Dĩnh sẽ là phim điện ảnh, hợp tác với những ngôi sao lớn. "Dã Man Sinh Trưởng" đang chuẩn bị lên sóng, nhưng việc chiếu mạng trước hay chiếu đài trước vẫn chưa được quyết định.

11. Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ sẽ không có chuyện chung khung hình nữa, bộ điện ảnh hợp tác chung của hai người dự định chụp tạp chí để tuyên truyền nhưng đã huỷ rồi.

12. Bộ "Trường lăng" của Lưu Diệc Phi sẽ dời sang năm sau khai máy.

13. Cúc Tịnh Y thường xuyên nhận về những lời nhận xét về cách trang điểm của cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không thay đổi và cũng không có ý định bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

14. Đàm Tùng Vận đã có cơ hội liên hệ với phim điện ảnh "Tạm Biệt Lý Khả Nhạo". Cô ấy đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng trước khi tiến tổ, thậm chí còn từ chối vài bộ phim truyền hình cho dự án này.

15. Dương Tử không hề "chơi xấu" Cảnh Điềm. Kịch bản đầu tiên tìm đến Dương Tử nhưng cô ấy không nhận nên mới tìm Cảnh Điềm nhưng lại sợ Cảnh Điềm không gánh được phim nên muốn mời Dương Tử. Dương Tử lúc ấy còn dưới trướng Hoan Thuỵ, cho dù cô ấy không nhận Trầm Vụn Hương Phai thì cũng phải nhận bộ khác, mà Trầm Vụn Hương Phai khi ấy là dự án lớn nhất của Hoan Thuỵ, sau khi cân nhắc cô ấy chọn bộ phim này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.