Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2022: Lưu Vũ Ninh rất siêng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai?

2. Trương Lăng Hách không muốn cùng bạn gái - Bạch Lộc hợp tác lần 2. Chủ yếu anh ấy không muốn bị nói lợi dụng công việc để yêu đương. Hơn nữa chuyện lộ có bạn gái đã làm anh ấy mất không ít người hâm mộ nữ.

1. Phim truyền hình Youku cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Chân Hùng Sơ Mặc "Phòng Phẫu Thuật Livestream" với dàn diễn viên chính được nhắm đến là Trương Bân Bân, Đại Húc. Bộ phim này được dự định vào tháng 12 sẽ khai máy.

4. Phim cổ trang ngôn tình cấp S+ (phim trọng điểm) của Tencent "Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa" sẽ do nam nữ chính là Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân đảm nhận.

3. Bộ phim "Vũ Canh Kỷ" với nam nữ chính Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng, nữ phụ tạm định Chúc Tự Đan.

5. Lưu Vũ Ninh rất siêng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, cậu ấy thường tổ chức mời Triệu Lệ Dĩnh đi ăn.

6. Triệu Lộ Tư sẽ đóng máy "Vụng trộm không thể giấu" trong tháng 11 sau đó vào đoàn "Thần ẩn" đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên.

7. Phim cổ trang ngôn tình "Cửu Trọng Tử" đề cử vai nam chính là Tiêu Chiến. Đây tiếp tục sẽ là phim cổ trang đáng mong đợi của nam diễn viên "đỉnh lưu Cbiz" này.

8. "Tạm Biệt Lý Khả Nhạc" đã đóng máy ở Thành Đô, Đàm Tùng Vận vì bộ phim này mà từ chối không ít dự án truyền hình, phim tiếp theo là "Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao" hợp tác với Hứa Khải.

9. Dự án "Giữa Cơn Bão Tuyết" đã thăng cấp thành S+, đầu tư rất lớn, bên đoàn phim trả cát-sê cho Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch rất cao.

10. Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai, trong giới cũng có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.

11. Lưu Thi Thi ra ngoài đi chơi kín thường không trang điểm, cô ấy thích trạng thái tự nhiên của mình.

12. Thể chất của Trần Triết Viễn khá dễ phù nề, đoàn đội cũng rất để ý chuyện này nên sẽ để cậu ấy thức dậy sớm tránh làm mặt sưng lên.

13. Bộ phim "Gió nam hiểu lòng tôi: do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính dự định sẽ lên sóng vào tháng 11.

14. Tống Thiến rất được hoan nghênh trong giới phim tình cảm hiện đại, các kịch bản cô nhận đều thay phiên "nối đuôi" nhau khai máy.

15. Bộ phim "199 Yêu" do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa hợp tác xác định chiếu đài, đầu tháng 11 sẽ khai máy. Dương Tử đang hợp tác cùng Youku lại chạy sang iQIYI, vì thế nhân viên Youku đã "mỉa mai" Dương Tử.

16. Phim truyền hình đề tài lịch sử "Thiên Công Chi Thành" tiếp xúc Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiên.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.