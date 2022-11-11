Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng sau phim của Dương Mịch, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi đang cạnh tranh ngầm?

Sao quốc tế 11/11/2022 13:51

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lộ Tư hiện tại ở tuyến đầu, có thể coi là nghệ sĩ hạng S. Nữ diễn viên sẽ đóng những dự án lớn của nền tảng. Cô ấy không nghĩ về việc chuyển hình, bây giờ chỉ đóng những bộ phim thần tượng trong vùng an toàn. Hơn nữa, cô ây giờ đây cũng đã có tiếng nói, nam chính khi được lựa chọn đóng chung phải được sự đồng ý của cô ấy.

2. "Định Luật Tình Yêu 80/20" của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ có lịch phát sóng vào tuần cuối của tháng 11.

3. Âu Dương Na Na gần đây bị lan truyền những hình ảnh thoải mái khi ở cạnh các nghệ sĩ nam khác khiến cho mọi người chỉ trích. Họ cho rằng bạn trai của Âu Dương Na Na là người tốt khi hẹn hò với cô ấy.

4. Phim tiếp theo của Ngô Lỗi là phim cổ trang, dự kiến năm sau khai máy.

5. "Phong Xuy Bán Hạ" của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng ngay sau "Cảm Ơn Bác Sĩ" của Dương Mịch kết thúc.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng sau phim của Dương Mịch, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi đang cạnh tranh ngầm? - Ảnh 1

6. Hiện tại, Trương Hàn không nhận được kịch bản tốt.

7. "Anh Hùng Chí", Thành Nghị vẫn chưa kí hợp đồng nhưng anh ấy là người được chọn duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Phim sẽ khởi quay vào 20/12 và quay trong 5 tháng.

8. Bộ phim kế tiếp của Triệu Lệ Dĩnh sẽ là một dự án cổ trang lớn như "Đại Tần Đế Quốc".

9. Thù lao của Cảnh Điềm rất cao. Sau khi xảy ra chuyện, thu nhập của cô ấy không bị ảnh hưởng nhiều.

10. Châu Dã sắp đóng máy "Rất Nhớ Rất Nhớ Anh", cô sẽ tiếp tục tham gia "Có Một Cửa Hàng Nhỏ Bên Cạnh Đám Mây". Hiện tại, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi đang âm thầm cạnh tranh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng sau phim của Dương Mịch, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi đang cạnh tranh ngầm? - Ảnh 2

11. Hoàng Tử Thao sở hữu một công ty kiến trúc.

12. Đường Yên và Diêu Thần có quan hệ rất tốt. Nhờ Diêu Thần, cô ấy lấy được vài tài nguyên chương tình tốt.

13. Mỗi khi tham dự sự kiện, Trương Dư Hi rất khó mượn được lễ phục. Có vài lần tham dự hoạt động, cô ấy phải tự mình bỏ tiền mua trang phục.

14. Sau ly hôn, Ngô Thiến một mình nuôi con. Nhà trai không quá để ý đến đứa bé.

15. Chương trình "Huấn Luyện Của Chàng Trai Cứng Rắn" muốn mời Thẩm Đằng, Lưu Hạo Nhiên, Hoàng Cảnh Du và Vương Miễn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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