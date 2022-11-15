Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/11/2022: Thành Nghị 'nên duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới, Lộc Hàm đã mua nhà cho Quan Hiểu Đồng quay phim?

Sao quốc tế 15/11/2022 13:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Thần Ẩn" có sự tham gia của nữ chính Triệu Lộ Tư hiện không có liên hệ với Vương Nhất Bác. Anh ấy gần đây vẫn đang nghỉ ngơi và sẽ chỉ ưu tiên lựa chọn những kịch bản điện ảnh. Gần đây anh ấy đã tiếp xúc một dự án và thái độ cũng khá tích cực.

2. Bạch Kính Đình và Tống Dật chỉ mới ở bên nhau cách đây không lâu. Anh ấy và bạn gái cũ chia tay khi anh ấy đã hoàn thành bộ phim "Khanh Khanh Nhật Thường". Mọi chuyện vốn cũng không suôn sẻ nhưng anh ấy đã giải quyết êm đẹp. Còn việc ra mắt phụ huynh là do bị giục cưới nhưng cả hai đều không có kế hoạch là sẽ công khai.

3. Tống Uy Long vẫn chưa giải quyết xong hợp đồng với công ty cũ, nơi dừng chân mới của anh ấy là Thiên Hạo Thịnh Thế. Mặc dù sự nghiệp bị gián đoạn nhưng ngoại hình nổi bật của anh ấy vẫn giúp ích rất nhiều trong mỗi lần xuất hiện.

4. "Đại Phụng Đả Canh Nhân" ban đầu vốn chọn Trương Nhược Quân nhưng gần đây có tin nam chính là thay đổi thành người khác, còn nữ chính thì vẫn luôn là Điền Hi Vi.

5. Lộc Hàm đã mua nhà Hoành Điếm, Quan Hiểu Đồng sẽ ở đó khi cô ấy đến quay phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/11/2022: Thành Nghị 'nên duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới, Lộc Hàm đã mua nhà cho Quan Hiểu Đồng quay phim? - Ảnh 1

6.  Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt không có hợp tác. Họ là bạn diễn cũ có mối quan hệ tốt với nhau.

7. Bộ phim cổ trang của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh vẫn đang quay. Dạo gần đây đã bị tiết lộ ra khá nhiều cảnh, trong đó có cảnh hôn. Bầu không khí ở phim trường rất tốt, mối quan hệ của 2 người họ cũng không tệ.

8. Hoa Thần Vũ và Vương Duyệt Y đã chia tay.

9. Vì nam chính vướng tin đồn hẹn hò nên việc marketing của "Khanh Khanh Nhật Trường" đều đặt lên người Điền Hy Vi. Đoàn đội cô ấy cũng tranh thủ tung rất nhiều bài viết đề cao nhan sắc của nữ diễn viên. Nhưng làm quá khán giả lại cảm thấy khó chịu, bắt đầu soi vào diễn xuất của cô ấy.

10. Thành Nghị và Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng cao là sẽ hợp tác trong một dự án phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/11/2022: Thành Nghị 'nên duyên' với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới, Lộc Hàm đã mua nhà cho Quan Hiểu Đồng quay phim? - Ảnh 2

11. Quan Hiểu Đồng đã bị gắn mác "Tạo Hình Xấu". Nhưng cô ấy cũng biết lợi dụng chính cái mác đó để tạo độ nhận diện khi đi thảm đỏ, dù sao vẫn "có nhiệt".

12. Sau khi giành giải ở Kim Kê thì Chu Nhất Long đã vững chân trong giới điện ảnh, sau này kịch bản tìm đến anh ấy chỉ có ngày 1 nhiều hơn.

13. Trương Tịnh Nghi có điểm thi đại học là 480. Cô ấy ở trường cũ được xếp vào loại sinh viên xuất sắc.

14. Lưu Vũ Ninh sau khi hợp tác với Lưu Thi Thi thì những dự án phim tìm tới anh ấy đều là vai nam chính.

15. Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng không tái hợp nhưng mối quan hệ đã dần tốt hơn. Họ trở thành bạn bè, hiện tại bé con đang ở với Lý Tiểu Lộ. Giả Nãi Lượng sẽ gửi tiền chu cấp hàng tháng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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